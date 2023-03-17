в среду и пятницу в 13:15

Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска

Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Что может быть лучше однодневной поездки на уникальные природные достопримечательности, которая заканчивается расслаблением в бассейнах с термальной водой? Предлагаем вам побывать в живописном Чегемском ущелье с водопадами, оценить каменную теснину и побаловать своё тело в минеральных термах.
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Ближайшие даты:
22
мар
24
мар
29
мар
31
мар
5
апр
7
апр
12
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога до Чегемского ущелья из Пятигорска займёт где-то 2 часа. За это время наш гид поделится интересными фактами из истории края, а вы полюбуетесь видами из окна.

Чегемские водопады (2 часа)

Начнём осмотр с так называемого Малого водопада. Вы увидите, как этот приток реки Чегем похож на ниспадающую с горы девичью косу. Далее едем по ущелью вдоль реки и останавливаемся в теснине — узком горном месте, которое появилось благодаря сильному потоку воды. Венец теснины — Ваклюзы, или капельные водопады, также известные как Водяное горло (Су-Азу) и Каменные слёзы. Вы полюбуетесь ими и узнаете больше про все эти названия. Здесь же можно купить что-то из местных шерстяных изделий и пообедать в кафе с национальной кухней.

Гедуко (80 мин.)

Этот термальный комплекс прекрасно подойдёт для завершения насыщенного дня. Гид расскажет, как название места связано с лесными курицами и оставит вас наслаждаться в бассейнах. Их здесь несколько — с термальной и пресной водой, холодные и горячие, для взрослых и детей. Время релакса!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе
  • Вход в Гедуко: будни — 250 руб., выходные и праздничные дни — 300 руб.

в среду и пятницу в 13:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 13:15
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Ночные
Водные развлечения
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Водопады
Кавказ
Чегемские водопады
Популярные места
Термальные источники
Для студентов
На микроавтобусе

Похожие туры из Пятигорска

Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
7.5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
47 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, «город мертвых» и Чегемские водопады на внедорожнике
в Пятигорске (по договоренности)
Сегодня
Завтра
20 мар
22 мар
14 400 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
у вашего отеля
Завтра
19 мар
20 мар
21 мар
1800016 200 за всё до 5 чел.
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
24 отзыва
Очень популярно сейчас
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Пятигорск
Завтра
19 мар
20 мар
21 мар
12 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