Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

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Пятигорский некрополь — каменная летопись города

Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках

Александр
Александр – Гид из Пятигорска
Когда изучены главные достопримечательности 🏛️ Пятигорска, распробованы минеральные воды и покорен Машук, остается еще одно место, которое стоит посетить.

Где царит атмосфера тайн, мифов и легенд.

Вы увидите некрополь Пятигорска как музей 🖼 под открытым небом: в деталях рассмотрите памятники, узнаете об удивительных судьбах и лучше поймете историю 📖 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Пятигорский некрополь — каменная летопись города
Пятигорский некрополь — каменная летопись города

Что вас ожидает

Одно кладбище — множество историй
За 1, 5-2 часа прогулки по старинному некрополю у подножия горы ⛰️ Машук мы вспомним выдающихся деятелей 18-20 вв. Я расскажу о судьбе генерала Карла фон Сталя, основателя кладбища, и о связанной с ним легенде. О талантливых братьях Бернардацци, архитекторах Пятигорска. У места первого захоронения Лермонтова вы раскроете, как его нашли и как перевезли останки поэта. Кроме того, мы поговорим о Лазаревской церкви, которая никогда не закрывалась, и не раз обратим внимание на могилы различных конфессий.

В итоге наша экскурсия ⛳ погрузит вас в историю 📖 создания и развития Пятигорска, познакомит с незаурядными личностями и поможет понять некоторые смыслы жизни.

Начало и место завершения
🚩 у входа в Пятигорский некрополь
Пятигорский некрополь — каменная летопись города
Пятигорский некрополь — каменная летопись города
Пятигорский некрополь — каменная летопись города
Пятигорский некрополь — каменная летопись города
Пятигорский некрополь — каменная летопись города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Здравствуйте, меня зовут Александр, я житель города Пятигорск. Занимаюсь реставрацией старинных зданий и помещений, увлекаюсь историей, литературой, туризмом, джиппингом и подводной охотой, а также провожу увлекательные экскурсии, как пешие, так и на автомобиле. Благодаря техническому, гуманитарному и психологическому образованию провожу их увлекательно. Обожаю интересное общение.
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