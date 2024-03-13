Программа тура Active «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод и некоторые туристские знаменитые центры, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.
Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей.
Все наши гости испытают на себе целительную силу минеральных источников и ощутят настоящее кавказское гостеприимство!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Среда. Прибытие
Заселение в отель.
Ужин в отеле(если предусмотрено).
Четверг. Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Переезд в Черекское ущелье 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Пятница. Железноводск или Медовые водопады
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Обед в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).
Медовые водопады (есть доп. плата) — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Возвращение в отель в 19:00.
ВАРИАНТ II
Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная и славится своими кальциевыми водам.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Суббота. Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
ВАРИАНТ I
Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.
По программе:
Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
«Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
Ущелье реки Харбас.
Завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас за доп. плату.
Гора Тузлук , на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.
Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель в 18:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Внимание! Есть дополнительные расходы.
ВАРИАНТ II
Джип-тур на Бермамыт.
Выезд в 06:30 — дневная поездка.
Завтрак в 08:00 за доп. плату.
Обед в 12:00 за доп. плату.
Возвращение в отель в 16:00.
Свободное время.
- Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова» (по всему музею — 250 руб., по отделу "Домик Лермонтова" — 150 руб.)
- Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. — подъем и спуск).
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Воскресенье. Горная Ингушетия
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.
Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянна прописка (не временная регистрация).
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Обед — сухой паек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.
Возвращение в отель в 22:00.
Внимание! Есть дополнительные расходы.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-но местное
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
|Бештау
Стандарт 57 050 руб.
Комфорт 63 350 руб.
Стандарт 42 950 руб.
Комфорт 46 100 руб.
Люкс 50 800 руб.
Семейный 45 800 руб.
Семейный 41 350 руб.
|Наутилус
Стандарт 42 900 руб.
Полулюкс 49 150 руб.
Стандарт 36 600 руб.
Полулюкс 39 750 руб.
Полулюкс 38 800 руб.
Полулюкс 38 200 руб.
- без питания
|Гостиница
|1-но местное
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
|Бештау
Стандарт 50 050 руб.
Комфорт 56 350 руб.
Стандарт 35 950 руб.
Комфорт 39 100 руб.
Люкс 43 800 руб.
Семейный 38 800 руб.
Семейный 34 350 руб.
|Наутилус
Стандарт 39 400 руб.
Полулюкс 45 650 руб.
Стандарт 33 100 руб.
Полулюкс 36 250 руб.
Полулюкс 35 300 руб.
Полулюкс 34 700 руб.
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
Варианты проживания
Отель «Бештау» 3
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук» 3
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус» 3
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Central City Пятигорск»
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Пятигорск» 3
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Гостиница «Южная» 3
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Отель «Маск» 4
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак, обед4 день: ужин6 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: ужин
- 6 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск, гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Входные билеты в музей Домик Лермонтова
- Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 160 руб
- Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб
- Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. джип-тур "Джилы-Су" - 250 руб. экскурсия "Медовые водопады" - 100 руб. на территории национального парка, башенный комплекс "Вовнушки" - 500 руб
- На горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- Джип-тур «Джилы-Су» - 250 руб
- Экскурсия «Медовые водопады» - 100 руб
- На территории национального парка, башенный комплекс «Вовнушки» - 500 руб
- Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.).
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
- Нужно иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
- Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
- Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
- Безоговорочно следовать указаниям экскурсовода.
- Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2022 по 09.01.2022, руб:
- Доп. сутки + питание:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|стандарт 7 500 руб. комфорт 8 800 руб.
|стандарт 4 600 руб. комфорт 5 200 руб. люкс 6 150 руб.
|семейный 5 100 руб.
|семейный 4 200 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт 4 800 руб. полулюкс 6 000 руб.
|стандарт 3 000 руб. полулюкс 3 600 руб.
полулюкс 3 500 руб.
полулюкс 3 400 руб.
- Доп. сутки + без питания:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|стандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб.
|стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб.
|семейный 3 500 руб.
|семейный 2 600 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб.
|стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.
полулюкс 3 100 руб.
полулюкс 3 000 руб.
Важная информация!
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
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