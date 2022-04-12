Что есть Кавказ? Кавказ - это легенды, истории, горцы, и, конечно, природа. Увидеть красоту водопадов и гор, побывать в настоящем ущелье, а также насладится шикарными видами на водопады, - все это вы сможете сделать посетив Чегемское ущелье.

Мы с вами отправимся в место, где с бешеной скоростью мчится река Чегем. Вместе со скалами, она образует невероятный рельеф, в котором высота каньона в 200 раз превышает его ширину. Всего 15 метров коридора ущелья, и 3000 метров выдающихся скал, - это ли не чудо природы?

Здесь вы сможете увидеть горы Тихтенген и Кюйген-тау, а также плачущие водопады, - потоки воды, выходящие прямо из скал, напоминающие слезы.

Это место прекрасно в любое время года!