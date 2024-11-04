скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
«Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чем их предназначение и архитектурные особенности»
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
99056 934₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
«Наше путешествие начнется у Певческой башни, поблизости с Екатерининским парком»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
«Вы исследуете Екатерининский парк, увидите павильон с летающими столами и тарелочками, морскую пещеру и, проявив смекалку и эрудицию, отыщете клад»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
55555 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
«Разгадать секреты Екатерининского парка»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 ноября 2024Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)
- ААнастасия3 ноября 2024Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.
- ССветлана31 октября 2024Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре Сластуновой за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не
- ИИрина13 октября 2024Нам всё очень понравилось! Показалось, дети почти не слушали, больше бесились, а потом оказалось, что они очень много всего запомнили. Намного лучше стандартных экскурсий от музеев
- ААлина12 октября 2024Рекомендую эту экскурсию и замечательного гида - Дарью! Легко, интересно, увлекательно!
- ООлеся1 октября 2024Экскурсия для класса. Ставлю оценку по отзывам родителей, присутствующих на экскурсии. По итогам 2-х дней экскурсионных дней - неплохо, познавательно, но не лучшее, что было. Для детей прекрасно, но группа должна быть менее 10 человек.
- ВВероника30 сентября 2024Спасибо Дарье за интереснейшую экскурсию. Познавательно, насыщенно, рекомендую познакомится с Пушкиным с Дарьей
- ММаксим29 августа 2024Увлекательный квест по Екатериненскому парку и ближайшим улочкам Пушкина! Для детей интересные задания и познавательная информация. 🌸
- ННадежда26 августа 2024Для нашей семейной компании с ребенком 10-ти лет экскурсию проводила гид Гульнара, очень приятная девушка, расположила с первых минут знакомства.
- ООльга11 августа 2024Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант! Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Екатерининский парк»
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