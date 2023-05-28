Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Авторский тур в Пятигорске

Исследовать три разные республики Кавказа и насладиться красотой гор

5
1 отзыв
Если вы хотите получить наиболее полное представление о Кавказе, то эта программа для вас: будем есть знаменитые осетинские пироги и гулять по городу мертвых Даргавс в Северной Осетии, летать на парапланах в Чегемском ущелье в Кмбардино-Балкарии и любоваться древними башнями среди гор в Ингушетии.

Гид подробно расскажет о трех совершенно разных народах, которые живут не одну сотню лет рядом друг с другом и при этом имеют сильные различия почти во всем.
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия
Кавказский микс: Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Первая ночь — в гостинице Пятигорска, вторая и третья ночи — в трехзвездочном отеле Владикавказа. Размещение двухместное, удобства в номере.

Питание. В программу входят завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно — будет возможность попробовать местную кухню и национальные блюда.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Пятигорску

Мы встретим вас в Пятигорске и заселим в отель. Вы сможете немного отдохнуть, а потом отправимся на обед и экскурсию. Гид проведет по всем главным достопримечательностям города: заглянем в легендарный «Провал» с Остапом Бендером, посмотрим на Машук и попьем целебную воду в бюветах.

Прогулки по ПятигорскуПрогулки по ПятигорскуПрогулки по ПятигорскуПрогулки по Пятигорску
2 день

Чегемское ущелье и водопад Абай-Су

В 9 утра выезжаем из гостиницы и едем в Кабардино-Балкарию. Остановимся в Чегемском ущелье — у вас будет возможность полетать на парапланах среди гор. Потом посетим уникальное место — город мертвый Эль-Тюбю — древнее село со старинными загадочными склепами.

Затем доберемся до водопада Абай-Су — это один из самых высоких водопадов Северного Кавказа. Насладимся плеском падающей воды и поедем во Владикавказ. Там заселимся в отель и отдохнем.

Чегемское ущелье и водопад Абай-СуЧегемское ущелье и водопад Абай-СуЧегемское ущелье и водопад Абай-СуЧегемское ущелье и водопад Абай-Су
3 день

Северная Осетия: Кадаргаванский каньон, Дзивгисская крепость и город мертвых Даргавс

Позавтракаем и отправимся исследовать Северную Осетию. Нас ждёт очень насыщенный маршрут: сначала погуляем по Кадаргаванскому каньону, потом доберёмся до Дзивгисской крепости, построенной прямо в скалах. Вы услышите легенды, связанные с этим древним святилищем, и сможете прикоснуться к истории.

Затем преодолеем лестницу с высокими ступенями и поднимемся к Аланскиму монастырю. Этот монастырь считается самым высокогорным в России и расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря — со смотровой площадки открываются великолепные виды!

Обязательно покатаемся на Лавочке Счастья, расположенной над обрывом на высоте 3000 метров над уровнем моря — здесь получаются очень эффектные фотографии. Дальше помчим в город мертвых Даргавс. Вы увидите древние склепы и узнаете, какие загадки скрывают в себе эти старые стены.

Преодолеем перевал Кахтисар с очень живописными видами и вернемся в отель. Если останутся силы, можно прогуляться по Владикавказу.

Северная Осетия: Кадаргаванский каньон, Дзивгисская крепость и город мертвых ДаргавсСеверная Осетия: Кадаргаванский каньон, Дзивгисская крепость и город мертвых ДаргавсСеверная Осетия: Кадаргаванский каньон, Дзивгисская крепость и город мертвых ДаргавсСеверная Осетия: Кадаргаванский каньон, Дзивгисская крепость и город мертвых ДаргавсСеверная Осетия: Кадаргаванский каньон, Дзивгисская крепость и город мертвых Даргавс
4 день

Ингушетия: древние башни и потрясающие виды Цей-Лоамского перевала

Завтракаем в отеле, собираем вещи и отправляемся в горную Ингушетию. Доберемся до знаменитого башенного комплекса Эрзи. Здесь находятся около полусотни разных башен: есть военные, есть жилые — большие до 30 метров и совсем маленькие. Вы научитесь разбираться в башнях и узнаете их историю.

Преодолеем Цей-Лоамский перевал и окажемся в древнем городе Таргим. Здесь тоже нас ждут башни, а через реку будет православный храм Тхаба-Ерды — обязательно туда заглянем. После этого посетим заброшенное село Эгикал и Ассинское ущелье. Нас ждёт небольшой треккинг, после чего поедем в аэропорт Минеральные Воды. На этом наше путешествие заканчивается — до новых встреч!

Ингушетия: древние башни и потрясающие виды Цей-Лоамского перевалаИнгушетия: древние башни и потрясающие виды Цей-Лоамского перевалаИнгушетия: древние башни и потрясающие виды Цей-Лоамского перевалаИнгушетия: древние башни и потрясающие виды Цей-Лоамского перевала

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Экскурсии и сопровождение профессионального гида
  • Проживание
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта/ финиша
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
А
28 мая 2023
Экскурсия - идеальное решение для людей, которые хотят провести отпуск максимально интересно, получив множество положительных впечатлений. Организация на высоком уровне, встреча в аэропорту, чистота и надежность транспорта, решение нестандартных задач. Роман все 4 дня давал мощный и познавательный поток информации. Ну а с какими красотами нас познакомил Роман словами не описать. Это останется с нами в памяти и на фото. А пикники в горах и водопадах со сваренным кофе это отдельная тема))) Спасибо большое за наши эмоции! Рекомендуем путешествия с Кавказ 360!

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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