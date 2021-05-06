Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Озеро Гижгит — фантастика в любое время года

Мы отправимся к огромному водоему, над которым нависают, словно стражи, массив Алмалыкая и зубастая гора Науджидза. Летом озеро Гижгит окружают буйная зелень и солнечная дымка. Зимой вода густеет, ее цвет становится глубже, голые скалы и деревья 🌳 покрываются серебром. Вы полюбуетесь пейзажами, а я расскажу о происхождении озера.

Перевал Актопрак — океан среди гор ⛰️

По этой завораживающей дороге между Чегемским и Баксанским ущельями проходил Великий шелковый путь. Здесь вас ждут альпийские луга, отвесные обрывы и густые облака, обнимающие горные вершины. Мы посетим природную Арку, проедем вдоль горы ⛰️ Лха и поговорим о перевале. Я открою его историю 📖 и легенды песчаных тоннелей и глиняных замков, сотворенных природой.

Чегемские водопады и местная кухня 🥧

Третья цель нашего путешествия — длинный и узкий Чегемский каньон с одноименными водопадами. Они срываются с каменных стен то мощным, то невесомым потоком, а зимой превращаются в ледяной каскад. По соседству с водопадами вы по желанию пообедаете в кафе кабардинской кухни 🥧 и купите сувениры 🎁. А в завершение мы спустимся к водопаду Адай-Су высотой 30 м.

Организационные детали