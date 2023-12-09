Престижный горный курорт Домбай, расположенный на территории Карачаево-Черкесской Республики — истинный бриллиант Кавказа. Посетить его обязан каждый приезжий гость, а местные жители частые его гости. Живописную домбайскую территорию соединяют три ущелья: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
30
дек
дек
6
янв
янв
13
янв
янв
20
янв
янв
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Шоанинский или Сентинский храм (на ваш выбор, можно и оба)
- Тебердинский заповедник
- Озеро Кара-Кель
- Склон Мусса-Ачитара
- Река Уллу-Муруджу
Описание
Что вас ждет Престижный горный курорт Домбай, расположенный на территории Карачаево-Черкесской Республики — истинный бриллиант Кавказа. Посетить его обязан каждый приезжий гость, а местные жители частые его гости. Знаменитая Домбайская поляна является объектом Тебердинского государственного заповедника. Живописную домбайскую территорию соединяют три ущелья: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген (где в летнее время свой отдых можно разнообразить пешими маршрутами). Программа вашего отдыха Первый день На ваш выбор один из двух средневековых христианских храмов, наследие некогда существовавшего здесь Аланского государства — Шоанинский или Сентинский (а можно посетить и оба сразу, ведь у нас целых два дня!) Тебердинский заповедник. Вы посетите музей природы, вольеры с животными и дендропарк. В музее познакомитесь с флорой/фауной заповедника, его геологией. Живописное озеро Кара-Кель в окружении гор, окутанное мифами и легендами (летом здесь можно купаться) Заселение в чистую и уютную гостиницу (оплачивается дополнительно, можете найти и свой вариант проживания). Вечернее времяпрепровождение под ваш вкус и пожелания. Второй день Канатная дорога в посёлке Домбай на склоне Мусса-Ачитара. Со смотровых площадок Мусса-Ачитара открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса. Нередко удается здесь погулять среди облаков. А если ваш отдых пришёлся на зимний период — катание на лыжах, сноубордах, санях в приоритете у туристов. Чистейшая река Уллу-Муруджу, насыщенная кислородом и серебром, и её живописные сказочные виды. Находясь здесь, вы сразу вспомните известную картину Шишкина «Утро в сосновом бору». В тёплое время года, конечно, список локаций расширяется. Выбор многочисленный: водопад Шумка, поход к Бадукским озёрам, Гоначхирское ущелье и озеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, Чёртова мельница в ущелье Аманауз, Мусса-Ачитарские озера и другие локации. Можно добавить посещение термального источника «Жемчужина Кавказа». Важно знать Это двухдневный тур. Если вы ограничены во времени, можно скорректировать на один день! В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида-водителя по всем локациям и на протяжении всей экскурсии, • поездка на комфортном минивэне. Туристы оплачивают самостоятельно:
питание, • проживание, • дополнительные расходы на локациях, • сувениры, чай, мед.
суббота-воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя по всем локациям и на протяжении всей экскурсии
- Поездка на комфортном минивэне
- Что не входит
- Питание
- Проживание
- Дополнительные расходы на локациях
- Сувениры, чай, мед
- Место начала и завершения?
- по согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: суббота-воскресеньеЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Экскурсию проводит гид-водитель в мини-группе до 7-8 человек на комфортабельном минивэне
- Приготовьте на экскурсию удобную обувь и одежду по погоде, желательно прихватить дождевик, трекинговые палки, дополнительно теплую одежду
- Обязательно наличие при себе документов (паспорт / свидетельство о рождении)
- Забор туристов возможен из городов: Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Иноземцево, Георгиевск, Новопавловск и других близлежащих населенных пунктов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.