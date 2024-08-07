6 дней
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 29 220₽ за человека
6 дней
24 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 27 180₽ за человека
6 дней
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана7 августа 2024Очень понравилась экскурсия, Гид на 5+.. Но такую экскурсия нельзя объединять в один день. Времени не хватило. Такой большое количество интересных мест, невозможно посетить в один день.
- ИИрина6 августа 2024С "Большой Страной" путешествовали впервые, поэтому некоторые опасения в отношении надежности оператора и качества организации тура, естественно, были. К счастью,
- ББабенова2 августа 2024Для меня сбылась мечта увидеть древние города Псков, Изборск. Масса впечатлений от памятников, монастырей, крепостей. Чувствуется любовь и бережно отношение
- ААндрей7 июня 2024Прекрасные места и интересные экскурсии, а потом приятный отдых на природе. В Псков обязательно приеду еще раз (получится, третий). Отличные
- ММихаил19 сентября 2023Все понравилось, интересные экскурсии.
- ИИнна21 октября 2022Наша семья приобрела путевку «Псков 6 дней» в сообществе туроператоров БОЛЬШАЯ СТРАНА. Мы с 14.10.2022 по 19.10.2022 посетили город Псков
- ЛЛюдмила14 октября 2022Вот и закончился наш замечательный тур! Спасибо Вам огромное за прекрасную организацию нашего путешествия! Всё было великолепно: программа, экскурсоводы, водители, погода! Надеемся, что ещё сможем воспользоваться вашими программами. Спасибо!
- ВВасилий26 мая 2022СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!
- ВВера16 мая 2022Добрый день, Псковская земля очень богата на историю Руси и события, проходившие на ней. Практически жили в той истории каждый день. Псков, Изборск, Асково- Печерский монастырь- древние города-крепости, монастыри Руси. Чуточку больше места на сувениры, все очень плотно по программе.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «6-дневные туры»
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