Главные экскурсионные места в Пятигорске

Найдено 10 туров в категории «Популярные места» в Пятигорске, цены от 24 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: г. Пятигорск
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 650 за человека
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Начало: г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
30 дек в 10:00
48 608 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.
Домбайский релакс
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Т
    Татьяна
    4 января 2024
    Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
    Добрый день!!! Хочу поблагодарить вас за замечательный отдых в Пятигорске!!! Отличная программа, офигенный гид Роман!!! Супер организация всех дней пребывания!!! С Новым годом всю вашу команду 🎄🍾🍾🎊 Процветания и благополучия каждому 🤩👋
  • М
    Мария
    3 июля 2023
    Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
    Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,, Южная,, простая, но очень
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    удобная. Из окон было видно, горы и даже сам Эльбрус! Рядом вокзал и прекрасная столовая, в которой очень вкусно готовят и цены приятно удивляют! Нас путешествовало четверо. Для такой маленькой группы фирма выделила мини вэн, в котором мы посетили все красивейшие места нашей программы. Замечательный водитель Григорий Иванович мастерски владеет автомобилем и виртуозно возил нас по горном серпантину! Он ещё очень отзывчивый человек и шёл нам на встречу, когда ребенка указано в дороге! Нам повезло и с экскурсоводами Ольгой Викторовной и Викторией Васильевной. Это специалисты высочайшего уровня! Мы очень много узнали от этих замечательных дам. На протяжении всей долгой поездки в Ингушетию, Виктория не замолчала, а постоянно удивлялась нас своими удивительным познаниями из истории Кавказа и всех народов гор. Столько легенд и преданий мы ещё не слышали. Везде нас окружали замечательные люди! На высоте 1400 метров на мастер- классе по изготовлению Чапельгаша, мы познакомились с милыми женщинами из Ингушских сел, которые удивительно общительны и рукодельны! Спасибо за прекрасный отдых! Мы в восторге от города, людей, кухни, природы и гор! Всем рекомендуем этот тур! Спасибо!

    Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,
  • М
    Мария
    12 апреля 2023
    Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
    Организатору на заметку. Очень расстраивает когда самые ожидаемые объекты не посещаются по погодным условиям. Хотя у каждого они могут быть свои. Вовремя + Питание на маршруте + Гид + Транспорт +
    Организатору на заметкуОрганизатору на заметкуОрганизатору на заметку
  • М
    Марина
    12 апреля 2023
    Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
    Менеджеры отличные, быстро и подробно отвечают на вопросы в любых мессенджерах. 5б!
    Менеджеры отличные, быстро и подробно отвечают на вопросы в любых мессенджерах

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
  2. Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
  3. Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  4. Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
  5. Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
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