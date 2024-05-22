Религиозные туры по святым местам Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Пятигорске, цены от 24 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Домбайский релакс
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
«Программа вашего отдыха Первый день На ваш выбор один из двух средневековых христианских храмов, наследие некогда существовавшего здесь Аланского государства — Шоанинский или Сентинский (а можно посетить и оба сразу, ведь у нас целых два дня»
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Авторский тур
4 дня 9 часов
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Святые места»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  2. Домбайский релакс
  3. Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 24 450 до 64 850. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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