1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
15 июня в 06:00
17 июня в 06:00
55 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ААся12 мая 2024Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
- ИИрина26 декабря 2023Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
- ВВячеслав10 мая 2023Двухдневный тур в Южную Осетию из ПятигорскаОгромное Спасибо Константину за замечательный тур!!! Благодаря грамотно построенный логистике удалось увидеть много уникальных и труднодоступных мест Южной Осетии. Очень рекомендуем гостям городов КМВ обращаться к Константину, не пожалеете!
- ААнна20 сентября 2022Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Активный отдых»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Активный отдых" можно забронировать 6 авторских туров от 15 300 до 96 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Пятигорске на 2024 год по теме «Активный отдых», 6 ⭐ отзывов, цены от 15300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август