Туры к горам Пскова

Найдено 9 туров в категории «Горы» в Пскове, цены от 15 840 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
«Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем»
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем»
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570 за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
«Исследовав знаковые места региона — старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри — мы отправимся в Пушкинские горы»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 360 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
«09:00 Отъезд в Пушкинские горы»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840 за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
    Впечатления о туре прекрасные. Была небольшая проблема с заселением в отель, но в общей сумме тур очень понравился.
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2023
    Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
    Здравствуйте! Хочу поблагодарить вас за поездку в Псков и Пушкинские горы! Это были прекрасные дни. Понравилась тема экскурсии. Было интересно
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    увидеть древние храмы и монастыри, пройтись по по их дворикам, подняться на крепостную стену и встретить закат с видом на Золотую набережную. Так же приятно было походить по красивым садам села Михайловского и положить цветы на могилу А С. Пушкина и посетить много других интересных мест. Хочу поблагодарить нашего гида Ирину за отличную организацию поездки, все мероприятия по организации питания и заселению в гостиницу прошли четко. Понравилось её внимательное отношение к группе и интересное общение. У меня остались только хорошие впечатления о туре!

  • Е
    Еременко
    25 сентября 2023
    Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
    Путешествие в Псков. Все понравилось, места красивые, много впечатлений от древностей, храмы, стены крепостные, все содержится в хорошем состоянии.
  • М
    Михаил
    19 сентября 2023
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Все понравилось, интересные экскурсии.
  • А
    Алексей
    18 сентября 2023
    Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
    Все поправилось - встреча, содержание и маршруты экскурсий, гиды и транспорт. Давно мечтал побывать в Псковской области и вот свершилось! Спасибо!
  • И
    Инесса
    11 сентября 2023
    Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
    Тур «Отдых в Пскове. Экскурсионный тур» на 4 дня. Замечательный тур. Псков великолепен. Такого, больше нигде не увидишь! Древность и
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    красота. Мощный Кремль и прекрасные церкви 15-16 веков, зелёные парки, купеческие дома и послевоенные монументальные здания. На Талабских островах особая атмосфера, покой и дивные виды Псковского озера. Михайловское и Тригорское, где незримо присутствует Пушкин. Экскурсия сопровождалась стихами великого поэта, которые читала замечательный экскурсовод туроператора «Русский город» Светлана Анатольевна Стерлядкина. А какая природа! Изборск-мощь и древность. Дух захватывает. И природа, великолепная природа. В Псково-Печорском монастырь красота, умиротворение и благодать. Гостиница «Золотая набережная» не разочаровала. Прекрасно расположена, напротив, чудесный вид на Кремль, в пешей доступности все достопримечательности, хороший большой номер, обильные завтраки.

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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Псковская классика за 3 дня
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  3. Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
  4. Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
  5. Псков и Талабские острова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Горы" можно забронировать 9 авторских туров от 15 840 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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