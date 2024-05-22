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Авторский тур
3 дня
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: г. Пятигорск
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 29 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Начало: г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
30 дек в 10:00
48 608₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ТТатьяна18 мая 2024Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ТТатьяна4 января 2024Добрый день!!! Хочу поблагодарить вас за замечательный отдых в Пятигорске!!! Отличная программа, офигенный гид Роман!!! Супер организация всех дней пребывания!!! С Новым годом всю вашу команду 🎄🍾🍾🎊 Процветания и благополучия каждому 🤩👋
- ММария3 июля 2023Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,, Южная,, простая, но очень
- ММария12 апреля 2023Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»Организатору на заметку. Очень расстраивает когда самые ожидаемые объекты не посещаются по погодным условиям. Хотя у каждого они могут быть свои. Вовремя + Питание на маршруте + Гид + Транспорт +
- ММарина12 апреля 2023Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»Менеджеры отличные, быстро и подробно отвечают на вопросы в любых мессенджерах. 5б!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Популярные места»
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