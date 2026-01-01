Утро в аква-центре с
Программа тура по дням
Псков
07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.
Экскурсия по трассе. Прибытие в Псков.
В месте слияния рек Великая и Пскова стоит высокая скала, на которой в начале 10 века был построен кремль. Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ.
Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова. Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна.
Обед в кафе.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову. Место моления княгини Ольги (левый берег реки Великой), панорамы старого города, набережные.
Достопримечательности Среднего города: городские парки, храм Василия на Горке, театр, каменные купеческие палаты, парадные городские площади, памятник княгини Ольге и др.
Осмотр крепостных стен Окольного города и памятников военной истории. Памятник Александру Невского и его дружине на горе Соколихе.
Переезд в загородный отель «Плесков». Размещение.
Ужин (комплексное меню). Свободное время.
Талабские острова
Завтрак «шведский стол».
Экскурсия на Талабские острова.
10:00 отправление из з/о «Плесков» в Толбу.
11:00 Переезд на остров Залита. Остров Залита – самый крупный остров Талабского архипелага – жемчужина русской северной природы.
Уникальное место на Псковской земле, сочетающее в себе духовность, культуру, религию, историю и природу.
Прогуляться по острову, увидеть храм Николая Чудотворца и келью старца Николая Гурьянова, отведать местную кухню в ресторанчике на побережье, а также копченого леща и хлеба из местной пекарни, насладиться уникальной природой и волшебным ощущением умиротворенности.
Обед.
14:00 Переезд на остров им. Белова (Верхний) – самый большой по площади среди Талабских островов.
Попадая на остров, вы как будто попадаете в другой мир: маленькая рыбацкая деревушка. Кладбище ржавых рыболовецких судов у берега, старые сети, лодки, лодки, лодки… редкие рыбаки с суровыми загорелыми лицами.
Остров является памятником природы регионального значения, здесь встречается около 188 видов растений и большое разнообразие видов птиц, среди них редкие серые цапли, и гнездятся они на ёлках.
Свободное время на острове. В хорошую погоду возможно купание на местном пляже!
16:00 Оправление в отель. Окончание экскурсии около 17:00.
Ужин (комплексное меню).
Свободный день
Завтрак «шведский стол», ужин (комплексное меню).
Свободный день.
К Вашим услугам оборудованный пляж отеля длиной 200 м и шириной 100 м. Шезлонги и зонты можно взять на прокат.
Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун (ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом.
Главная особенность аква-центра – бассейн с панорамными окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает ощущение купания на открытом воздухе. Утреннее посещение аква-центра включено в стоимость проживания наших гостей.
В спортивном комплексе отеля круглый год созданы самые комфортные условия для занятий спортом и проведения спортивных мероприятий различного уровня.
Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю. Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.
На территории отеля есть детский городок с качелями, песочницей и горками. На пляже – большая горка с домиком и качелями. В летний период времени около пляжа установлен батут.
В прокат выдаются детские велосипеды, скейты, электросамокаты, ролики. На ресепшн отеля можно взять различные игры – бочче, мини-гольф, новус.
Ужин (комплексное меню).
Ореховно, Себеж
Завтрак «шведский стол».
09:00 Выезд и отеля. Переезд в Ореховно.
12:00 Посещение усадьбы «Ореховно». Усадьба Ореховно, расположенная в деревне Ореховно в Псковской области, принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, автору частных и открытых для публики садов в России и Европе.
Александр проводил здесь детство, и его мама, влюбленная в родные псковские пейзажи, заронила в сыне интерес к природе и растениям.
По прошествии лет известный ландшафтный архитектор вернется к берегам реки Ореховницы, чтобы посадить сад в память о рано ушедшей маме.
Ореховно входит в список псковских дворянских усадеб проекта развития культурно-познавательного туризма «Русские усадьбы».
Переезд в Себеж.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по старому городу (пешеходная). Себеж – пограничный город, не раз переходивший из рук в руки, но сохранивший историческую застройку.
Здесь можно увидеть костёл XVI века, полюбоваться просторами Себежского озера с Замковой горы, пройтись по улице XIX века, подняться на редут Петра, услышать много интересных историй.
Около 17:30 отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия 23:00–23:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в загородном отеле «Плесков».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|2-местный номер «стандарт» (раздельные кровати)
|38 900
|2-местный номер «стандарт» (двуспальная кровать)
|38 900
|1-местный номер «стандарт»
|41 700
|1-местное размещение в номере 2-х «стандарт»
|49 250
|2-местный номер «комфорт» (двуспальная кровать)
|41 700
|1-местное размещение в номере 2-х «комфорт»
|54 800
Дополнительное место в номерах стандарт/комфорт
(3-й, 4-й в номере)
|35 300
Уточнять актуальные цены перед бронированием!
Скидка на школьника до 16 лет при любом размещении – 250 рублей, пенсионерам – 150 рублей
Варианты проживания
Отель «Загородный отель Плесков»
Отель «Плесков» располагается в деревне Печки Псковской области, в 0,1 км от Псковского озера и в 0,3 км от пляжной зоны. Объект располагает большой закрытой и ухоженной территорией, на которой есть спортивный комплекс, аква-центр, а также оказывают спа-услуги.
Номера оснащены необходимой мебелью, современной бытовой техникой, постельными принадлежностями и ванной комнатой.
Перекусить можно в ресторане, где готовят фирменные блюда классической русской кухни. По утрам подают завтрак.
Расстояние до аэропорта - 26 км, до железнодорожного вокзала - 24,1 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака «шведский стол», 3 обеда, 3 ужина
- Автотранспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
- Утреннее посещение аква-центра 1,5 часа (08:30-11:30)
- Экскурсия на Талабские острова с обедом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
