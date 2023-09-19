Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур

Отдых в Пушкинских горах и Пскове
Исследовав знаковые места региона — старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри — мы отправимся в Пушкинские горы.

Во второй части нашего тура вы сможете посетить объекты, не вошедшие в основную программу, либо просто отдохнуть в живописном месте.
5
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Литературное место
Литературное место
Посетим музей - заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" и Святогорский Свято - Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт
Средневековый город
Средневековый город
Мы прогуляемся по самым интересным местам Пскова и полюбуемся архитектурой города
Загородный отдых
Загородный отдых
У нас будет три дня для полноценного отдыха в Пушкинских горах на туристической базе

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона № 16 (табличка «Псков 6 дней»).

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер в Пушкинские горы на турбазу Пушкиногорье 2**.

20:00 Размещение в номерах.

Ужин.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день

Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».

Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.

Отдых в Пушкинских горах
5 день

Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».

Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.

6 день

Отдых в Пушкинских горах и отъезд

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».

12:00 Трансфер в г. Псков.

Питание на туристической базе: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице в г. Пскове — 2 ночи;
  • на туристической базе Пушкиногорье 2* — 3 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения в обычные даты с 26.01 по 09.02.2024; с 15.03 по 01.04.2024, руб:

Гостиницы2-местный номер1-местный номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2* / Пушкиногорье 2*2718039770179802698017780
Арль / Пушкиногорье 2*2789041190188902769018690
Old City / Пушкиногорье 2*2800040480179002780017700
Каркушин Дом 3* / Пушкиногорье 2*2930043780193002910019100
Октябрьская 3* / Пушкиногорье 2*2906039590185102886018310
Рижская 3* / Пушкиногорье 2*2942039660207202922020520
Фаворит 3* /Пушкиногорье 2*2989044480197902969019590
Золотая набережная 3* / Пушкиногорье 2*2989043540191902969018990
Двор Подзноева 3* / Пушкиногорье 2*3218047420209303198020730
Двор Подзноева 3+* / Пушкиногорье 2*3253048120209803233020780
Двор Подзноева 4* / Пушкиногорье 2*3365050360211503345020950
Покровский 4*/ Пушкиногорье 2*3353050120207303333020530
OLD ESTATE 4* /Пушкиногорье 2*3365050360217503345021550

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения в праздничные даты 23.02.2024; 08.03.2024 руб:

Гостиницы2-местный номер1-местный номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2* / Пушкиногорье 2*2718039770179802698017780
Арль / Пушкиногорье 2*2848042370199802828019780
Old City / Пушкиногорье 2*2895042130180502875017850
Каркушин Дом 3* / Пушкиногорье 2*2989044950193902969019190
Октябрьская 3* / Пушкиногорье 2*2906040010188602886018660
Рижская 3* / Пушкиногорье 2*2942039660207202922020520
Фаворит 3* /Пушкиногорье 2*3083046360199303063019730
Золотая набережная 3* / Пушкиногорье 2*3130046830198003110019600
Двор Подзноева 3* / Пушкиногорье 2*3363049780211103316020910
Двор Подзноева 3+* / Пушкиногорье 2*3371050480211603351020960
Двор Подзноева 4* / Пушкиногорье 2*3483052720213303463021130
Покровский 4*/ Пушкиногорье 2*3412051300208203392020620
OLD ESTATE 4* /Пушкиногорье 2*3365050360217503345021550

Скидка детям до 14 лет - 400 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

3 ночи

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

  • Одноместный — однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
  • Двухместный (бронируются в составе сборных туров) — однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
  • Семейный — трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4 этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10–12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан «Le Terrasse». Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

  • Эконом — двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
  • Стандарт (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
  • Улучшенный — двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
  • Семейный — двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева» 4

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4*, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3* + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес-корпус уровня 3*.

При отеле: Ресторан «Двор Подзноева», состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр «СПА БЕЗ ДНА»: парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа-программ.

