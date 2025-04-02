Новогоднее очарование провинциального городка. Тур в Псков на 3 дня

Новогоднее очарование провинциального городка
Ищете спокойное и уютное место для проведения праздника? Тогда приглашаем вас в удивительный Псков! Вас ждет увлекательная экскурсия по древнему Псковскому кремлю, Довмонтову городу и купеческим палатам, поездка в заповедный Изборск и творческий мастер-класс. Присоединяйтесь!
5
3 отзыва
Новогоднее очарование провинциального городка. Тур в Псков на 3 дня
Новогоднее очарование провинциального городка. Тур в Псков на 3 дня
Новогоднее очарование провинциального городка. Тур в Псков на 3 дня
Ближайшие даты:
30
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в «Заповедный Изборск»

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центе города.

10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург — Псков "Ласточка".

Встреча с гидом у локомотива в голове состава.

Трансфер к месту начала экскурсии.

Экскурсия в “Заповедный Изборск” – история древнего Труворова городища и Изборской крепости, овеянных вековыми легендами и преданиям.

Чудотворные Словенские ключи.

Посещение экофермы “Изборский страус” –уникального пространства для отдыха и прогулки, островок экваториальной фауны на Псковщине.

Во время экскурсии вы сможете узнать всё об африканских страусах, задать интересующие вас вопросы и, конечно, собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц.

Посещение фермы станет увлекательным приключением не только для детей, но и для взрослых, которые получат возможность нагулять аппетит, отдохнуть в кафе и приобрести настоящее страусиное яйцо.

Обед в кафе.

15:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Свободное время для прогулки по г. Пскову, подготовка к Новому году.

Встречаем Новый 2025 год!

Новогодний банкет с развлекательной программой за доп. плату. Стоимость уточняйте при бронировании тура.

Экскурсия в «Заповедный Изборск»Экскурсия в «Заповедный Изборск»Экскурсия в «Заповедный Изборск»Экскурсия в «Заповедный Изборск»
2 день

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь. Экскурсия в музей «Льняная губерния» с мастер-классом

Поздний завтрак.

11:30 Экскурсия в действующий Псково-Печерский Свято- Успенский мужской монастырь – оплот православной веры, просветительский центр Руси и военная крепость.

Экскурсия в музей “Льняная губерния”.

Лён – утраченное богатство Псковского края. Интересные истории и коллекции одежды изо льна.

Мастер-класс по изготовлению игрушки-оберега “Льняной ангел” –только льняной лоскуток, цветные ленты и льняные нитки… Ваш ангел будет всегда рядом!

Обед в кафе.

17:30 Возвращение в Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь. Экскурсия в музей «Льняная губерния» с мастер-классом
3 день

Экскурсия по Пскову. Завершение тура

Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 "Псков православный" – экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь – монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310-1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта, Спасо-Елеазаровский монастырь – основанный в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.

Обед в кафе.

"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову.

Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.

18:30 Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением 19:30.

Экскурсия по Пскову. Завершение тураЭкскурсия по Пскову. Завершение тураЭкскурсия по Пскову. Завершение тураЭкскурсия по Пскову. Завершение тураЭкскурсия по Пскову. Завершение тураЭкскурсия по Пскову. Завершение тураЭкскурсия по Пскову. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (14 - 17 лет) на основное местоРебенок (14 - 17 лет) на доп. место
Оазис 2*18 83022 95017 33018 83017 330
Арль19 08023 79018 08019 08018 080
Октябрьская 3*20 83021 78018 23020 83018 230
Рижская 3*21 33022 98019 13021 33019 130
Золотая набережная 3*22 08028 08018 58022 08018 580
Барселона 3*22 58026 11019 08022 58019 080

Скидка для детей до 14 лет – 200 руб. /чел.

Скидка для туристов с прибытием из Санкт-Петербурга поездом "Ласточка" – 250 руб/чел.

Новогодние банкеты 2025.

Стоимость указана на 1 человека в руб:

Новогодний банкет в гостинице Old Estate 4*:

ГостиницаВзрослыйДети 14-17 летДети 4-13 летДети от 3-х лет
Old Estate 4*15 0009 0006 000бесплатно

Новогодний банкет в гостинице Двор Подзноева 4* - место проведения СРП “Простория”:

ГостиницаВзрослыйДети 12-17 летДети до 12 лет
Двор Подзноева (1-3 ряд)19 000 14 300 5 700
Двор Подзноева (4-8 ряд)14 600 11 000 5 700

Новогодний банкет в гостинице Покровский 4*:

ГостиницаВзрослыйДети 14-17 летДети 8-13 летДети 2-7 лет
Покровский 4*10 0007 5005 0003 000

Новогодний банкет в гостинице Рижская 3*:

ГостиницаВзрослыйДети 12-17 летДети 3 -12 лет
Андромеда (гост. Рижская 3*)7 0005 0003 500

Варианты проживания

Отель «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»

Отель «Рижская»

2 ночи

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Отель «Рижская»Отель «Рижская»Отель «Рижская»Отель «Рижская»Отель «Рижская»Отель «Рижская»

Гостиница Barcelona

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Гостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница BarcelonaГостиница Barcelona

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
  • 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Новогодний банкет с развлекательной программой (оплачивается дополнительно), стоимость уточняйте при бронировании тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Новогодний банкет в ресторане «Андромеда», гост. Рижская

Уважаемые дамы и господа!

