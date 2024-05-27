2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
15 900₽ за человека
3 дня
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
27 900₽ за человека
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
6 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРодионова27 мая 2024Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
- ООльга26 мая 2024Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
- ААлина26 февраля 2024Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
- ИИрина30 июля 2023Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
- ООльга25 июля 2023Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
- ТТатьяна21 июля 2023Спасибо огромное, все было отлично! Очень все понравилось, но поняли, что два дня маловато, наверное. Будет повод еще раз приехать.
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