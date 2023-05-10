Туры на Кавказ из Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Кавказ» в Пятигорске, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней 20 часов
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
Расписание: по понедельникам в 13:00
8 июля в 13:00
22 июля в 13:00
56 300 за человека
Домбайский релакс
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Архыз - двухдневная перезагрузка
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    10 мая 2023
    Двухдневный тур в Южную Осетию из Пятигорска
    Огромное Спасибо Константину за замечательный тур!!! Благодаря грамотно построенный логистике удалось увидеть много уникальных и труднодоступных мест Южной Осетии. Очень рекомендуем гостям городов КМВ обращаться к Константину, не пожалеете!
  • Е
    Елизавета
    8 октября 2022
    Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»
    Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
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    Приятно отключить мозг и насладиться прекрасным Кавказом здесь и сейчас. Благодарна менеждеру компании "Машук" Инне и гиду Наталье Викторовне. Желаю процветания и увеличения клиентской заинтересованности!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Кавказ»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
  2. Домбайский релакс
  3. Архыз - двухдневная перезагрузка
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Кавказ" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 56 300.
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