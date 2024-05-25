Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Во второй день посетим остров Залита, где жил протоиерей Николай Гурьянов, ставший прототипом героя известного фильма Павла Лунгина. Погуляем по заповедному острову Белов, если повезёт, встретим краснокнижных птиц.
А между увлекательными экскурсиями у вас останется время, чтобы погреться в сауне, поплавать в бассейне и избавиться от усталости в SPA-зоне отеля. Будьте как Пушкин: из шумных городов отправляйтесь туда, где царит спокойствие и нет суеты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В спа-отеле 4* «Двор Подзноева»/«Олд Эстейт»/«Покровский». Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле (шведский стол). Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
"Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский монастырь, отдых в SPA отеля
Встречаемся и отправляемся в усадьбу «Михайловское». Прогуляемся по земле, пожалованной во владение прадеду А. С. Пушкина императрицей Елизаветой Петровной. Сюда приезжал и сам поэт, а позже провёл здесь два года, называя эти места «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья».
Побываем и в музее-усадьбе «Петровское». В восстановленном доме Петра Абрамовича Ганнибала вы посмотрите на семейные реликвии и экспонаты, посвящённые усадебному быту Петровского пушкинских времён. Пройдёмся по липовым аллеям и полюбуемся живописным прудом.
После обеда в ресторане посетим Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь и место, где покоится великий поэт. Затем разместимся в отеле, и до ужина у вас останется свободное время, чтобы поплавать в бассейне и расслабиться в спа-зоне или сауне. Вечером — ужин в ресторане.
Острова Залита и Белов
После завтрака отправляемся по Псковскому озеру на остров Залита, который ещё называют «островом Православия». Здесь жил пастырь 20-го века — протоиерей Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров». Вы познакомитесь с местным укладом жизни и культурой, посетим могилу батюшки.
Пообедаем в рыбном ресторане блюдами из свежего улова и направимся на второй остров — Белов (Верхний). Погуляем по необитаемой территории, заповедному хвойному лесу. Если повезёт, увидим серых цапель и других птиц, занесённых в Красную книгу. Желающие искупаются в озере. Затем вернёмся в город.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Сауны (турецкая/финская) и бассейн
- Трансферы по программе на комфортном транспорте
- Сопровождение гидом
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Скидка детям до 14 лет - 20%
Что не входит в цену
- Трансфер из Москвы в Псков и обратно
- Обеды и ужины
- При одноместном проживании стоимость тура составит 14 900 руб