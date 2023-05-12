Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска

Сохранить вашу встречу с городом на фотографиях - и в сердце

Описание
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Ответы на вопросы
Гулять, наслаждаться воздухом и видами, слушать истории и, конечно, фотографироваться — похоже на ваш идеальный план в Пятигорске? Воплотим его в жизнь! Вы познакомитесь с местами притяжения в парке Цветник, на склонах гор Горячая и Машук. Услышите о прошлом и настоящем города. Попутно я поймаю в объектив лучшие моменты и потом пришлю вам до 100 тёплых кадров.
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Душевная фото-экскурсия по центру Пятигорска
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дружеский формат и рассказы о Пятигорске с любовью

На прогулках мне важно показать вам наш город-курорт так, чтобы вы захотели вернуться сюда вновь. В этом помогает лёгкая атмосфера без официоза и скучных дат-имён-фактов. Мы поговорим об интересной истории Пятигорска, о парке Цветник, о настроении города и здешних тенденциях в наше время. Конечно, я с радостью посоветую вам, куда сходить и съездить, что и где попробовать.

А какой маршрут?

Обзорный! Начнём прогулку в сердце города — парке Цветник; пройдём по склонам гор Горячая и Машук, по дорожкам Емануелевского парка. Вы увидите изящную Лермонтовскую галерею, Грот Дианы, Бесстыжие ванны, Академическую галерею, Пятигорский театр и скульптуру орла — символ города. Со смотровых площадок (Китайская беседка и ротонда Эолова арфа) полюбуетесь видами на Бештау, Эльбрус и Кавказский хребет в ясную погоду.
А закончим нашу экскурсию там же, где она началась.

Организационные детали

Это пешеходная фото-экскурсия без дополнительных расходов.

Особенности прогулки

  • Маршрут проходит по парку, который частично находится на склоне горы, поэтому будьте готовы иногда идти вверх
  • Надевайте удобную обувь — это важно
  • Возьмите с собой бутылочку воды
  • Погода может капризничать, поэтому если на ваше время прогноз будет нелётным, то мы обсудим другое время или день

Про фото

  • Я снимаю только сама и на профессиональный фотоаппарат
  • В течение 7 дней после прогулки вы получите до 100 фотографий в цветокоррекции (их можно будет скачать с Яндекс. Диска)
  • По желанию можно также снять видеорепортаж о нашей прогулке (это нужно обсудить отдельно при бронировании)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вход в парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Фотопрогулки
Обзорные
Смотровые площадки
Грот Дианы
Популярные места
Эолова арфа
Озеро Провал
Природа и пейзажи
Парк Цветник
Китайская беседка

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