Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Мы поднимемся по канатной дороге гондольного и кресельного типа на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета»
21 мая в 07:00
24 мая в 07:00
12 000 ₽ за человека
Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Поднимемся по канатной дороге на гору Машук – самую известную вершину Пятигорска, с которой связана романтичная легенда»
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
110 000 ₽ за человека
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Мы обязательно поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться красотами Архыза с высоты»
21 мая в 07:00
24 мая в 07:00
12 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГулия3 мая 2025Трансфер, проживание, экскурсии - все на высоте.
- ППолина1 мая 2025Быстро и качественно организован тур, разъяснены все нюансы!)
- ТТатьяна29 апреля 2025Впечатлений масса и все очень позитивные начиная с приезда когда на такси нас встретили в аэропорту и привезли в Пятигорск
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Канатная дорога»
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