Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Авторский тур в Пскове

Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA

Вы побываете в родовом имении предков великого поэта, увидите места, где он жил и творил. Посмотрите на семейные реликвии, пройдётесь по липовым аллеям, побываете на могиле писателя.

Во второй день посетим остров Залита, где жил протоиерей Николай Гурьянов, ставший прототипом героя известного фильма Павла Лунгина. Погуляем по заповедному острову Белов, если повезёт, встретим краснокнижных птиц.

А между увлекательными экскурсиями у вас останется время, чтобы погреться в сауне, поплавать в бассейне и избавиться от усталости в SPA-зоне отеля. Будьте как Пушкин: из шумных городов отправляйтесь туда, где царит спокойствие и нет суеты.
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Ближайшие даты:
25
мая
22
июн
2
июл
3
июл
20
июл
3
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В спа-отеле 4* «Двор Подзноева»/«Олд Эстейт»/«Покровский». Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле (шведский стол). Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля

Встречаемся и отправляемся в усадьбу «Михайловское». Прогуляемся по земле, пожалованной во владение прадеду А. С. Пушкина императрицей Елизаветой Петровной. Сюда приезжал и сам поэт, а позже провёл здесь два года, называя эти места «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья».

Побываем и в музее-усадьбе «Петровское». В восстановленном доме Петра Абрамовича Ганнибала вы посмотрите на семейные реликвии и экспонаты, посвящённые усадебному быту Петровского пушкинских времён. Пройдёмся по липовым аллеям и полюбуемся живописным прудом.

После обеда в ресторане посетим Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь и место, где покоится великий поэт. Затем разместимся в отеле, и до ужина у вас останется свободное время, чтобы поплавать в бассейне и расслабиться в спа-зоне или сауне. Вечером — ужин в ресторане.

"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля
2 день

Острова Залита и Белов

После завтрака отправляемся по Псковскому озеру на остров Залита, который ещё называют «островом Православия». Здесь жил пастырь 20-го века — протоиерей Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров». Вы познакомитесь с местным укладом жизни и культурой, посетим могилу батюшки.

Пообедаем в рыбном ресторане блюдами из свежего улова и направимся на второй остров — Белов (Верхний). Погуляем по необитаемой территории, заповедному хвойному лесу. Если повезёт, увидим серых цапель и других птиц, занесённых в Красную книгу. Желающие искупаются в озере. Затем вернёмся в город.

Острова Залита и БеловОстрова Залита и БеловОстрова Залита и БеловОстрова Залита и БеловОстрова Залита и БеловОстрова Залита и БеловОстрова Залита и Белов

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Сауны (турецкая/финская) и бассейн
  • Трансферы по программе на комфортном транспорте
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Скидка детям до 14 лет - 20%
Что не входит в цену
  • Трансфер из Москвы в Псков и обратно
  • Обеды и ужины
  • При одноместном проживании стоимость тура составит 14 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:30. По запросу можем отвезти в гостиницу или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пскова

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