1 день

Кремлевский комплекс. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Посещение Кремлёвского комплекса - оборонительное сооружение 1044 г., который был заложен князем Ярославом Мудрым – Владычный двор, Лихудов корпус XVIII в., Магдебургские врата XVII в., Часозвоня 1673 г., Софийская звонница XVI в., Древние колокола XVI-XVII вв., Памятник «Тысячелетие России» 1862 г. – история государства российского, запечатленная в бронзе.

Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, где Вы увидите подлинные росписи того времени на центральном куполе. Святыня собора – древняя чудотворная икона Божий матери, Премудрость Божия, Тихвинская икона Божьей матери или Владычная (Грановитая) палата – одно из самых известных мест в Великом Новгороде.

Обед.