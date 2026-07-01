Лето в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Начало: Г. Псков
«Отдых в Пскове и на берегу Псковского озера — это погружение в атмосферу спокойствия и гармонии»
17 июл в 10:00
24 июл в 10:00
от 36 170 ₽ за человека
Неделя в Пскове с отдыхом на Псковском озере. Весна-лето
Начало: Г. Псков
«Затем перенеситесь в загородный отель на берегу Псковского озера»
17 июл в 10:00
24 июл в 10:00
от 46 290 ₽ за человека
Отдых на Псковском озере
Начало: Санкт-Петербург
«Здесь можно увидеть костёл XVI века, полюбоваться просторами Себежского озера с Замковой горы, пройтись по улице XIX века, подняться на редут Петра, услышать много интересных историй»
3 авг в 10:00
от 38 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Озера»
Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Пскове в июле 2026
Сейчас в Пскове в категории "Озера" можно забронировать 3 тура от 36 170 до 46 290.
Забронируйте тур в Пскове на 2026 год по теме «Озера», цены от 36170₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь