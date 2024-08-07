Авторские туры на 6 дней в Псков

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Пскове, цены от 27 180 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Летне-осенний экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Летне-осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 29 220 за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
24 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 27 180 за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
28 апр в 10:00
9 мая в 10:00
от 29 460 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    7 августа 2024
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Летне-осенний экскурсионный тур
    Очень понравилась экскурсия, Гид на 5+.. Но такую экскурсия нельзя объединять в один день. Времени не хватило. Такой большое количество интересных мест, невозможно посетить в один день.
  • И
    Ирина
    6 августа 2024
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Летне-осенний экскурсионный тур
    С "Большой Страной" путешествовали впервые, поэтому некоторые опасения в отношении надежности оператора и качества организации тура, естественно, были. К счастью,
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    они были напрасными. Уже на этапе бронирования порадовали, во-первых, гибкий подход к программе тура и его корректировка с учётом наших индивидуальных обстоятельств (прибытие в Псков "Ласточкой" из СПб, а не из Мск); во-вторых, постоянная и мультиформатная обратная связь с сотрудниками компании (ТГ-чат, электронная почта, телефон); во-третьих, удобство сервиса оплаты. Непосредственно во время тура приятно удивило внимательное и высокопрофессиональное отношение со стороны принимающей компании в Пскове и её руководителя Лады Игоревны Пономаревской. С нашей точки зрения, безусловные плюсы тура: комфортабельный транспорт, сбалансированная программа (насыщенность и "воздух" для самостоятельных прогулок), великолепный гид - Стерлядкина Светлана Анатольевна, интересные объекты по программе (Псков и Пушкинские горы - просто огонь!), достойное питание. Короче отличное соотношение "цена-качество"! Единственное, что несколько напрягло, - это выбранный нами за удачное месторасположение отель "Арль". Серьезных недостатков у него, конечно, не было, но до привычного уровня комфорта трех звёзд он не дотягивает. Хотя завтраки в его ресторане были на высоте. В целом очень довольны своим отдыхом!

  • Б
    Бабенова
    2 августа 2024
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Летне-осенний экскурсионный тур
    Для меня сбылась мечта увидеть древние города Псков, Изборск. Масса впечатлений от памятников, монастырей, крепостей. Чувствуется любовь и бережно отношение
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    к ним. Сами города очень чистые и зелёные. Малоэтажная застройка создаёт впечатление уюта. Интересные экскурсии с грамотным, много знающим гидом - это просто прекрасно! Поездкой очень довольна.

    Для меня сбылась мечта увидеть древние города Псков, Изборск. Масса впечатлений от памятников, монастырей, крепостей. ЧувствуетсяДля меня сбылась мечта увидеть древние города Псков, Изборск. Масса впечатлений от памятников, монастырей, крепостей. ЧувствуетсяДля меня сбылась мечта увидеть древние города Псков, Изборск. Масса впечатлений от памятников, монастырей, крепостей. ЧувствуетсяДля меня сбылась мечта увидеть древние города Псков, Изборск. Масса впечатлений от памятников, монастырей, крепостей. ЧувствуетсяДля меня сбылась мечта увидеть древние города Псков, Изборск. Масса впечатлений от памятников, монастырей, крепостей. ЧувствуетсяДля меня сбылась мечта увидеть древние города Псков, Изборск. Масса впечатлений от памятников, монастырей, крепостей. Чувствуется
  • А
    Андрей
    7 июня 2024
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    Прекрасные места и интересные экскурсии, а потом приятный отдых на природе. В Псков обязательно приеду еще раз (получится, третий). Отличные
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    гостиницы: «Золотая Набережная» в Пскове на берегу в самом центре и ретрофутуристичная база отдыха «Пушкиногорье» (без интернета, ну и Бог с ним). Только в Изборске мало побыли: не успели на Труворово городище.

  • М
    Михаил
    19 сентября 2023
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Все понравилось, интересные экскурсии.
  • И
    Инна
    21 октября 2022
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Наша семья приобрела путевку «Псков 6 дней» в сообществе туроператоров БОЛЬШАЯ СТРАНА. Мы с 14.10.2022 по 19.10.2022 посетили город Псков
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    и останавливались на турбазе ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ. Хочется отметить, что принимающая сторона сделала все возможное, чтобы оставить только приятные впечатления от поездки. С первых минут на псковской земле, мы ощутили заботу. Экскурсии проводила Стерлядкина Светлана Анатольевна. Её глубокие знания и заинтересованность, погрузили нас в атмосферу древнего Пскова, семьи А. С. Пушкина. Все экскурсии прошли на высоте. Будем рекомендовать данный тур своим знакомым.

  • Л
    Людмила
    14 октября 2022
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Вот и закончился наш замечательный тур! Спасибо Вам огромное за прекрасную организацию нашего путешествия! Всё было великолепно: программа, экскурсоводы, водители, погода! Надеемся, что ещё сможем воспользоваться вашими программами. Спасибо!
  • В
    Василий
    26 мая 2022
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!
  • В
    Вера
    16 мая 2022
    Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
    Добрый день, Псковская земля очень богата на историю Руси и события, проходившие на ней. Практически жили в той истории каждый день. Псков, Изборск, Асково- Печерский монастырь- древние города-крепости, монастыри Руси. Чуточку больше места на сувениры, все очень плотно по программе.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «6-дневные туры»

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  3. Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Кремль
  4. Михайловское
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
  7. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 27 180 до 29 460. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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