Погулять по старинным улицам, расшифровать архитектурное наследие города и погрузиться в его историю
Пятигорск — настоящая шкатулка с сокровищами. Стоит свернуть с известных туристических троп, он раскрывает свою душу и сердце.
Я покажу как известные, так и тайные места города, поделюсь удивительными легендами и нескучными фактами. Расскажу о зданиях, людях и важных событиях. А также подробно познакомлю вас с архитектурным наследием братьев Бернардацци.
Мы охватим все знаковые места исторического центра от Емануелевского парка — первого цветника города. Прогуляемся по бульвару Провальских дач к озеру Провал. Пройдём по гребню Горячей горы и спустимся в Николаевский цветник, где поближе познакомимся с кофейней Гукасова и его знаменитыми ванильными булочками.
Вы узнаете, как в городе появилась Эолова арфа, где любил бывать Лермонтов и чем примечательна Елизаветинская галерея. Полюбуетесь живописными видами со смотровой площадки Китайской беседки, увидите знаменитую скульптуру Орел и понаблюдаете, как в наши дни люди принимают сероводородные ванны.
Пятигорск в лицах
Вы погрузитесь в богатую историю Пятигорска: от кавказской экспедиции академика Гюльденштедта и до конца эпохи царской России. Раскроете, какой вклад в создание и развитие города внесли императоры и генералы, архитекторы и деятели искусств, медики и учёные, пекари. Особое внимание я уделю великим зодчим Бернардацци, навсегда изменившим облик Пятигорска.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
По понедельникам Провал закрыт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около нижней станции канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1775 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, и я — ваш проводник в удивительном мире Пятигорска и его окрестностей.
Благодаря многогранному образованию и исследовательским навыкам, я подхожу к каждой экскурсии, как к увлекательному путешествию читать дальшеуменьшить
в прошлое. Моя цель — не просто рассказать вам факты, но и погрузить вас в атмосферу времен и событий, чтобы вы могли почувствовать, как бьёт пульс этого удивительного места. Я не просто рассказываю истории, я стараюсь оживить их. Мои экскурсии — это путешествие во времени, где каждая улица, каждый дом и каждая достопримечательность являются страницами живой истории.
Но, возможно, самое ценное для меня — это то, что мои экскурсии становятся частью ваших незабываемых воспоминаний о Пятигорске. Спасибо за доверие, и я с нетерпением жду новых приключений и встреч с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 215 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Большое спасибо Александру, за прекрасную экскурсию. За 3 часа пешей прогулки мы узнали много интересного про Пятигорск, обсудили важные знаковые события в становление и развитии города. Мы были с родителями читать дальшеуменьшить
и дочкой 10 лет. Александр очень приятный человек, эрудированный, хороший рассказчик, мы отлично провели время и точно узнали много нового и полезного. Помочили ноги в родоновых источниках, затем посмотрели "Бесстыжие ванны", жаль не взяли полотенце, чтобы окунуться. Маршрут был выстроен очень удачно, все продумано до мелочей, мы за 3 часа не устали совсем, несмотря на 29 градусов и палящее солнце. В конце экскурсии Александр нам дал наводку на кафешку поблизости с вкусными чебуреками, за что отдельное спасибо. Рекомендую Александра, уверена, что вы получите удовольствие от общения.
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А
Анастасия
Александр, прекрасный экскурсовод! Пишу отзыв через несколько лет спустя, однако, с теплотой вспоминаю этот день, мы посмотрели все основные достопримечательные, было познавательно и интересно!
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Марина
Были на экскурсии 23 февраля. Экскурсия понравилась! Александр, не только профессионал, но и очень любит свой город, с удовольствием его слушали и задавали вопросы. Искренне его рекомендуем!
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Наталия
Отличная экскурсия! Александр - очень эрудированный и интересный рассказчик, которого не смущают дополнительные вопросы и постоянные попытки уйти в сторону от намеченного сюжета. В итоге получается рассказ-разговор, не ограничивающийся рамками читать дальшеуменьшить
заданной темы. Интересно было всем: мне и двум моим дочерям-подросткам, у которых тоже сложилась ясная и стройная картина истории города и его самых ярких достопримечательностей и знаковых имен. Очень рекомендую Александра всем, кто не любит унылый бубнеж по программе, а хочет услышать живой, увлекательный рассказ о прекрасном Пятигорске.
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О
Ольга
Гуляли с Александром по Пятигорску. Остались очень довольны, понравилось и взрослым и детям. Очень интересный и сбалансированный маршрут. Александр интересно и с любовью рассказывает о родных краях, очень внимательный и заботливый к туристам. Продумано все до мелочей - отдых на лавочке в тени деревьев под его рассказ, одноразовые стаканчики возле бювета и салфетки после посещения родовых ванн. Спасибо большое за волшебную прогулку!!!
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М
Маргарита
Александр, еще раз хочу поблагодарить вас за интереснейшие экскурсии… мы с друзьями в день улета в Аэропорту минеральных вод, перечисляли запоминающиеся события пошедшего отпуска и основные события из этих воспоминаний читать дальшеуменьшить
были связаны с фамилиями и локациями в рамках ваших экскурсий)))) А теперь для читателей отзыва: прежде всего хочу отметить профессионализм гида, который проявляется в умении увлекательно преподнести материал, а так же легко адаптировать экскурсию под нашу группу. Александр впечатлил нас знаниями культурных и исторических фактов (не только региона), но и страны в целом. Маршрут выбран превосходный, по которому без вас Александр, мы бы точно не пошли….)))
P.s. мы не смотрели на часы и не ждали окончания экскурсии..
Отдельно спасибо за фото, они чудесны 😉
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