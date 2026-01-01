2 день

Талабские острова

Завтрак «шведский стол».

Экскурсия на Талабские острова.

10:00 отправление из з/о «Плесков» в Толбу.

11:00 Переезд на остров Залита. Остров Залита – самый крупный остров Талабского архипелага – жемчужина русской северной природы.

Уникальное место на Псковской земле, сочетающее в себе духовность, культуру, религию, историю и природу.

Прогуляться по острову, увидеть храм Николая Чудотворца и келью старца Николая Гурьянова, отведать местную кухню в ресторанчике на побережье, а также копченого леща и хлеба из местной пекарни, насладиться уникальной природой и волшебным ощущением умиротворенности.

Обед.

14:00 Переезд на остров им. Белова (Верхний) – самый большой по площади среди Талабских островов.

Попадая на остров, вы как будто попадаете в другой мир: маленькая рыбацкая деревушка. Кладбище ржавых рыболовецких судов у берега, старые сети, лодки, лодки, лодки… редкие рыбаки с суровыми загорелыми лицами.

Остров является памятником природы регионального значения, здесь встречается около 188 видов растений и большое разнообразие видов птиц, среди них редкие серые цапли, и гнездятся они на ёлках.

Свободное время на острове. В хорошую погоду возможно купание на местном пляже!

16:00 Оправление в отель. Окончание экскурсии около 17:00.

Ужин (комплексное меню).

