М Марина Царское Село: в погоне за кладом Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)

А Анастасия Царское Село: в погоне за кладом Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.

С Светлана Царское Село: в погоне за кладом читать дальше прочтешь, увидели то, что сами бы не нашли.) Были на экскурсии с двумя подростками, эмоций было куча, очень интересно и познавательно. Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре Сластуновой за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не

И Ирина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Нам всё очень понравилось! Показалось, дети почти не слушали, больше бесились, а потом оказалось, что они очень много всего запомнили. Намного лучше стандартных экскурсий от музеев

А Алина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Рекомендую эту экскурсию и замечательного гида - Дарью! Легко, интересно, увлекательно!

О Олеся Экскурсия-квест в Царском Селе Экскурсия для класса. Ставлю оценку по отзывам родителей, присутствующих на экскурсии. По итогам 2-х дней экскурсионных дней - неплохо, познавательно, но не лучшее, что было. Для детей прекрасно, но группа должна быть менее 10 человек.

В Вероника Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Спасибо Дарье за интереснейшую экскурсию. Познавательно, насыщенно, рекомендую познакомится с Пушкиным с Дарьей

М Максим Экскурсия-квест в Царском Селе Увлекательный квест по Екатериненскому парку и ближайшим улочкам Пушкина! Для детей интересные задания и познавательная информация. 🌸

Н Надежда Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше Интересно было всем: и старшим членам семьи и дочери. Познавательно, увлекательно, в свободном, не напрягающем ритме прогулялись по красивейшему парку под исторические справки и рассказы гида. Получили массу приятных эмоций. Хочется отметить большой объем знаний гида, было много сопутствующих вопросов, на которые все получили ответ. Рекомендуем. Для нашей семейной компании с ребенком 10-ти лет экскурсию проводила гид Гульнара, очень приятная девушка, расположила с первых минут знакомства.