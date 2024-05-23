Туры к горам Пятигорска

Найдено 10 туров в категории «Горы» в Пятигорске, цены от 15 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов»
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000 за человека
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
«За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор, их атмосферой и величием, получите колоссальный заряд энергии»
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000 за человека
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
«Завтраки в отелях, обеды в кафе, пикники в горах»
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
«В горах, начиная с 3-го дня путешествия и до возвращения в п»
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
«Северная Осетия удивит нас головокружительными панорамами, средневековыми башнями на фоне белоснежных гор — Даргавс, Кармадон, Мидаграбины и многое другое»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
«Горы заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000 за человека
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
«Путешествие подходит любой категории граждан, а также для детей (кроме людей с ограниченными возможностями — маршруты хоть и не требуют специальной подготовки, но некоторые подъемы в гору могут быть трудными)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
«Вторая ночь — на турбазе в горах (с минимальными удобствами, но красивыми видами)»
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Горы Кавказа. Экскурсионный тур
    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
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    Пятигорска, нам вызвали такси до отеля. Приехали достаточно рано, около 10 часов утра, но в отель нас заселили сразу. Ирина всегда была на связи, все вопросы решались сразу. Всем рекомендую!!!!

    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Е
    Елена
    23 ноября 2023
    Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
    Добрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось "освежить" свои воспоминания). Мы хотели именно горы, поэтому выбрали
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    тур "Горы Кавказа". Выезд каждый день рано - 6-30, т к предстоит долгий переезд. К этому нужно быть готовым, но оно того стоит!! Эмоции просто зашкаливают!! Пусть нам не повезло с погодой: Домбай встретил внизу сильным ливнем, а наверху была пурга. На Эльбрусе тоже мело. НОООО!! Сам факт, что ты находишься на этой горе, ты видишь "покоренные" 3847 метров! Это фантастика! А красоты Кабардино-Балкарии!! Светящиеся вершины и кружащие над тобой орлы!! Купание под открытым небом - просто фантастика!! Мы решили, что "лучше гор могут быть только горы")), поэтому обязательно поедем ещё!!

    Добрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотели
  • Л
    Людмила
    22 ноября 2023
    Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
    Хочется поделится впечатлением от прекрасного путешествия в "Горы Кавказа", которое помогла нам осуществить " Большая Страна". С первой минуты оформления путевки,
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    которое проводила Татьяна Федосеева, и до момента возврата из Пятигорска, где куратором была Ирина, нас не оставляли ни на минуту в каком либо неведении. Все четко, организованно и понятно! Заселение было в замечательную гостиницу " Машук", где нас встретили доброжелательные сотрудники, рядом с гостиницей столовая с вкуснейшей домашней едой. Экскурсии, несмотря на переменчивость погоды, были очень интересными и познавательными благодаря замечательным экскурсоводам Андрею Семенову, Виктории Васильевной, Дарье Толмачевой. Ну, а в Дарью мы все просто влюбились!!! Очень милая, добрая, искренняя, грамотная, увлеченная, веселая девушка!!! Сотрудники "Большой Страны" постоянно были на связи, если возникали какие либо вопросы! Тоже самое в Пятигорске-Ирина каждый день держала все на контроле и заботливо участвовала в организации нашего путешествия. Спасибо всем огромное за вашу работу, за то, как вы относитесь к своему делу и к людям, за которых вы берете ответственность!!! Низкий поклон! Процветания вашей компании! С удовольствием буду вас рекомендовать знакомым и друзьям и сама надеюсь еще на встречу с вами в других поездках по нашей огромной и замечательной стране. Низкий поклон! Здоровья всем и мира!!!

  • Ю
    Юлия
    18 октября 2023
    Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
    Добрый день! Мне безумно понравилась поездка. Все экскурсии были прекрасные, за исключением только экскурсии в Архыз. Данный курорт сейчас находится на
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    этапе строительства, мы попали прям в эпицентр, да и смотреть там особо нечего. На сам завод Архыз мы не ездили, поэтому я не очень вижу смысла в данной экскурсии. Остальные горы были прекрасные, ничего не могу сказать плохо. Экскурсоводы разные были. Самая лучшая, которая у нас была - это Марина. Она у нас была дважды, это порадовало. На экскурсии в Эльбрус был, по моему мнению, самый нудный экскурсовод, я бы не хотела бы к ней больше попадать, если поехала бы когда-нибудь еще раз. Автобусы были очень комфортабельные, водители самые лучшие. Отель был хороший, соответствует заявленным звездам. Местная кухня вкусная и потрясающая.

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • К
    Кирилл
    27 июля 2023
    Горы Кавказа. Экскурсионный тур
    Сам тур организован великолепно: как и обещали, были комфортабельные автобусы, профессиональные гиды и грамотно организованные экскурсии. В целом, претензий к
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    туру нет, и я однозначно его рекомендую всем. Но снизил рейтинг (хотя я бы поставил 4.5, если бы было возможно) из-за небольших недочётов, а именно: 1. Гостиница: на сайте организатора тура почти ничего не сказано про гостиницу, на деле же она оказалась не столь хорошей, как хотелось бы: неприветливый персонал, уборки в номерах фактически нет, в ванной после предыдущих жильцов был забит волосами слив. Да и сама гостиница - советское здание, на котором уже есть трещины. Хотя косметический ремонт внутри неплохой. Если зайти на другие сайты, то отзывы об этой гостинице не самые хорошие вплоть до того, что у кого-то из постояльцев украли вещи. Организатору тура можно рекомендовать только предлагать клиентам альтернативные варианты, потому что я бы лучше доплатил за более комфортные условия проживания 2. Организация питания в туре. На большинстве экскурсий давалось время на питание, хотя и не очень много, стоило бы его увеличить хотя бы до 40 минут вместо 20 (чтобы также успеть сходить в туалет). На экскурсии на Эльбрус питание вообще не было организовано: мы делали одну 20-минутную остановку в придорожном кафе, и за это время нужно было успеть отстоять огромную очередь в туалет и сдать экскурсоводу деньги на канатные дороги. Вместо этого можно было пожертвовать Поляной нарзанов, потому что в ней объективно мало смысла - тот же нарзан можно бесплатно набрать и в Пятигорске и, тем более, в Кисловодске. Но ещё раз скажу, что эти минусы не критичные и я бы с радостью поехал в этот тур снова. Спасибо организаторам тура за отличный отдых и позитивные эмоции!

  • С
    Светлана
    27 июля 2023
    Горы Кавказа. Экскурсионный тур
    Спасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут быть только горы. Могущество природы, высота гор вдохновляют.
    Спасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут бытьСпасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут бытьСпасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут бытьСпасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут бытьСпасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут быть
  • Е
    Елизавета
    8 октября 2022
    Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»
    Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
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    Приятно отключить мозг и насладиться прекрасным Кавказом здесь и сейчас. Благодарна менеждеру компании "Машук" Инне и гиду Наталье Викторовне. Желаю процветания и увеличения клиентской заинтересованности!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Горы»

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