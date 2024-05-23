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туру нет, и я однозначно его рекомендую всем. Но снизил рейтинг (хотя я бы поставил 4.5, если бы было возможно) из-за небольших недочётов, а именно: 1. Гостиница: на сайте организатора тура почти ничего не сказано про гостиницу, на деле же она оказалась не столь хорошей, как хотелось бы: неприветливый персонал, уборки в номерах фактически нет, в ванной после предыдущих жильцов был забит волосами слив. Да и сама гостиница - советское здание, на котором уже есть трещины. Хотя косметический ремонт внутри неплохой. Если зайти на другие сайты, то отзывы об этой гостинице не самые хорошие вплоть до того, что у кого-то из постояльцев украли вещи. Организатору тура можно рекомендовать только предлагать клиентам альтернативные варианты, потому что я бы лучше доплатил за более комфортные условия проживания 2. Организация питания в туре. На большинстве экскурсий давалось время на питание, хотя и не очень много, стоило бы его увеличить хотя бы до 40 минут вместо 20 (чтобы также успеть сходить в туалет). На экскурсии на Эльбрус питание вообще не было организовано: мы делали одну 20-минутную остановку в придорожном кафе, и за это время нужно было успеть отстоять огромную очередь в туалет и сдать экскурсоводу деньги на канатные дороги. Вместо этого можно было пожертвовать Поляной нарзанов, потому что в ней объективно мало смысла - тот же нарзан можно бесплатно набрать и в Пятигорске и, тем более, в Кисловодске. Но ещё раз скажу, что эти минусы не критичные и я бы с радостью поехал в этот тур снова. Спасибо организаторам тура за отличный отдых и позитивные эмоции!