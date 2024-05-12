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устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)