Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Чегемские водопады и ущелье Мы преодолеем пешком самое красивое 🤩 на Кавказе ущелье, рассматривая огромные скалы причудливых форм. В конце пути увидим потрясающие Чегемские водопады, впадающие в бурную реку. Я покажу лучшие ракурсы для наблюдения и расскажу, как образовались эти природные красоты, когда они открылись для путешественников, и чем еще знамениты эти места.
Село Эльтюбю и водопад Абай-Су В высокогорном ауле Эльтюбю вы увидите знаменитый «город 🏙️ мертвых», покрытую тайнами Греческую лестницу и родовую усадьбу Кайсына Кулиева — балкарского народного поэта. Затем отправитесь по бездорожью к 78-метровому водопаду Абай-Су, живописно расположенному среди хвойных лесов. Я раскрою, в честь кого он получил свое название и какова высота его непрерывного падения.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 на Чегемские водопады не включены в стоимость — 50 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в районе ж/д вокзала
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я веселый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперек. С радостью покажу вам наш удивительный край и расскажу о нем нескучные факты.