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в очень хорошую гостиницу "Бугарь" откуда каждое утро после завтрака мы отправлялись в путешествие. Не было никаких задержек всё чётко и вовремя. Нас сопровождала гид Варвара. О ней хотелось бы рассказать отдельно, но скажу коротко: нам повезло. Благодаря её вниманию, терпению и большому объему знаний материала, которыми она делилась с нами все экскурсии запомнятся надолго. Группа была разновозрастная но никто не остался без внимания все вопросы решались быстро и чётко. Она сплотила группу так, что не хотелось расставаться и было одно желание - приехать на Кавказ ещё и ещё. Хочется отметить водителя нашего автобуса. Можно сказать коротко - он профессионал. Мы были спокойны. Всё было отлично и сам тур и его организация👍