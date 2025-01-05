Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Велопрогулка по Александровскому парку
Начало: Треугольная площадь
Сегодня в 12:00
21 апр в 12:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 января 2025Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем очень понравилась. Тамара смогла
- ЕЕлена8 декабря 2024Очень понравилась велоэкскурсия! Необычный формат, интересный рассказ, все прекрасно! Спасибо!!
- ММарина4 ноября 2024Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)
- ААнастасия3 ноября 2024Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.
- ООльга11 августа 2024Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант! Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!
- TTatiana22 июля 2024Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Необычные»
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