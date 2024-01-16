Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде

Хотите, чтобы зимние каникулы запомнились? Отправляйтесь в удивительное путешествие по двум крупнейшим историческим центрам Северо-Запада России! Псков и Великий Новгород — города с неповторимым шармом, со своей школой архитектуры, своими тайнами.

Псковский Кремль, Довмонтов город, Изборская крепость и много других достопримечательностей удивят вас своей историей и самобытностью!
5
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Очарование Пскова и его окрестностей
Очарование Пскова и его окрестностей
Побываем в самых атмосферных местах городов
Упоение Пушкинских гор
Упоение Пушкинских гор
Посетим музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
Великий Новгород
Великий Новгород
Увидим древние соборы и памятники народного деревянного зодчества

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде».

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову "Очарование провинциального городка":

  • Кремль, захаб, стены и башни кремля;
  • Довмонтов город;
  • Троицкий собор;
  • Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома;
  • Варлаамовская башня и стены окольного города;
  • купеческие палаты;
  • храмы и часовни;
  • памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

По местам А.С. Пушкина

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

По местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. Пушкина
3 день

Знакомство с Изборском и Печорами

Завтрак.

11:00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в музее-заповеднике "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

Знакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и Печорами
4 день

«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям

Завтрак.

10:00 «Псков православный» — экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь — монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310 — 1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней.

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь — одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта.

Спасо-Елеазаровский монастырь — основан в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.

Обед в кафе.

16:00 Трансфер в гостиницу.

«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям
5 день

Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"

Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.

Прибытие в Великий Новгород. Обед в кафе в центре города.

«Господин Великий Новгород» — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.

«К истоку Волхова» — экскурсия в Юрьев монастырь XII в.

Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»: деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.

Остановка в центре города. Свободное время.

Трансфер на вокзал к поезду №042 В. Новгород — Москва с отправлением в 21:35.

Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-мест. номер

1-мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (14–17 лет) на основное место

Ребенок (14–17 лет) на доп. место

Оазис 2**

27 480

35 010

24 280

27 030

23 830

Old City

28 650

35 710

26 650

28 200

26 200

Арль

28 650

38 070

26 650

28 200

26 200

Октябрьская 3**

29 590

30 540

24 390

29 140

23 940

Рижская 3**

29 120

30 070

27 920

28 670

27 470

Фаворит 3**

34 060

45 830

28 060

33 610

27 610

Каркушин Дом 3**

31 950

41 600

24 150

31 500

23 700

Золотая набережная 3**

34 300

44 890

27 300

33 850

26 850

Двор Подзноева 3**

39 120

54 770

28 620

38 670

28 170

Двор Подзноева 3+ **

39 830

56 190

28 730

39 380

28 280

Двор Подзноева 4**

43 830

64 190

29 330

43 380

28 880

Покровский 4**

39 480

55 480

27 880

39 030

27 430

OLD ESTATE 4**

42 060

60 650

32 260

41 610

31 810

Скидка для детей до 14 лет – 650 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

4 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

4 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Чемодан»

4 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»

Отель «Арль»

4 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Фаворит»

4 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

4 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

4 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

4 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

4 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
  • 2-х разовое питание (5 завтраков, 5 обедов)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 янв 2024
Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень профессиональны и интересно рассказывают. Большое спасибо за прекрасную организация тура.
Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень
О
16 янв 2024
Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень фотогеничный город). Радует, насколько обновляется город: набережные, парковые зоны, храмы, башни. Приятно прогуляться по
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центру города. Наконец-то увидели Кром практически без строительных лесов. И фрески в Мирожском монастыре. И многое, многое… Обязательно приедем ещё).
В Великом Новгороде провели несколько часов, конечно, изучили город не так подробно, как Псков. Есть повод вернуться).

Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень
Н
16 янв 2024
Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее, очень вкусно, /кроме кафе Аврора - невкусно и солёно/. Экскурсоводы профессиональны, знающие всё и очень интересно дающие информацию. Организация на уровне - хорошо.
Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее,

Тур входит в следующие категории Пскова

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