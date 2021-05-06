Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады

Прочувствовать красоту Кабардино-Балкарии и услышать ее предания

4.5
2 отзыва
Андрей
Андрей – Гид из Пятигорска
Это путешествие в трех словах — невероятное разнообразие пейзажей! Приготовьтесь отыскать горное озеро Гижгит, покорить вьющиеся дороги перевала Актопрак, увидеть мощные потоки или ледяной каскад Чегемских водопадов.

Вы сделаете сотни фотографий-открыток, проедете через волшебные туманы и мимо глиняных скал, а заодно узнаете легенды края.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

10 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады

Что вас ожидает

Озеро Гижгит — фантастика в любое время года
Мы отправимся к огромному водоему, над которым нависают, словно стражи, массив Алмалыкая и зубастая гора Науджидза. Летом озеро Гижгит окружают буйная зелень и солнечная дымка. Зимой вода густеет, ее цвет становится глубже, голые скалы и деревья 🌳 покрываются серебром. Вы полюбуетесь пейзажами, а я расскажу о происхождении озера.

Перевал Актопрак — океан среди гор ⛰️
По этой завораживающей дороге между Чегемским и Баксанским ущельями проходил Великий шелковый путь. Здесь вас ждут альпийские луга, отвесные обрывы и густые облака, обнимающие горные вершины. Мы посетим природную Арку, проедем вдоль горы ⛰️ Лха и поговорим о перевале. Я открою его историю 📖 и легенды песчаных тоннелей и глиняных замков, сотворенных природой.

Чегемские водопады и местная кухня 🥧
Третья цель нашего путешествия — длинный и узкий Чегемский каньон с одноименными водопадами. Они срываются с каменных стен то мощным, то невесомым потоком, а зимой превращаются в ледяной каскад. По соседству с водопадами вы по желанию пообедаете в кафе кабардинской кухни 🥧 и купите сувениры 🎁. А в завершение мы спустимся к водопаду Адай-Су высотой 30 м.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на внедорожнике УАЗ Патриот 2015 года
  • Питание 🍽️ в кафе по желанию и оплачивается дополнительно
  • Обязательно возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Надевайте теплую одежду и спортивную обувь.
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.
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2 настоящих отзыва от туристов

6 мая 2021
Это было прекрасное путешествие на самые вершины гор. Гид Андрей показал нам незаезженные туристами места! Очень красиво, очень понравилось! Было очень комфортно, приятно, интересно! Получили массу ярких впечатлений 😊
11 апр 2021
Прекрасная видовая поездка. Для городских жителей как мы, которым нужно слиться с природой -вообще идеально! Места красивейшие. Впечатлений достаточно. У нас было ощущение часто, что мы первые и единственные в этих местах. Такие превопроходцы. Людей и машины встречали редко, хотя ездили в субботу. Апрель в этом году не очень. С погодой нам не слишком повезло. Были облака и поэтому дальний фон снеговых гор большую часть путешествия был от нас скрыт. И к сожалннию в этом году позднее весна, поэтому еще почти нет зелени и цветов. Зато много живности, которая самостоятельно пасется в горах. Мои дети подростки, то к корове пристанут, то к лошади, то к барану, то к козлу, а ослик за ними сам увязался как собачонка, чуть в машину с нами не полез, мол с вами хочу. Андрею спасибо, он человек с юмором, поездка прошла на хорошей эмоциональной волне и как водитель, несмотря на сложность дорог, он надежный!

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Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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