Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

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На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады

Прочувствовать красоту Кабардино-Балкарии
Это путешествие в трех словах — невероятное разнообразие пейзажей! Приготовьтесь отыскать горное озеро Гижгит, покорить вьющиеся дороги перевала Актопрак, увидеть мощные потоки или ледяной каскад Чегемских водопадов. Вы сделаете сотни фотографий-открыток, проедете через волшебные туманы и мимо глиняных скал.
4.9
26 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады

Описание экскурсии

Озеро Гижгит — фантастика в любое время года

Мы отправимся к огромному водоему, над которым нависают, словно стражи, массив Алмалыкая и зубастая гора Науджидза. Летом озеро Гижгит окружают буйная зелень и солнечная дымка. Зимой вода густеет, ее цвет становится глубже, голые скалы и деревья покрываются серебром.

Перевал Актопрак — океан среди гор

По этой завораживающей дороге между Чегемским и Баксанским ущельями проходил Великий шелковый путь. Здесь вас ждут альпийские луга, отвесные обрывы и густые облака, обнимающие горные вершины. Мы посетим природную Арку, проедем вдоль горы Лха.

Чегемские водопады и местная кухня

Третья цель нашего путешествия — длинный и узкий Чегемский каньон с одноименными водопадами. Они срываются с каменных стен то мощным, то невесомым потоком, а зимой превращаются в ледяной каскад. По соседству с водопадами вы по желанию пообедаете в кафе кабардинской кухни и купите сувениры. А в завершение спуститесь к водопаду Адай-Су высотой 30 м.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на внедорожнике УАЗ Патриот 2015 года
  • Питание в кафе по желанию и оплачивается дополнительно
  • Обязательно возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Надевайте теплую одежду и спортивную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 686 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Очень понравилась поездка. Андрей очень внимательный и опытный водитель. Перед поездкой мы созвонились и обсудили все интересующие вопросы. В пути Андрей рассказывал много интересного про красоты вокруг, дополнительно отвечал на интересующие нас вопросы, к примеру, когда согревают грецкие орехи, какие растения встречаются по пути. Сама поездка прошла с комфортом, увидели много прекрасных мест!
Очень понравилась поездка. Андрей очень внимательный и опытный водитель. Перед поездкой мы созвонились и обсудили все
Очень понравилась поездка. Андрей очень внимательный и опытный водитель. Перед поездкой мы созвонились и обсудили все
Очень понравилась поездка. Андрей очень внимательный и опытный водитель. Перед поездкой мы созвонились и обсудили все
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Л
Шикарная экскурсия, муж и его друг остались в восторге! теперь рекомендуем всем друзьям!
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М
Спасибо огромное Андрею за такой чудесный, душевный, увлекательный день! Поездка прошла легко, интересно, в приятной компании. Дороги не простые, я все переживала, что ребёнку может стать не хорошо, и зря!
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Андрей - прекрасный водитель, мы ехали максимально комфортно! С интересными историями, шутками и особым настроением. Это было настоящее семейное путешествие. Мы останавливались не только в привычных туристических местах, фотографировались, слушали природу, гуляли столько, сколько хотели, без вот этого «через. 10 минут в автобус». Под впечатлением от красоты природы, от эмоций, которые пережили за сегодня. И без такого замечательного гида ничего бы этого не было! Ещё раз - спасибо, с любовью из Питера

Спасибо огромное Андрею за такой чудесный, душевный, увлекательный день! Поездка прошла легко, интересно, в приятной компании.
Спасибо огромное Андрею за такой чудесный, душевный, увлекательный день! Поездка прошла легко, интересно, в приятной компании.
Спасибо огромное Андрею за такой чудесный, душевный, увлекательный день! Поездка прошла легко, интересно, в приятной компании.
Спасибо огромное Андрею за такой чудесный, душевный, увлекательный день! Поездка прошла легко, интересно, в приятной компании.
Спасибо огромное Андрею за такой чудесный, душевный, увлекательный день! Поездка прошла легко, интересно, в приятной компании.
Спасибо огромное Андрею за такой чудесный, душевный, увлекательный день! Поездка прошла легко, интересно, в приятной компании.
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Екатерина
Потрясающий гид! Три дня мы провели с ним на незабываемых экскурсиях. Он показал нам места невероятной красоты. Нам немного не повезло с погодой, но это оказалось не помехой. Андрей помог
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нам скорректировать маршруты с учетом погодных условий. Отличный собеседник с прекрасным чувством юмора. Комфортно водит автомобиль. Мы очень довольны. Расставались со слезами на глазах)))) Однозначно вернёмся в эти места в другое время года и снова обратимся только к Андрею. Огромное спасибо Андрею за его терпение и выдержку! Это был очень крутой отдых!

Потрясающий гид! Три дня мы провели с ним на незабываемых экскурсиях. Он показал нам места невероятной
Потрясающий гид! Три дня мы провели с ним на незабываемых экскурсиях. Он показал нам места невероятной
Потрясающий гид! Три дня мы провели с ним на незабываемых экскурсиях. Он показал нам места невероятной
Потрясающий гид! Три дня мы провели с ним на незабываемых экскурсиях. Он показал нам места невероятной
Потрясающий гид! Три дня мы провели с ним на незабываемых экскурсиях. Он показал нам места невероятной
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Е
Добрый день! Огромнейшее спасибо Андрею!!! Оказался очень душевным, неравнодушным человеком! В течении всей поездки узнали много всего интересного!!!
Добрый день! Огромнейшее спасибо Андрею!!! Оказался очень душевным, неравнодушным человеком! В течении всей поездки узнали много всего интересного!!!
Добрый день! Огромнейшее спасибо Андрею!!! Оказался очень душевным, неравнодушным человеком! В течении всей поездки узнали много всего интересного!!!
Добрый день! Огромнейшее спасибо Андрею!!! Оказался очень душевным, неравнодушным человеком! В течении всей поездки узнали много всего интересного!!!
Добрый день! Огромнейшее спасибо Андрею!!! Оказался очень душевным, неравнодушным человеком! В течении всей поездки узнали много всего интересного!!!
Добрый день! Огромнейшее спасибо Андрею!!! Оказался очень душевным, неравнодушным человеком! В течении всей поездки узнали много всего интересного!!!
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Ксения
Были на экскурсии с Андреем 25 июня. Всё очень понравилось. Андрей спокойный, уверенный и аккуратный водитель. По дороге рассказывал интересные факты. Не сильно утомлял болтовней. Делал остановки в нужных местах. Все прошло интересно и насыщенно. Спасибо за новые впечатления!
Были на экскурсии с Андреем 25 июня. Всё очень понравилось. Андрей спокойный, уверенный и аккуратный водитель.
Были на экскурсии с Андреем 25 июня. Всё очень понравилось. Андрей спокойный, уверенный и аккуратный водитель.
Были на экскурсии с Андреем 25 июня. Всё очень понравилось. Андрей спокойный, уверенный и аккуратный водитель.
Были на экскурсии с Андреем 25 июня. Всё очень понравилось. Андрей спокойный, уверенный и аккуратный водитель.
Были на экскурсии с Андреем 25 июня. Всё очень понравилось. Андрей спокойный, уверенный и аккуратный водитель.
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