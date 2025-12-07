Приглашаю вас отправиться на фотопрогулку в Екатерининский парк и запечатлеть ваши искренние эмоции.
После прогулки вы получите серию снимков, которая будет напоминать о красоте места и вашем настроении в этот день.
Описание фото-прогулкиЛёгкие и живые кадры на фоне дворцов, мостов и прудов Царского Села Мы отправимся на фотопрогулку, чтобы поймать живые эмоции и сохранить историю о вашем путешествии в Пушкин. Никаких постановочных снимков — мы побродим по историческим аллеям и набережной Большого пруда, сделаем естественные статичные и динамичные кадры. Наш маршрут:
- Мы начнём у входа в Екатерининский парк на улице Парковой.
- Пройдём через павильон «Грот» по Эрмитажной аллее к Екатерининскому дворцу.
- Насладимся атмосферой Камероновой галереи и Висячего сада.
- Сделаем остановку у набережной Большого пруда.
• Завершим маршрут у Мраморного моста и Турецкой бани. Если потребуется, я помогу вам с позированием. Подскажу, как встать, чтобы вы чувствовали себя комфортно и непринуждённо. Важная информация:
- Я снимаю на камеру Canon или Fujifilm.
- В течение 1–3 дней на электронную почту или в мессенджер вы получите 25–40 отобранных и обработанных фотографий в цветокоррекции.
- Фотопрогулка рассчитана на троих (1–2 взрослых и 1–2 детей). Возможно увеличение количества участников до 6 с доплатой 1000 ₽ с человека.
- Фотопрогулка длится 30 минут. В случае необходимости, можем задержаться на 10-15 минут, чтобы сделать все необходимые кадры.
- По согласованию можем провести фотопрогулку в центре Петербурга (договоримся в переписке).
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
