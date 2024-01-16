Псковский Кремль, Довмонтов город, Изборская крепость и много других достопримечательностей удивят вас своей историей и самобытностью!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Пскову
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде».
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову "Очарование провинциального городка":
- Кремль, захаб, стены и башни кремля;
- Довмонтов город;
- Троицкий собор;
- Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома;
- Варлаамовская башня и стены окольного города;
- купеческие палаты;
- храмы и часовни;
- памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
По местам А.С. Пушкина
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Знакомство с Изборском и Печорами
Завтрак.
11:00 Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в музее-заповеднике "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.
«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям
Завтрак.
10:00 «Псков православный» — экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.
Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь — монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310 — 1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней.
Спасо-Преображенский Мирожский монастырь — одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта.
Спасо-Елеазаровский монастырь — основан в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.
Обед в кафе.
16:00 Трансфер в гостиницу.
Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"
Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.
Прибытие в Великий Новгород. Обед в кафе в центре города.
«Господин Великий Новгород» — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.
«К истоку Волхова» — экскурсия в Юрьев монастырь XII в.
Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»: деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.
Остановка в центре города. Свободное время.
Трансфер на вокзал к поезду №042 В. Новгород — Москва с отправлением в 21:35.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-мест. номер
1-мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (14–17 лет) на основное место
Ребенок (14–17 лет) на доп. место
Оазис 2**
27 480
35 010
24 280
27 030
23 830
Old City
28 650
35 710
26 650
28 200
26 200
Арль
28 650
38 070
26 650
28 200
26 200
Октябрьская 3**
29 590
30 540
24 390
29 140
23 940
Рижская 3**
29 120
30 070
27 920
28 670
27 470
Фаворит 3**
34 060
45 830
28 060
33 610
27 610
Каркушин Дом 3**
31 950
41 600
24 150
31 500
23 700
Золотая набережная 3**
34 300
44 890
27 300
33 850
26 850
Двор Подзноева 3**
39 120
54 770
28 620
38 670
28 170
Двор Подзноева 3+ **
39 830
56 190
28 730
39 380
28 280
Двор Подзноева 4**
43 830
64 190
29 330
43 380
28 880
Покровский 4**
39 480
55 480
27 880
39 030
27 430
OLD ESTATE 4**
42 060
60 650
32 260
41 610
31 810
Скидка для детей до 14 лет – 650 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Чемодан»
Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».
В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева»
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
- 2-х разовое питание (5 завтраков, 5 обедов)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Страховка (необязательно)
- Иные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.