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они были напрасными. Уже на этапе бронирования порадовали, во-первых, гибкий подход к программе тура и его корректировка с учётом наших индивидуальных обстоятельств (прибытие в Псков "Ласточкой" из СПб, а не из Мск); во-вторых, постоянная и мультиформатная обратная связь с сотрудниками компании (ТГ-чат, электронная почта, телефон); во-третьих, удобство сервиса оплаты. Непосредственно во время тура приятно удивило внимательное и высокопрофессиональное отношение со стороны принимающей компании в Пскове и её руководителя Лады Игоревны Пономаревской. С нашей точки зрения, безусловные плюсы тура: комфортабельный транспорт, сбалансированная программа (насыщенность и "воздух" для самостоятельных прогулок), великолепный гид - Стерлядкина Светлана Анатольевна, интересные объекты по программе (Псков и Пушкинские горы - просто огонь!), достойное питание. Короче отличное соотношение "цена-качество"! Единственное, что несколько напрягло, - это выбранный нами за удачное месторасположение отель "Арль". Серьезных недостатков у него, конечно, не было, но до привычного уровня комфорта трех звёзд он не дотягивает. Хотя завтраки в его ресторане были на высоте. В целом очень довольны своим отдыхом!