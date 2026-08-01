Пятигорск — настоящая шкатулка с сокровищами. Стоит свернуть с известных туристических троп, он раскрывает свою душу и сердце. Я покажу как известные, так и тайные места города, поделюсь удивительными легендами и нескучными фактами. Расскажу о зданиях, людях и важных событиях. А также подробно познакомлю вас с архитектурным наследием братьев Бернардацци.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чарующий Пятигорск

Мы охватим все знаковые места исторического центра от Емануелевского парка — первого цветника города. Прогуляемся по бульвару Провальских дач к озеру Провал. Пройдём по гребню Горячей горы и спустимся в Николаевский цветник, где поближе познакомимся с кофейней Гукасова и его знаменитыми ванильными булочками.

Вы узнаете, как в городе появилась Эолова арфа, где любил бывать Лермонтов и чем примечательна Елизаветинская галерея. Полюбуетесь живописными видами со смотровой площадки Китайской беседки, увидите знаменитую скульптуру Орел и понаблюдаете, как в наши дни люди принимают сероводородные ванны.

Пятигорск в лицах

Вы погрузитесь в богатую историю Пятигорска: от кавказской экспедиции академика Гюльденштедта и до конца эпохи царской России. Раскроете, какой вклад в создание и развитие города внесли императоры и генералы, архитекторы и деятели искусств, медики и учёные, пекари. Особое внимание я уделю великим зодчим Бернардацци, навсегда изменившим облик Пятигорска.

Организационные детали