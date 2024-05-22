Покататься на джипах в Пятигорске

Найдено 7 туров в категории «Джиппинг» в Пятигорске, цены от 24 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
«У каждого будет выбор: отправиться на джиппинг в потрясающее Джилы-Су или таинственный Бермамыт»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300 за человека
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
«Всё это ждет вас в нашем джип-туре»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
«На внедорожниках поднимемся на высоту 2960 метров над уровнем моря к ещё одному чистейшему водоёму — Шабойдах-Кёль»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Приглашаем вас в незабываемый джип-тур по самым лучшим зимним локациям Приэльбрусья и Осетии»
55 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
  2. Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  3. Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  4. Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
  5. Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Джиппинг" можно забронировать 7 авторских туров от 24 450 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Пятигорске на 2024 год по теме «Джиппинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 24450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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