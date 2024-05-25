Встречаемся и отправляемся в усадьбу «Михайловское». Прогуляемся по земле, пожалованной во владение прадеду А. С. Пушкина императрицей Елизаветой Петровной. Сюда приезжал и сам поэт, а позже провёл здесь два года, называя эти места «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья».

Побываем и в музее-усадьбе «Петровское». В восстановленном доме Петра Абрамовича Ганнибала вы посмотрите на семейные реликвии и экспонаты, посвящённые усадебному быту Петровского пушкинских времён. Пройдёмся по липовым аллеям и полюбуемся живописным прудом.

После обеда в ресторане посетим Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь и место, где покоится великий поэт. Затем разместимся в отеле, и до ужина у вас останется свободное время, чтобы поплавать в бассейне и расслабиться в спа-зоне или сауне. Вечером — ужин в ресторане.