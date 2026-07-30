Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Описание экскурсии
Озеро Гижгит — фантастика в любое время года
Мы отправимся к огромному водоему, над которым нависают, словно стражи, массив Алмалыкая и зубастая гора Науджидза. Летом озеро Гижгит окружают буйная зелень и солнечная дымка. Зимой вода густеет, ее цвет становится глубже, голые скалы и деревья покрываются серебром.
Перевал Актопрак — океан среди гор
По этой завораживающей дороге между Чегемским и Баксанским ущельями проходил Великий шелковый путь. Здесь вас ждут альпийские луга, отвесные обрывы и густые облака, обнимающие горные вершины. Мы посетим природную Арку, проедем вдоль горы Лха.
Чегемские водопады и местная кухня
Третья цель нашего путешествия — длинный и узкий Чегемский каньон с одноименными водопадами. Они срываются с каменных стен то мощным, то невесомым потоком, а зимой превращаются в ледяной каскад. По соседству с водопадами вы по желанию пообедаете в кафе кабардинской кухни и купите сувениры. А в завершение спуститесь к водопаду Адай-Су высотой 30 м.
Организационные детали
- Путешествие проходит на внедорожнике УАЗ Патриот 2015 года
- Питание в кафе по желанию и оплачивается дополнительно
- Обязательно возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Надевайте теплую одежду и спортивную обувь