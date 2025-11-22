Царское село — это дворцы, парки и лицей, в которых отражена история страны.
На экскурсии вы пройдёте сквозь парадные залы Екатерининского дворца, увидите Янтарную комнату и архитектурные шедевры парков. Я расскажу о европейских влияниях, революции, войне и жизни императорской семьи.
Описание экскурсии
Вас ждёт встреча с самой знаменитой летней резиденцией российских императоров — и её историей от первых построек до блестящего расцвета, трагического разрушения и воссоздания из руин.
На нашем маршруте:
- Екатерининский дворец с экскурсией по парадным залам
- Екатерининский парк
- Камеронова галерея
- Агатовые комнаты
- Павильоны «Грот», «Эрмитаж», Концертный зал
- Скрипучая беседка
- Верхняя и Нижняя ванны
- Гранитная терраса
- Чесменская колонна
- Турецкая баня
- Александровский парк
- Китайские мосты
- Здание Царскосельского лицея с Лицейским садом и памятником Пушкину
Вы узнаете
- Как дача жены Петра I превратилась в роскошную резиденцию и уютный город, который называли «городом муз»
- Почему мода на европейские стили меняла облик парков и павильонов, сделав ансамбль Царского села образцом для подражания
- Как революция и война изменили жизнь дворца и парка, оставив после себя лишь руины
- Что скрывалось за парадным фасадом — подробности частной жизни владельцев и истории страны, вершившейся здесь
Организационные детали
- Встреча с гидом в городе Пушкин, у входа в парк или по договорённости. Есть возможность заказать трансфер, обсуждается отдельно
- Дополнительно оплачивается билет в Екатерининский дворец и парк, в том числе для гида
— Взрослые 1100 ₽
— Дети 14-18 лет, студенты, пенсионеры 600 ₽
— Дети 7-13 лет 400 ₽
Светлана — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 101 туриста
В легкой и увлекательной форме познакомлю вас с достопримечательностями своего города. Провожу экскурсии на русском и немецком языках.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
М
Марина
22 ноя 2025
Отличная экскурсия! Грамотно организовано, все четко и доступно. Нам было интересно. 3 часа пролетели незаметно. Светлана профессионал, мастер своего дела. Дворец и сад прекрасны! Янтарная комната шикарна! Рекомендуем. Светлана, Спасибо Вам большое! 👍
Светлана
30 окт 2025
Сколько раз я бывала в Царском Селе - не счесть, и всегда узнаю что то новое
Светлана, спасиьо вам что вы, не смотря на нашу шумную детскую компанию, рассказывали нам о прекрасном дворце, парке, о тех людях кто это все создавал
Е
Елена
6 окт 2025
Рекомендую экскурсовода Светлану Павловну! Ездили на экскурсию в Царское Село в Екатерининский дворец. Экскурсия понравилась
Марина
25 сен 2025
Прекрасный интеллектуальный рассказ об истории Царского Села, его обитателях, архитектуре.
Доброжелательно, интеллегентно, тактично. Лучшие рекомендации и успехов Светлане.
