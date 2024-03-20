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Авторский тур
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем»
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
«Исследовав знаковые места региона — старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри — мы отправимся в Пушкинские горы»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 360₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
- ААлексей8 ноября 2023Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
- ТТатьяна7 ноября 2023Ай да Псков! Ай да Пушкинские горыВпечатления о туре прекрасные. Была небольшая проблема с заселением в отель, но в общей сумме тур очень понравился.
- ЕЕкатерина12 октября 2023Ай да Псков! Ай да Пушкинские горыЗдравствуйте! Хочу поблагодарить вас за поездку в Псков и Пушкинские горы! Это были прекрасные дни. Понравилась тема экскурсии. Было интересно
- ЕЕременко25 сентября 2023Путешествие в Псков. Все понравилось, места красивые, много впечатлений от древностей, храмы, стены крепостные, все содержится в хорошем состоянии.
- ММихаил19 сентября 2023Все понравилось, интересные экскурсии.
- ААлексей18 сентября 2023Все поправилось - встреча, содержание и маршруты экскурсий, гиды и транспорт. Давно мечтал побывать в Псковской области и вот свершилось! Спасибо!
- ИИнесса11 сентября 2023Тур «Отдых в Пскове. Экскурсионный тур» на 4 дня. Замечательный тур. Псков великолепен. Такого, больше нигде не увидишь! Древность и
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Горы»
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Сейчас в Пскове в категории "Горы" можно забронировать 9 авторских туров от 15 840 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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