Номера:

  • Standart Бизнес-корпус (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
  • Standart Корпус Студии и Апартаменты (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону спа.
  • Standart Главный корпус (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18–22 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны спа с 07:30 до 22:00.
Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4

Отель «Покровский» 4

2 ночи

Отель «Покровский» 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби-бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10–20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

  • Standart (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Comfort — двухместные номера площадью 16–17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Superior — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Family — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Сюит — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4–6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4

Отель «Old Estate Hotel and SPA»

2 ночи

Отель «Old Estate Hotel & SPA» 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан «Аристократ», бар «Рублев», зал «Терраса», винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

  • Стандартный — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Улучшенный (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Полулюкс — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Студия — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс («Президент», «Славия», «Казанова») — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «Президент» и «Славия»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Old Estate Hotel and SPA»Отель «Old Estate Hotel and SPA»Отель «Old Estate Hotel and SPA»Отель «Old Estate Hotel and SPA»Отель «Old Estate Hotel and SPA»Отель «Old Estate Hotel and SPA»

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Old City» расположен в городе Псков. К услугам постояльцев современное здание с бесплатным доступом в интернет и просторной общей гостиной. Стойка регистрации работает круглосуточно.

В 29 номерах предоставлено все необходимое: санузел, спальные места, прикроватные тумбочки, вешалка и телевизор. В номерах «Люкс» и «Улучшенный двухместный» имеется посуда и чайник.

Питаться постояльцы могут в кафе гостиницы за отдельную плату. Кафе предлагает меню, в котором каждый найдет то, что ему по душе.

«Old City» расположен рядом со знаменитым мостом-путепроводом «Октябрьский виадук». Также в нескольких шагах расположены автозаправка и торговый центр «Максимус».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Гостиница «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта «Кресты» за 15 минут.

Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Гостиница «Рижская» — одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет — 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Гостиница «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» расположен в Пскове. К преимуществам сервиса относятся: парковка, доступ в интернет, трансфер от и до аэропорта, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, места для курения.

Номерной фонд представлен 9 удобными и комфортабельными для проживания категориями. Все они оснащены эргономичной мебелью, гардеробом, рабочим столом, телевизором и телефоном для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть тапочки, фен и гигиенические принадлежности. Из окон открывается красивый вид. В номерах регулярно проходит уборка.

Поблизости находится огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, боров и пабов а также продуктовых магазинов.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 2 км, а до аэропорта — 3,9 км. Поблизости есть культурные достопримечательности и развлекательные центры.

Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.

Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.

На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.

В шаговой доступности Свято-Троицкий собор, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Здание Приказной палаты, Драматический театр им. А. С. Пушкина. Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала — 2,7 км.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи (расчетный час 12:00)
  • Проживание на туристической базе Пушкиногорье 2* - 3 ночи (расчетный час 12:00)
  • Питание: 6 завтраков, 5 обедов, 3 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - Пушкинские горы - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
19 сен 2023
Все понравилось, интересные экскурсии.
И
21 окт 2022
Наша семья приобрела путевку «Псков 6 дней» в сообществе туроператоров БОЛЬШАЯ СТРАНА. Мы с 14.10.2022 по 19.10.2022 посетили город Псков и останавливались на турбазе ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ. Хочется отметить, что принимающая
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сторона сделала все возможное, чтобы оставить только приятные впечатления от поездки. С первых минут на псковской земле, мы ощутили заботу. Экскурсии проводила Стерлядкина Светлана Анатольевна. Её глубокие знания и заинтересованность, погрузили нас в атмосферу древнего Пскова, семьи А. С. Пушкина. Все экскурсии прошли на высоте. Будем рекомендовать данный тур своим знакомым.

Л
14 окт 2022
Вот и закончился наш замечательный тур! Спасибо Вам огромное за прекрасную организацию нашего путешествия! Всё было великолепно: программа, экскурсоводы, водители, погода! Надеемся, что ещё сможем воспользоваться вашими программами. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Пскова

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