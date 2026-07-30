Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Это путешествие в трех словах — невероятное разнообразие пейзажей! Приготовьтесь отыскать горное озеро Гижгит, покорить вьющиеся дороги перевала Актопрак, увидеть мощные потоки или ледяной каскад Чегемских водопадов. Вы сделаете сотни фотографий-открыток, проедете через волшебные туманы и мимо глиняных скал.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро Гижгит — фантастика в любое время года

Мы отправимся к огромному водоему, над которым нависают, словно стражи, массив Алмалыкая и зубастая гора Науджидза. Летом озеро Гижгит окружают буйная зелень и солнечная дымка. Зимой вода густеет, ее цвет становится глубже, голые скалы и деревья покрываются серебром.

Перевал Актопрак — океан среди гор

По этой завораживающей дороге между Чегемским и Баксанским ущельями проходил Великий шелковый путь. Здесь вас ждут альпийские луга, отвесные обрывы и густые облака, обнимающие горные вершины. Мы посетим природную Арку, проедем вдоль горы Лха.

Чегемские водопады и местная кухня

Третья цель нашего путешествия — длинный и узкий Чегемский каньон с одноименными водопадами. Они срываются с каменных стен то мощным, то невесомым потоком, а зимой превращаются в ледяной каскад. По соседству с водопадами вы по желанию пообедаете в кафе кабардинской кухни и купите сувениры. А в завершение спуститесь к водопаду Адай-Су высотой 30 м.

Организационные детали