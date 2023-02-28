читать дальше положительные люди! Особую благодарность принимающей стороне, отличные экскурсоводы!!! Хочется выделить Наталью Викторовну и Марину Владимировну!!! Даже не верится что мои глаза видели такую красоту. Спасибо Вам большое!!!! Теперь буду рассматривать поход в Приэльбрусье с палаткой!

Тур очень понравился, мне удалось переключится и получать наслаждение от каждой минуты пребывания на отдыхе, в туре мне встречались только