Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су

Исследовать заповедные места Северного Кавказа, посетить «город мертвых» и узнать о местной жизни

Кирилл
Кирилл – Гид из Пятигорска
На комфортабельном внедорожнике мы отправимся в путешествие по загадочной Кабардино-Балкарии! Вы пройдете по Чегемскому ущелью, оцените красоту и мощь местных водопадов, погуляете по старинному селу Эльтюбю.

Я расскажу, как устроены древние захоронения, как выглядит жизнь в аулах в 21 веке и кто вырубил в скале лестницу Битикле.
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3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су

Что вас ожидает

Чегемские водопады и ущелье
Мы преодолеем пешком самое красивое 🤩 на Кавказе ущелье, рассматривая огромные скалы причудливых форм. В конце пути увидим потрясающие Чегемские водопады, впадающие в бурную реку. Я покажу лучшие ракурсы для наблюдения и расскажу, как образовались эти природные красоты, когда они открылись для путешественников, и чем еще знамениты эти места.

Село Эльтюбю и водопад Абай-Су
В высокогорном ауле Эльтюбю вы увидите знаменитый «город 🏙️ мертвых», покрытую тайнами Греческую лестницу и родовую усадьбу Кайсына Кулиева — балкарского народного поэта. Затем отправитесь по бездорожью к 78-метровому водопаду Абай-Су, живописно расположенному среди хвойных лесов. Я раскрою, в честь кого он получил свое название и какова высота его непрерывного падения.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 на Чегемские водопады не включены в стоимость — 50 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в районе ж/д вокзала
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я веселый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперек. С радостью покажу вам наш удивительный край и расскажу о нем нескучные факты.
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