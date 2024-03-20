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увидеть древние храмы и монастыри, пройтись по по их дворикам, подняться на крепостную стену и встретить закат с видом на Золотую набережную. Так же приятно было походить по красивым садам села Михайловского и положить цветы на могилу А С. Пушкина и посетить много других интересных мест. Хочу поблагодарить нашего гида Ирину за отличную организацию поездки, все мероприятия по организации питания и заселению в гостиницу прошли четко. Понравилось её внимательное отношение к группе и интересное общение. У меня остались только хорошие впечатления о туре!