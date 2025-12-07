Мои заказы

Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине

Приглашаю вас отправиться на фотопрогулку в Екатерининский парк и запечатлеть ваши искренние эмоции.

После прогулки вы получите серию снимков, которая будет напоминать о красоте места и вашем настроении в этот день.
Описание фото-прогулки

Лёгкие и живые кадры на фоне дворцов, мостов и прудов Царского Села Мы отправимся на фотопрогулку, чтобы поймать живые эмоции и сохранить историю о вашем путешествии в Пушкин. Никаких постановочных снимков — мы побродим по историческим аллеям и набережной Большого пруда, сделаем естественные статичные и динамичные кадры. Наш маршрут:
  • Мы начнём у входа в Екатерининский парк на улице Парковой.
  • Пройдём через павильон «Грот» по Эрмитажной аллее к Екатерининскому дворцу.
  • Насладимся атмосферой Камероновой галереи и Висячего сада.
  • Сделаем остановку у набережной Большого пруда.

• Завершим маршрут у Мраморного моста и Турецкой бани. Если потребуется, я помогу вам с позированием. Подскажу, как встать, чтобы вы чувствовали себя комфортно и непринуждённо. Важная информация:

  • Я снимаю на камеру Canon или Fujifilm.
  • В течение 1–3 дней на электронную почту или в мессенджер вы получите 25–40 отобранных и обработанных фотографий в цветокоррекции.
  • Фотопрогулка рассчитана на троих (1–2 взрослых и 1–2 детей). Возможно увеличение количества участников до 6 с доплатой 1000 ₽ с человека.
  • Фотопрогулка длится 30 минут. В случае необходимости, можем задержаться на 10-15 минут, чтобы сделать все необходимые кадры.
  • По согласованию можем провести фотопрогулку в центре Петербурга (договоримся в переписке).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Екатерининский парк
  • Павильон «Грот»
  • Набережная Большого пруда
  • Мраморный мост и Турецкая бани
Что включено
  • Услуги фотографа
  • Обработка фотографий
Что не входит в цену
  • Билеты в Екатерининский парк: взрослый - 400 ₽, детский (до 7 лет) - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Екатерининский парк на улице Парковой
Завершение: Екатерининский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

