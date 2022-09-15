Пятигорск известный и неизведанный

Погулять по старинным улицам, расшифровать архитектурное наследие города и погрузиться в его историю

5
2 отзыва
Пятигорск — настоящая шкатулка с сокровищами. Стоит свернуть с известных туристических троп, он раскрывает свою душу и сердце.

Я покажу как известные, так и тайные места города, поделюсь удивительными легендами и нескучными фактами. Расскажу о зданиях, людях и важных событиях. А также подробно познакомлю вас с архитектурным наследием братьев Бернардацци.
Пятигорск известный и неизведанный
Пятигорск известный и неизведанный
Пятигорск известный и неизведанный
Пятигорск известный и неизведанный
Пятигорск известный и неизведанный
Пятигорск известный и неизведанный
Пятигорск известный и неизведанный
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Описание

Что вас ожидает

Чарующий Пятигорск

Мы охватим все знаковые места исторического центра: от Николаевского цветника до озера Провал. Вы узнаете, как в городе появилась Эолова арфа, где любил бывать Лермонтов и чем примечательна Елизаветинская галерея. Полюбуетесь живописными видами со смотровой площадки Китайской беседки, увидите знаменитую скульптуру Орел и понаблюдаете, как в наши дни люди принимают сероводородные ванны.

Пятигорск в лицах

Вы погрузитесь в богатую историю Пятигорска: от кавказской экспедиции академика Гюльденштедта и до конца эпохи царской России. Раскроете, какой вклад в создание и развитие города внесли императоры и генералы, архитекторы и деятели искусств, медики и ученые. Особое внимание я уделю великим зодчим Бернардацци, навсегда изменившим облик Пятигорска.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
нижняя станция канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
15 сен 2022
Очень интересная прогулка и отличный гид, на 5+!!
Т
10 сен 2022
Экскурсия в исполнении Александра очень понравилась! Поставленная, грамотная речь (это отметили все). Прекрасно раскрыл тему, обаятельный, внимательный, не торопился…. оставил очень тёплое впечатление! Дал много полезных рекомендаций о том, куда сходить и что посмотреть в свободное время. Рассказал о городе так, что нам, еще не уехав, захотелось вернуться!) Настоящий профессионал! К тому же без проблем согласился поменять время, тк. мы не успевали. Александр, благодарим за прекрасную прогулку по Пятигорску, еще вернемся к вам на экскурсии!

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