Мы охватим все знаковые места исторического центра: от Николаевского цветника до озера Провал. Вы узнаете, как в городе появилась Эолова арфа, где любил бывать Лермонтов и чем примечательна Елизаветинская галерея. Полюбуетесь живописными видами со смотровой площадки Китайской беседки, увидите знаменитую скульптуру Орел и понаблюдаете, как в наши дни люди принимают сероводородные ванны.
Вы погрузитесь в богатую историю Пятигорска: от кавказской экспедиции академика Гюльденштедта и до конца эпохи царской России. Раскроете, какой вклад в создание и развитие города внесли императоры и генералы, архитекторы и деятели искусств, медики и ученые. Особое внимание я уделю великим зодчим Бернардацци, навсегда изменившим облик Пятигорска.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.