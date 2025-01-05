Необычные экскурсии по Пушкину

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Пушкине, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Велоэкскурсия по Царскому Селу
На велосипеде
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
Велопрогулка по Александровскому парку
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Велопрогулка по Александровскому парку
Начало: Треугольная площадь
Сегодня в 12:00
21 апр в 12:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Царское Село: в погоне за кладом
    Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем очень понравилась. Тамара смогла
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    заинтересовать детей разного возраста, заранее подготовилась и разложили по всему парку части карты и подсказки. Несмотря на то, что дети замёрзли, они все равно увлечённо слушали экскурсовода и с удовольствием отвечали на вопросы. Было очень весело, с танцами, разной атрибутикой, конфетами и в конце с подарочками не только детям, но и взрослым. Обязательно порекомендуем данного экскурсовода и программу. С удовольствием ещё раз приедем и воспользуемся услугами Тамары.

    Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем
  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень понравилась велоэкскурсия! Необычный формат, интересный рассказ, все прекрасно! Спасибо!!
  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    11 августа 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант! Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!
  • T
    Tatiana
    22 июля 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Необычные»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велоэкскурсия по Царскому Селу
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  3. Велопрогулка по Александровскому парку
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  2. Самое главное
  3. Царскосельский лицей
  4. Александровский парк
  5. Александровский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в апреле 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 9600. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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