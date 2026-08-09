Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Когда изучены главные достопримечательности Пятигорска, распробованы минеральные воды и покорен Машук, остается еще одно место, которое стоит посетить. Где царит атмосфера тайн, мифов и легенд. Вы увидите некрополь Пятигорска как музей под открытым небом: в деталях рассмотрите памятники, узнаете об удивительных судьбах и лучше поймете историю города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Одно кладбище — множество историй

За 1,5-2 часа прогулки по старинному некрополю у подножия горы Машук мы вспомним выдающихся деятелей 18-20 вв. Я расскажу о судьбе генерала Карла фон Сталя, основателя кладбища, и о связанной с ним легенде. О талантливых братьях Бернардацци, архитекторах Пятигорска. У места первого захоронения Лермонтова вы раскроете, как его нашли и как перевезли останки поэта. Кроме того, мы поговорим о Лазаревской церкви, которая никогда не закрывалась, и не раз обратим внимание на могилы различных конфессий.

В итоге наша экскурсия погрузит вас в историю создания и развития Пятигорска, познакомит с незаурядными личностями и поможет понять некоторые смыслы жизни.