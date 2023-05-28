Исследовать три разные республики Кавказа и насладиться красотой гор
Гид подробно расскажет о трех совершенно разных народах, которые живут не одну сотню лет рядом друг с другом и при этом имеют сильные различия почти во всем.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Первая ночь — в гостинице Пятигорска, вторая и третья ночи — в трехзвездочном отеле Владикавказа. Размещение двухместное, удобства в номере.
Питание. В программу входят завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно — будет возможность попробовать местную кухню и национальные блюда.
Программа тура по дням
Прогулки по Пятигорску
Мы встретим вас в Пятигорске и заселим в отель. Вы сможете немного отдохнуть, а потом отправимся на обед и экскурсию. Гид проведет по всем главным достопримечательностям города: заглянем в легендарный «Провал» с Остапом Бендером, посмотрим на Машук и попьем целебную воду в бюветах.
Чегемское ущелье и водопад Абай-Су
В 9 утра выезжаем из гостиницы и едем в Кабардино-Балкарию. Остановимся в Чегемском ущелье — у вас будет возможность полетать на парапланах среди гор. Потом посетим уникальное место — город мертвый Эль-Тюбю — древнее село со старинными загадочными склепами.
Затем доберемся до водопада Абай-Су — это один из самых высоких водопадов Северного Кавказа. Насладимся плеском падающей воды и поедем во Владикавказ. Там заселимся в отель и отдохнем.
Северная Осетия: Кадаргаванский каньон, Дзивгисская крепость и город мертвых Даргавс
Позавтракаем и отправимся исследовать Северную Осетию. Нас ждёт очень насыщенный маршрут: сначала погуляем по Кадаргаванскому каньону, потом доберёмся до Дзивгисской крепости, построенной прямо в скалах. Вы услышите легенды, связанные с этим древним святилищем, и сможете прикоснуться к истории.
Затем преодолеем лестницу с высокими ступенями и поднимемся к Аланскиму монастырю. Этот монастырь считается самым высокогорным в России и расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря — со смотровой площадки открываются великолепные виды!
Обязательно покатаемся на Лавочке Счастья, расположенной над обрывом на высоте 3000 метров над уровнем моря — здесь получаются очень эффектные фотографии. Дальше помчим в город мертвых Даргавс. Вы увидите древние склепы и узнаете, какие загадки скрывают в себе эти старые стены.
Преодолеем перевал Кахтисар с очень живописными видами и вернемся в отель. Если останутся силы, можно прогуляться по Владикавказу.
Ингушетия: древние башни и потрясающие виды Цей-Лоамского перевала
Завтракаем в отеле, собираем вещи и отправляемся в горную Ингушетию. Доберемся до знаменитого башенного комплекса Эрзи. Здесь находятся около полусотни разных башен: есть военные, есть жилые — большие до 30 метров и совсем маленькие. Вы научитесь разбираться в башнях и узнаете их историю.
Преодолеем Цей-Лоамский перевал и окажемся в древнем городе Таргим. Здесь тоже нас ждут башни, а через реку будет православный храм Тхаба-Ерды — обязательно туда заглянем. После этого посетим заброшенное село Эгикал и Ассинское ущелье. Нас ждёт небольшой треккинг, после чего поедем в аэропорт Минеральные Воды. На этом наше путешествие заканчивается — до новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Экскурсии и сопровождение профессионального гида
- Проживание
- Завтраки
Что не входит в цену
- Билеты до места старта/ финиша
- Обеды и ужины
- Личные расходы