Предлагаем Вам новогоднее меню и развлекательную программу на 31.12.2024 года.

Закуска "Новогодняя фантазия" (мясной рулет с орехами и
сыром, буженина, конвертики из ветчины, куриный рулет с черносливом, баклажаны закусочные, сыр с виноградом, черри маринованные, корнишоны).

Салат "Оливье по-царски" (говядина, курица, отварные картофель
и морковь, солёные и свежие огурчики, консервированный горошек, яйцо. Заправка на основе майонеза и хрена).

Салат "Мужское наслаждение" (буженина, корнишоны, грибы маринованные, лук, горчица, оливковое масло, зелень).

Рыбная закусочка с пикантным соусом (судачок в кляре, чипсы из речного окушка по-Псковски).

Корзиночка с воздушным творожным сыром с красной рыбой.

Корзиночка с салатом "Гнёздышко" (куриное филе отварное, ветчина, грибы маринованные, сыр, яйца, майонез).

Канапе из селёдочки с луком и перепелиным яйцом.

Индивидуально: Заливное из языка с хреном “Пёстрая змейка”.

Горячее на выбор гостя:

Судак с беконом и цукини или свинина в пикантном соусе из грибов.

На гарнир овощной микс с картофельными дольками.

Хлебушки, пирожки с капустой, с мясом из собственной кондитерской.

Десерт «Сюрприз новогодней ночи».

Фрукты (виноград, мандарины).

Напитки:

Шампанское, водка или вино на выбор (½ бутылки на человека).

Морс ягодный 300г. на человека.

Минеральная вода 1 бутылка (0,5 л) на человека.

В программе поздравление от деда Мороза и Снегурочки, ведущая, диджей, игры, танцы.

Стоимость банкета на одного человека 7000 рублей.

Новогоднее меню для детей от 3 до 12 лет на 31.12.2024 года.

Корзиночка с салатом «Гнездо глухаря».

Салат «Оливье» с куриным филе.

Горячее:

Котлета по-киевски с картофелем фри и свежими овощами

Десерт:

Мороженое с клубничным соусом.

Фрукты.

Напитки:

Сок 200 г.

Морс ягодный 200 г.

Стоимость на одного ребенка 3500 рублей.

Детей до 3-х лет приглашаем без дополнительной платы.

Дети с 12 лет по общему меню без спиртных напитков 5000 рублей.

Внимание: При покупке тура необходимо определиться с выбором горячего блюда.

Новогодний банкет в ресторане «Простория», гост. Двор Подзноева
Новогодний банкет в гостинице Октябрьская (в ресторане Аврора)

Меню.

Холодные блюда и закуски, сервированные на банкетных столах:

Рыбное блюдо:

  • Нежный судак в кляре.

Рыбное блюдо:

  • Рулет из судака и семги в беконе;
  • Рулет из лаваша с начинкой из лосося и сливочного и сыра.

Мясное ассорти из копчений:

  • Филе утиной грудки;
  • Коппа (сыровяленое мясо);
  • Грудинка копченая.

Мясное блюдо:

  • Буженина;
  • курица Су-вид;
  • Балык свиной;
  • Аджика.

Овощное блюдо:

  • Огурцы маринованные;
  • Морковь по-корейски;
  • Капуста по-гурийски;
  • Томаты вяленые;
  • Маслины;
  • Зелень.

Салат «Мюнхенский» (Охотничьи колбаски, буженина, картофель отварной, салатный микс, огурцы маринованные, томаты черри, красный маринованный лук, горчичный соус) – в банкетных блюдах.

Салат «Оливье» из двух видов мяса – в банкетных блюдах.

Салат «Багратион» (Куриное филе су-вид, перец болгарский, свежий огурец, помидоры, лук красный маринованный, заправка) – в банкетных блюдах.

Фрукты (Мандарины, виноград)

Хлеб белый, черный

Горячая закуска (порционно):

  • Жюльен из куриного филе и цветной капусты в воловане.

Горячее (порционно):

  • Буженина запеченная на сене, с брусничным соусом и бейби картофелем.

Десерт (порционно):

  • Торт «Наполеон».

Безалкогольные напитки:

  • Морс клюквенный, из расчета 0,5л. на одну персону.
  • Вода с лимоном, из расчета 0,5л. на одну персону.
  • Чай (черный, зеленый).

Алкогольные напитки:

Игристое вино, из расчета 0,125л на одну персону.

Вино красное / белое из расчета 0,35л на одну персону ИЛИ водка из расчета 0,25л на одну персону.

Стоимость на одну персону составляет: 6500 рублей (в стоимость входит банкетное меню и новогодняя программа).

  • дети до 4 лет – бесплатно;
  • скидка детям до 12 лет – 1000 рублей.

Примечание:

  • все блюда, представленные в предложениях собственного приготовления;
  • выход холодных закусок и салатов составляет 0,95кг. на одну персону;
  • выход горячего блюда и закуски на одну персону составляет 0,5кг. на одну персону;
  • алкогольные напитки можно приносить с собой;
  • начало в 22:00, окончание в 3:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Л
2 апр 2025
Сам тур хорош МНЕ очень понравился экскурсовод молодец всё знает много стихов Пушкина хорошая грамотная женшина спасибо Ей большое
Т
2 апр 2025
Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!
Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!Ездили на Псковскую землю 28-30 марта. Программа разнообразная, много впечатлений! Повезло с погодой и гидом Светланой Александровной!
О
25 мар 2025
Все прекрасно!

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