Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Групповой тур в Пскове

Жемчужины северо-запада

5
3 отзыва
От посещения древних крепостей и монастырей до знакомства с уникальными артефактами и сказочной красотой деревянного зодчества – каждый день этого тура наполнен удивительными открытиями.

Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее путешествие по Великому Новгороду и Пскову, чтобы увидеть самые яркие исторические моменты древней России!
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Ближайшие даты:
26
янв
9
фев
15
мар
22
мар
29
мар

Что вас ожидает:

Славная деревенская атмосфера
Славная деревенская атмосфера
Посетите «Витославлицы» и погрузитесь в атмосферу русской деревенской жизни и узнаете традиции новгородских крестьян
Теплый прием
Теплый прием
Познакомитесь с гостеприимством Новгорода и угоститесь сладостями
Кремлёвский лик Новгорода
Кремлёвский лик Новгорода
Погуляете по атмосферному Новгородскому детинцу и погрузитесь в исторические глубины
Духовная сила
Духовная сила
Ощутите атмосферу духовности и спокойствия, посетив Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
Чудотворные источники
Чудотворные источники
Окунетесь в местные легенды и отведаете воды из целебных Словенских ключей

Программа тура по дням

1 день

Кремлевский комплекс. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Посещение Кремлёвского комплекса - оборонительное сооружение 1044 г., который был заложен князем Ярославом Мудрым – Владычный двор, Лихудов корпус XVIII в., Магдебургские врата XVII в., Часозвоня 1673 г., Софийская звонница XVI в., Древние колокола XVI-XVII вв., Памятник «Тысячелетие России» 1862 г. – история государства российского, запечатленная в бронзе.

Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, где Вы увидите подлинные росписи того времени на центральном куполе. Святыня собора – древняя чудотворная икона Божий матери, Премудрость Божия, Тихвинская икона Божьей матери или Владычная (Грановитая) палата – одно из самых известных мест в Великом Новгороде.

Обед.

Кремлевский комплекс. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)Кремлевский комплекс. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)Кремлевский комплекс. Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.)
2 день

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и отъезд во Псков

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!». Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

(Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь). Продолжительность: 3 часа.

Обед

17:28 Переезд в Псков. Ласточка.

21:50 Прибытие в г. Псков.

Трансфер в гостиницу выбранной категории.

Размещение в гостинице.

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и отъезд во ПсковЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и отъезд во ПсковЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и отъезд во ПсковЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и отъезд во Псков
3 день

Псков, Изборск и Печоры

Путешествие по Пскову - пешеходная экскурсия по историческому центру города.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей — заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед

Экскурсия в Псково — Печерский Свято — Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

Псков, Изборск и ПечорыПсков, Изборск и ПечорыПсков, Изборск и ПечорыПсков, Изборск и ПечорыПсков, Изборск и Печоры

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Великий Новгород гос-ца / Псков гос-цаПериод действия ценыДвухместноеОдноместноеДоп. место
Великий Новгород: «Садко» 3*
Псков: «Октябрьская» 3*, «Рижская» 3*
26-28.01; 09.02-11.02;
15.03-17.03;22.03-24.03;
29.03-31.03;
196482054418253
Великий Новгород: «Интурист» 3*
Псков: «Октябрьская» 3*, «Рижская» 3*
26-28.01; 09.02-11.02;
15.03-17.03;22.03-24.03;
29.03-31.03;
196482099218253
Великий Новгород: «Волхов» 4*
Псков: «Покровский» 4*«Двор Подзноева» 4*, «Old Estate» 4*		26-28.01; 09.02-11.02;
15.03-17.03		226562766019456

Великий Новгород: «Волхов» 4*
Псков: «Покровский» 4*, «Двор Подзноева» 4*, «Old Estate» 4*

Просим уточнять цены при бронировании на данный период
22.03-24.03;
29.03-31.03;
231042791719456

При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 600 рублей.

Варианты проживания

Садко 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3

Интурист 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4

Рижская 3

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора.

К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан. Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Менее чем в 1 км от гостиницы «Рижская» возвышаются великолепные золотые купола Псковского Крома. Драматический театр имени Пушкина находится всего в 5 минутах езды.

За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.

Рижская 3Рижская 3Рижская 3Рижская 3Рижская 3Рижская 3

Октябрьская 3

1 ночь

Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы.

Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.

Октябрьская 3Октябрьская 3Октябрьская 3Октябрьская 3Октябрьская 3Октябрьская 3Октябрьская 3Октябрьская 3

Покровский 4

1 ночь

Среди удобств отеля — фитнес-центр, общий лаундж, терраса и бесплатная частная парковка. К услугам гостей бар, а также ресторан, где подают блюда русской кухни.

Гости могут обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации, воспользоваться трансфером от/до аэропорта или доставкой еды и напитков, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi на всей территории.

В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и сейф. Среди прочих удобств — письменный стол, чайник и холодильник, а также собственная ванная комната с душем. В определенных номерах есть кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Гостям Hotel Pokrovsky предоставляются постельное белье и полотенца.

Гости могут воспользоваться сауной, хаммамом и спа-центром. В окрестностях популярно заниматься пешими прогулками. К услугам гостей Hotel Pokrovsky прокат велосипедов.

Аэропорт Псков находится в 6 км

Покровский 4Покровский 4Покровский 4Покровский 4Покровский 4Покровский 4

Old Estate 4

1 ночь

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

Old Estate 4Old Estate 4Old Estate 4Old Estate 4Old Estate 4

Двор Подзноева 4

1 ночь

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Поездка на автомобиле до центрального железнодорожного вокзала Пскова занимает 5 минут. На территории обустроена бесплатная парковка.

Двор Подзноева 4Двор Подзноева 4Двор Подзноева 4Двор Подзноева 4Двор Подзноева 4Двор Подзноева 4Двор Подзноева 4Двор Подзноева 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Билеты Великий Новгород-Псков (ж/д)
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале (ориентир на московский поезд № 42/41)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 600 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 фев 2024
Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо.
Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
В
31 янв 2024
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
Ю
16 янв 2024
"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5.
Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,

Тур входит в следующие категории Пскова

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Пскова

Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
11 мая
25 мая
8 июня
22 июня
19 400 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
18 мая
24 мая
8 июня
21 июня
12 900 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
24 мая
25 мая
21 июня
22 июня
23 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова
All Airlines
ХорошоТам