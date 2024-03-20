Познавательные туры на природе в Пскове

Найдено 13 туров в категории «Природа и пейзажи» в Пскове, цены от 9 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем»
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570 за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
«Исследовав знаковые места региона — старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри — мы отправимся в Пушкинские горы»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 360 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
«Нас ждут тишина и нетронутая природа Талабских островов, музей-заповедник А»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840 за человека
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570 за человека
Ласточкой в Псков на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские Горы»
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940 за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Россия, Псков
«Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли»
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 13 200 за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
«Но побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
«Мы прогуляемся по английскому пейзажному парку, увидим «скамью Онегина», баньку (место «дружеских пирушек» А»
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250 за человека
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Затем переедем в деревню Самолва, где посетим Ремдовский природный заказник»
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
11 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Все по расписанию.
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
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    профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Майские праздники в Пскове и Великом Новгороде
    Большое спасибо за прекрасный тур.
    Большое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный тур
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
    Все четко, и по времени.
  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
    Тур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдых.
    Тур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдыхТур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдых
  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Природа и пейзажи»

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Сейчас в Пскове в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 13 авторских туров от 9 940 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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