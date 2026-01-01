Отдых на Псковском озере

Встанете на скале, где родился Псков: Кром и Троицкий собор хранят княжескую казну, а с берегов Великой открываются панорамы древних крепостей. Затем — прыжок на Талабские острова.

Утро в аква-центре с
читать дальшеуменьшить

панорамным бассейном среди леса, а после — барбекю в беседке или пляж на 200 метров.

На закате — усадьба «Ореховно»: сад, посаженный ландшафтным архитектором в память о матери, и пограничный Себеж с костёлом XVI века, Замковой горой и редутом Петра — история, переходившая из рук в руки.

Отдых на Псковском озере
Программа тура по дням

1 день

Псков

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.

Экскурсия по трассе. Прибытие в Псков.

В месте слияния рек Великая и Пскова стоит высокая скала, на которой в начале 10 века был построен кремль. Псковский кремль (Кром) – главная достопримечательность и визитная карточка древнего города, а Троицкий собор – его священный символ.

Собор во все времена считался святыней и средоточием государственной жизни Пскова. Здесь хранились главные сокровища и реликвии города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна.

Обед в кафе.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову. Место моления княгини Ольги (левый берег реки Великой), панорамы старого города, набережные.

Достопримечательности Среднего города: городские парки, храм Василия на Горке, театр, каменные купеческие палаты, парадные городские площади, памятник княгини Ольге и др.

Осмотр крепостных стен Окольного города и памятников военной истории. Памятник Александру Невского и его дружине на горе Соколихе.

Переезд в загородный отель «Плесков». Размещение.

Ужин (комплексное меню). Свободное время.

2 день

Талабские острова

Завтрак «шведский стол».

Экскурсия на Талабские острова.

10:00 отправление из з/о «Плесков» в Толбу.

11:00 Переезд на остров Залита. Остров Залита – самый крупный остров Талабского архипелага – жемчужина русской северной природы.

Уникальное место на Псковской земле, сочетающее в себе духовность, культуру, религию, историю и природу.

Прогуляться по острову, увидеть храм Николая Чудотворца и келью старца Николая Гурьянова, отведать местную кухню в ресторанчике на побережье, а также копченого леща и хлеба из местной пекарни, насладиться уникальной природой и волшебным ощущением умиротворенности.

Обед.

14:00 Переезд на остров им. Белова (Верхний) – самый большой по площади среди Талабских островов.

Попадая на остров, вы как будто попадаете в другой мир: маленькая рыбацкая деревушка. Кладбище ржавых рыболовецких судов у берега, старые сети, лодки, лодки, лодки… редкие рыбаки с суровыми загорелыми лицами.

Остров является памятником природы регионального значения, здесь встречается около 188 видов растений и большое разнообразие видов птиц, среди них редкие серые цапли, и гнездятся они на ёлках.

Свободное время на острове. В хорошую погоду возможно купание на местном пляже!

16:00 Оправление в отель. Окончание экскурсии около 17:00.

Ужин (комплексное меню).

3 день

Свободный день

Завтрак «шведский стол», ужин (комплексное меню).

Свободный день.

К Вашим услугам оборудованный пляж отеля длиной 200 м и шириной 100 м. Шезлонги и зонты можно взять на прокат.

Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун (ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом.

Главная особенность аква-центра – бассейн с панорамными окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает ощущение купания на открытом воздухе. Утреннее посещение аква-центра включено в стоимость проживания наших гостей.

В спортивном комплексе отеля круглый год созданы самые комфортные условия для занятий спортом и проведения спортивных мероприятий различного уровня.

Для приятного отдыха в кругу друзей по территории отеля расположены уютные беседки для барбекю. Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря.

На территории отеля есть детский городок с качелями, песочницей и горками. На пляже – большая горка с домиком и качелями. В летний период времени около пляжа установлен батут.

В прокат выдаются детские велосипеды, скейты, электросамокаты, ролики. На ресепшн отеля можно взять различные игры – бочче, мини-гольф, новус.

Ужин (комплексное меню).

4 день

Ореховно, Себеж

Завтрак «шведский стол».

09:00 Выезд и отеля. Переезд в Ореховно.

12:00 Посещение усадьбы «Ореховно». Усадьба Ореховно, расположенная в деревне Ореховно в Псковской области, принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, автору частных и открытых для публики садов в России и Европе.

Александр проводил здесь детство, и его мама, влюбленная в родные псковские пейзажи, заронила в сыне интерес к природе и растениям.

По прошествии лет известный ландшафтный архитектор вернется к берегам реки Ореховницы, чтобы посадить сад в память о рано ушедшей маме.

Ореховно входит в список псковских дворянских усадеб проекта развития культурно-познавательного туризма «Русские усадьбы».

Переезд в Себеж.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по старому городу (пешеходная). Себеж – пограничный город, не раз переходивший из рук в руки, но сохранивший историческую застройку.

Здесь можно увидеть костёл XVI века, полюбоваться просторами Себежского озера с Замковой горы, пройтись по улице XIX века, подняться на редут Петра, услышать много интересных историй.

Около 17:30 отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытия 23:00–23:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в загородном отеле «Плесков».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

2-местный номер «стандарт» (раздельные кровати)38 900
2-местный номер «стандарт» (двуспальная кровать)38 900
1-местный номер «стандарт»41 700
1-местное размещение в номере 2-х «стандарт»49 250
2-местный номер «комфорт» (двуспальная кровать)41 700
1-местное размещение в номере 2-х «комфорт»54 800

Дополнительное место в номерах стандарт/комфорт

(3-й, 4-й в номере)

35 300

Уточнять актуальные цены перед бронированием!

Скидка на школьника до 16 лет при любом размещении – 250 рублей, пенсионерам – 150 рублей

Варианты проживания

Отель «Загородный отель Плесков»

3 ночи

Отель «Плесков» располагается в деревне Печки Псковской области, в 0,1 км от Псковского озера и в 0,3 км от пляжной зоны. Объект располагает большой закрытой и ухоженной территорией, на которой есть спортивный комплекс, аква-центр, а также оказывают спа-услуги.

Номера оснащены необходимой мебелью, современной бытовой техникой, постельными принадлежностями и ванной комнатой.

Перекусить можно в ресторане, где готовят фирменные блюда классической русской кухни. По утрам подают завтрак.

Расстояние до аэропорта - 26 км, до железнодорожного вокзала - 24,1 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака «шведский стол», 3 обеда, 3 ужина
  • Автотранспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
  • Утреннее посещение аква-центра 1,5 часа (08:30-11:30)
  • Экскурсия на Талабские острова с обедом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 16 лет при любом размещении – 250 рублей, пенсионерам – 150 рублей

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
