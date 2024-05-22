1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
«Программа вашего отдыха Первый день На ваш выбор один из двух средневековых христианских храмов, наследие некогда существовавшего здесь Аланского государства — Шоанинский или Сентинский (а можно посетить и оба сразу, ведь у нас целых два дня»
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
4 дня 9 часов
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 24 450 до 64 850. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Пятигорске на 2024 год по теме «Святые места», 3 ⭐ отзыва, цены от 24450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август