Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»

читать дальше Приятно отключить мозг и насладиться прекрасным Кавказом здесь и сейчас. Благодарна менеждеру компании "Машук" Инне и гиду Наталье Викторовне. Желаю процветания и увеличения клиентской заинтересованности!

Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.