Найдено 3 тура в категории « Озера » в Пскове, цены от 36 170 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 6 дней Лето в Пскове с отдыхом на Псковском озере Начало: Г. Псков «Отдых в Пскове и на берегу Псковского озера — это погружение в атмосферу спокойствия и гармонии» от 36 170 ₽ за человека На автобусе 7 дней Неделя в Пскове с отдыхом на Псковском озере. Весна-лето Начало: Г. Псков «Затем перенеситесь в загородный отель на берегу Псковского озера» от 46 290 ₽ за человека На автобусе 4 дня Отдых на Псковском озере Начало: Санкт-Петербург «Здесь можно увидеть костёл XVI века, полюбоваться просторами Себежского озера с Замковой горы, пройтись по улице XIX века, подняться на редут Петра, услышать много интересных историй» от 38 900 ₽ за человека Все туры Пскова

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