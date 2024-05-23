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Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов»
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
«За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор, их атмосферой и величием, получите колоссальный заряд энергии»
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
«Завтраки в отелях, обеды в кафе, пикники в горах»
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
«В горах, начиная с 3-го дня путешествия и до возвращения в п»
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
«Северная Осетия удивит нас головокружительными панорамами, средневековыми башнями на фоне белоснежных гор — Даргавс, Кармадон, Мидаграбины и многое другое»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
«Горы заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
«Путешествие подходит любой категории граждан, а также для детей (кроме людей с ограниченными возможностями — маршруты хоть и не требуют специальной подготовки, но некоторые подъемы в гору могут быть трудными)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
«Вторая ночь — на турбазе в горах (с минимальными удобствами, но красивыми видами)»
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана23 мая 2024Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЕЕлена23 ноября 2023Добрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось "освежить" свои воспоминания). Мы хотели именно горы, поэтому выбрали
- ЛЛюдмила22 ноября 2023Хочется поделится впечатлением от прекрасного путешествия в "Горы Кавказа", которое помогла нам осуществить " Большая Страна". С первой минуты оформления путевки,
- ЮЮлия18 октября 2023Добрый день! Мне безумно понравилась поездка. Все экскурсии были прекрасные, за исключением только экскурсии в Архыз. Данный курорт сейчас находится на
- ККирилл27 июля 2023Сам тур организован великолепно: как и обещали, были комфортабельные автобусы, профессиональные гиды и грамотно организованные экскурсии. В целом, претензий к
- ССветлана27 июля 2023Спасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут быть только горы. Могущество природы, высота гор вдохновляют.
- ЕЕлизавета8 октября 2022Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Горы»
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