Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Что вас ожидает

Одно кладбище — множество историй

За 1, 5-2 часа прогулки по старинному некрополю у подножия горы ⛰️ Машук мы вспомним выдающихся деятелей 18-20 вв. Я расскажу о судьбе генерала Карла фон Сталя, основателя кладбища, и о связанной с ним легенде. О талантливых братьях Бернардацци, архитекторах Пятигорска. У места первого захоронения Лермонтова вы раскроете, как его нашли и как перевезли останки поэта. Кроме того, мы поговорим о Лазаревской церкви, которая никогда не закрывалась, и не раз обратим внимание на могилы различных конфессий.

В итоге наша экскурсия ⛳ погрузит вас в историю 📖 создания и развития Пятигорска, познакомит с незаурядными личностями и поможет понять некоторые смыслы жизни.