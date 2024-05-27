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Очень красивые места. Псков очень красивый, а воздух какой чистый! Монастырь в Печорах-просто сказка. Думаю, что осенью там будет очень красиво. Изборск просто фантастический. Места потрясающие. Всё очень нам понравилось. Будем думать теперь когда еще раз приехать и что посмотреть. Спасибо за такую отличную организацию. Питание, гостиница отличная, трансфер, экскурсовод-все здорово и главное самим не нужно ни о чем думать и напрягаться. Только о путешествии и новых впечатлениях. Хоть всего и два дня, но такое ощущение, что побывали в другом мире. Это здорово. Немного подпортились впечатления только исключительно поездом. Туда ехали наши соседи по купе храпели всю ночь и не удалось поспать, а оттуда ехали в Москву в сидячем вагоне, тоже, как вы понимаете, особо там не отдохнешь. Но это уже другая история! А так еще раз спасибо за нашу прекрасную поездку, новые впечатления, интересные факты и истории! Денис большой профессионал своего дела и просто приятный собеседник!