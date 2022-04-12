Чегемские водопады

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт, теплые вещи и купальные принадлежности.
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Чегемские водопады

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Что есть Кавказ? Кавказ - это легенды, истории, горцы, и, конечно, природа. Увидеть красоту водопадов и гор, побывать в настоящем ущелье, а также насладится шикарными видами на водопады, - все это вы сможете сделать посетив Чегемское ущелье.

Мы с вами отправимся в место, где с бешеной скоростью мчится река Чегем. Вместе со скалами, она образует невероятный рельеф, в котором высота каньона в 200 раз превышает его ширину. Всего 15 метров коридора ущелья, и 3000 метров выдающихся скал, - это ли не чудо природы?

Здесь вы сможете увидеть горы Тихтенген и Кюйген-тау, а также плачущие водопады, - потоки воды, выходящие прямо из скал, напоминающие слезы.

Это место прекрасно в любое время года!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Четверг, Воскресенье в 13:20
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Четверг, Воскресенье в 13:20

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