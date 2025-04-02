1 день

Экскурсия в «Заповедный Изборск»

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центе города.

10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург — Псков "Ласточка".

Встреча с гидом у локомотива в голове состава.

Трансфер к месту начала экскурсии.

Экскурсия в “Заповедный Изборск” – история древнего Труворова городища и Изборской крепости, овеянных вековыми легендами и преданиям.

Чудотворные Словенские ключи.

Посещение экофермы “Изборский страус” –уникального пространства для отдыха и прогулки, островок экваториальной фауны на Псковщине.

Во время экскурсии вы сможете узнать всё об африканских страусах, задать интересующие вас вопросы и, конечно, собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц.

Посещение фермы станет увлекательным приключением не только для детей, но и для взрослых, которые получат возможность нагулять аппетит, отдохнуть в кафе и приобрести настоящее страусиное яйцо.

Обед в кафе.

15:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Свободное время для прогулки по г. Пскову, подготовка к Новому году.

Встречаем Новый 2025 год!

Новогодний банкет с развлекательной программой за доп. плату. Стоимость уточняйте при бронировании тура.