Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Чегемские водопады и ущелье

Мы преодолеем пешком самое красивое 🤩 на Кавказе ущелье, рассматривая огромные скалы причудливых форм. В конце пути увидим потрясающие Чегемские водопады, впадающие в бурную реку. Я покажу лучшие ракурсы для наблюдения и расскажу, как образовались эти природные красоты, когда они открылись для путешественников, и чем еще знамениты эти места.

Село Эльтюбю и водопад Абай-Су

В высокогорном ауле Эльтюбю вы увидите знаменитый «город 🏙️ мертвых», покрытую тайнами Греческую лестницу и родовую усадьбу Кайсына Кулиева — балкарского народного поэта. Затем отправитесь по бездорожью к 78-метровому водопаду Абай-Су, живописно расположенному среди хвойных лесов. Я раскрою, в честь кого он получил свое название и какова высота его непрерывного падения.

Организационные детали