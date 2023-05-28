Позавтракаем и отправимся исследовать Северную Осетию. Нас ждёт очень насыщенный маршрут: сначала погуляем по Кадаргаванскому каньону, потом доберёмся до Дзивгисской крепости, построенной прямо в скалах. Вы услышите легенды, связанные с этим древним святилищем, и сможете прикоснуться к истории.

Затем преодолеем лестницу с высокими ступенями и поднимемся к Аланскиму монастырю. Этот монастырь считается самым высокогорным в России и расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря — со смотровой площадки открываются великолепные виды!

Обязательно покатаемся на Лавочке Счастья, расположенной над обрывом на высоте 3000 метров над уровнем моря — здесь получаются очень эффектные фотографии. Дальше помчим в город мертвых Даргавс. Вы увидите древние склепы и узнаете, какие загадки скрывают в себе эти старые стены.

Преодолеем перевал Кахтисар с очень живописными видами и вернемся в отель. Если останутся силы, можно прогуляться по Владикавказу.