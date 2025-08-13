Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Фотопрогулка в Пушкине - это уникальная возможность сохранить воспоминания о вашем путешествии.



Начало маршрута у входа в Екатерининский парк, далее прогулка через павильон Грот и Эрмитажную аллею к Екатерининскому дворцу.



Насладитесь атмосферой Камероновой галереи и Висячего сада, остановитесь у набережной Большого пруда. Завершение у Мраморного моста и Турецкой бани. Фотографии будут обработаны и отправлены в течение нескольких дней

5 2 отзыва