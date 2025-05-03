Туры с посещением канатной дороги в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Канатная дорога» в Пятигорске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь)
На микроавтобусе
2 дня
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Мы поднимемся по канатной дороге гондольного и кресельного типа на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета»
21 мая в 07:00
24 мая в 07:00
12 000 ₽ за человека
Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Поднимемся по канатной дороге на гору Машук – самую известную вершину Пятигорска, с которой связана романтичная легенда»
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
110 000 ₽ за человека
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь)
На микроавтобусе
2 дня
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Мы обязательно поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться красотами Архыза с высоты»
21 мая в 07:00
24 мая в 07:00
12 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гулия
    3 мая 2025
    Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
    Трансфер, проживание, экскурсии - все на высоте.
    Трансфер, проживание, экскурсии - все на высотеТрансфер, проживание, экскурсии - все на высотеТрансфер, проживание, экскурсии - все на высотеТрансфер, проживание, экскурсии - все на высоте
  • П
    Полина
    1 мая 2025
    Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
    Быстро и качественно организован тур, разъяснены все нюансы!)
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  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2025
    Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
    Впечатлений масса и все очень позитивные начиная с приезда когда на такси нас встретили в аэропорту и привезли в Пятигорск
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    в очень хорошую гостиницу "Бугарь" откуда каждое утро после завтрака мы отправлялись в путешествие. Не было никаких задержек всё чётко и вовремя. Нас сопровождала гид Варвара. О ней хотелось бы рассказать отдельно, но скажу коротко: нам повезло. Благодаря её вниманию, терпению и большому объему знаний материала, которыми она делилась с нами все экскурсии запомнятся надолго. Группа была разновозрастная но никто не остался без внимания все вопросы решались быстро и чётко. Она сплотила группу так, что не хотелось расставаться и было одно желание - приехать на Кавказ ещё и ещё. Хочется отметить водителя нашего автобуса. Можно сказать коротко - он профессионал. Мы были спокойны. Всё было отлично и сам тур и его организация👍

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Канатная дорога»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь)
  2. Оздоровительный СПА-тур на Кавказ
  3. Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь)
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Эльбрус
  2. Гора Мусса-Ачитара
  3. Перевал Гум-Баши
Сколько стоит тур в Пятигорске в мае 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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