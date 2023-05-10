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Авторский тур
6 дней 20 часов
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
Расписание: по понедельникам в 13:00
8 июля в 13:00
22 июля в 13:00
56 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав10 мая 2023Двухдневный тур в Южную Осетию из ПятигорскаОгромное Спасибо Константину за замечательный тур!!! Благодаря грамотно построенный логистике удалось увидеть много уникальных и труднодоступных мест Южной Осетии. Очень рекомендуем гостям городов КМВ обращаться к Константину, не пожалеете!
- ЕЕлизавета8 октября 2022Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Кавказ»
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