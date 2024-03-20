1 чел.
По популярности
Авторский тур
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем»
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
«Исследовав знаковые места региона — старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри — мы отправимся в Пушкинские горы»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 360₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
«Нас ждут тишина и нетронутая природа Талабских островов, музей-заповедник А»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские Горы»
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Россия, Псков
«Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли»
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
«Но побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
«Мы прогуляемся по английскому пейзажному парку, увидим «скамью Онегина», баньку (место «дружеских пирушек» А»
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Затем переедем в деревню Самолва, где посетим Ремдовский природный заказник»
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
11 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ВВалерия13 марта 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеВсе по расписанию.
- ССветлана14 февраля 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеВсё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ННаумова16 января 2024Майские праздники в Пскове и Великом НовгородеБольшое спасибо за прекрасный тур.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ННаумова16 января 2024Тур замечательный, несмотря на холод, организаторы делали всё чётко откликались сразу на все запросы. Благодарим за отдых.
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 13 авторских туров от 9 940 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 13 туров в Пскове на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 31 ⭐ отзыв, цены от 9940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август