Гулять, наслаждаться воздухом и видами, слушать истории и, конечно, фотографироваться — похоже на ваш идеальный план в Пятигорске? Воплотим его в жизнь! Вы познакомитесь с местами притяжения в парке Цветник, на склонах гор Горячая и Машук. Услышите о прошлом и настоящем города. Попутно я поймаю в объектив лучшие моменты и потом пришлю вам до 100 тёплых кадров.

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Описание

Что вас ожидает

Дружеский формат и рассказы о Пятигорске с любовью

На прогулках мне важно показать вам наш город-курорт так, чтобы вы захотели вернуться сюда вновь. В этом помогает лёгкая атмосфера без официоза и скучных дат-имён-фактов. Мы поговорим об интересной истории Пятигорска, о парке Цветник, о настроении города и здешних тенденциях в наше время. Конечно, я с радостью посоветую вам, куда сходить и съездить, что и где попробовать.

А какой маршрут?

Обзорный! Начнём прогулку в сердце города — парке Цветник; пройдём по склонам гор Горячая и Машук, по дорожкам Емануелевского парка. Вы увидите изящную Лермонтовскую галерею, Грот Дианы, Бесстыжие ванны, Академическую галерею, Пятигорский театр и скульптуру орла — символ города. Со смотровых площадок (Китайская беседка и ротонда Эолова арфа) полюбуетесь видами на Бештау, Эльбрус и Кавказский хребет в ясную погоду.

А закончим нашу экскурсию там же, где она началась.

Организационные детали

Это пешеходная фото-экскурсия без дополнительных расходов.

Особенности прогулки

Маршрут проходит по парку, который частично находится на склоне горы, поэтому будьте готовы иногда идти вверх

Надевайте удобную обувь — это важно

Возьмите с собой бутылочку воды

Погода может капризничать, поэтому если на ваше время прогноз будет нелётным, то мы обсудим другое время или день

Про фото