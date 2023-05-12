Сохранить вашу встречу с городом на фотографиях - и в сердце
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Описание
Что вас ожидает
Дружеский формат и рассказы о Пятигорске с любовью
На прогулках мне важно показать вам наш город-курорт так, чтобы вы захотели вернуться сюда вновь. В этом помогает лёгкая атмосфера без официоза и скучных дат-имён-фактов. Мы поговорим об интересной истории Пятигорска, о парке Цветник, о настроении города и здешних тенденциях в наше время. Конечно, я с радостью посоветую вам, куда сходить и съездить, что и где попробовать.
А какой маршрут?
Обзорный! Начнём прогулку в сердце города — парке Цветник; пройдём по склонам гор Горячая и Машук, по дорожкам Емануелевского парка. Вы увидите изящную Лермонтовскую галерею, Грот Дианы, Бесстыжие ванны, Академическую галерею, Пятигорский театр и скульптуру орла — символ города. Со смотровых площадок (Китайская беседка и ротонда Эолова арфа) полюбуетесь видами на Бештау, Эльбрус и Кавказский хребет в ясную погоду.
А закончим нашу экскурсию там же, где она началась.
Организационные детали
Это пешеходная фото-экскурсия без дополнительных расходов.
Особенности прогулки
- Маршрут проходит по парку, который частично находится на склоне горы, поэтому будьте готовы иногда идти вверх
- Надевайте удобную обувь — это важно
- Возьмите с собой бутылочку воды
- Погода может капризничать, поэтому если на ваше время прогноз будет нелётным, то мы обсудим другое время или день
Про фото
- Я снимаю только сама и на профессиональный фотоаппарат
- В течение 7 дней после прогулки вы получите до 100 фотографий в цветокоррекции (их можно будет скачать с Яндекс. Диска)
- По желанию можно также снять видеорепортаж о нашей прогулке (это нужно обсудить отдельно при бронировании)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Вход в парк Цветник
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.