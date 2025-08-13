Фотопрогулка в Пушкине - это уникальная возможность сохранить воспоминания о вашем путешествии.
Начало маршрута у входа в Екатерининский парк, далее прогулка через павильон Грот и Эрмитажную аллею к Екатерининскому дворцу.
Насладитесь атмосферой Камероновой галереи и Висячего сада, остановитесь у набережной Большого пруда. Завершение у Мраморного моста и Турецкой бани. Фотографии будут обработаны и отправлены в течение нескольких дней
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход
- 🌳 Прогулка по историческим местам
- 🎨 Естественные и динамичные кадры
- 🖼️ Профессиональная обработка фото
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Камеронова галерея
- Висячий сад
- Мраморный мост
- Турецкая баня
Описание фото-прогулки
- Начнём у входа в Екатерининский парк на улице Парковой
- Пройдём через павильон Грот по Эрмитажной аллее к Екатерининскому дворцу
- Насладимся атмосферой Камероновой галереи и Висячего сада
- Сделаем остановку у набережной Большого пруда
- Завершим маршрут у Мраморного моста и Турецкой бани
Если потребуется, я помогу вам с позированием, подскажу, как встать, чтобы вы чувствовали себя комфортно и непринуждённо.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в Екатерининский парк: 400 ₽ за взрослого, дети до 7 лет — бесплатно
- Я снимаю на камеру Canon или Fujifilm
- В течение 1–3 дней на электронную почту или в мессенджер вы получите 25–40 отобранных и обработанных фотографий в цветокоррекции
- Фотопрогулка рассчитана на троих (1–2 взрослых и 1–2 детей). Возможно увеличение количества участников до 6 с доплатой 1000 ₽ с человека
- По согласованию можем провести фотопрогулку в центре Петербурга (договоримся в переписке)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Екатерининский парк
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Пушкине
Провёл экскурсии для 161 туриста
Я Александр, живу в Петербурге и на Бали. Увлекаюсь фотографией и веб-дизайном. Стараюсь сделать фотопрогулку комфортной и оставить после встречи красивые снимки. Прогуляемся вместе?Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
13 авг 2025
Всё прошло отлично. Спасибо Александру за наше маленькое путешествие)
З
Злата
30 июн 2025
Отличная прогулка, после которой остались не только воспоминания, но и чудесные, теплые и атмосферные фотографии. Я в полном восторге. Спасибо Александру за чуткость и профессионализм.
Входит в следующие категории Пушкина
