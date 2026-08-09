Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Когда изучены главные достопримечательности Пятигорска, распробованы минеральные воды и покорен Машук, остается еще одно место, которое стоит посетить. Где царит атмосфера тайн, мифов и легенд.
Вы увидите некрополь Пятигорска как музей под открытым небом: в деталях рассмотрите памятники, узнаете об удивительных судьбах и лучше поймете историю города.
Вы увидите некрополь Пятигорска как музей под открытым небом: в деталях рассмотрите памятники, узнаете об удивительных судьбах и лучше поймете историю города.
Описание экскурсии
Одно кладбище — множество историй
За 1,5-2 часа прогулки по старинному некрополю у подножия горы Машук мы вспомним выдающихся деятелей 18-20 вв. Я расскажу о судьбе генерала Карла фон Сталя, основателя кладбища, и о связанной с ним легенде. О талантливых братьях Бернардацци, архитекторах Пятигорска. У места первого захоронения Лермонтова вы раскроете, как его нашли и как перевезли останки поэта. Кроме того, мы поговорим о Лазаревской церкви, которая никогда не закрывалась, и не раз обратим внимание на могилы различных конфессий.
В итоге наша экскурсия погрузит вас в историю создания и развития Пятигорска, познакомит с незаурядными личностями и поможет понять некоторые смыслы жизни.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Пятигорский некрополь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1776 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, и я — ваш проводник в удивительном мире Пятигорска и его окрестностей. Благодаря многогранному образованию и исследовательским навыкам, я подхожу к каждой экскурсии, как к увлекательному путешествию
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 133 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия понравилась очень сильно! Обязательно советую для посещения.
Даже с учетом, что у нас в группе были люди, которые первый раз в городе и те, кто уже бывал в Пятигорске, Александр информацию предоставил очень чётко и понятно. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
Даже с учетом, что у нас в группе были люди, которые первый раз в городе и те, кто уже бывал в Пятигорске, Александр информацию предоставил очень чётко и понятно. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
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Огромное спасибо Александру за эту прогулку! Я не могу назвать экскурсией такую интересную, насыщенную, информативную и позитивную встречу! Если вам важно, чтобы гид не просто отработал программу, а был помимо
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Великолепная экскурсия! Очень благодарны Александру за погружение в историю. За два часа прогулки по некрополю нам открылось столько удивительного и неизвестного, что не хотелось уходить, а только слушать и слушать.
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Ходила с Александром на экскурсию по пятигорскому некрополю.
Очень интересное место. За каждым камнем скрывается кусочек истории региона КМВ и Александр очень профессионально и увлеченно об этом рассказывает.
Я люблю Пятигорск, часто
Очень интересное место. За каждым камнем скрывается кусочек истории региона КМВ и Александр очень профессионально и увлеченно об этом рассказывает.
Я люблю Пятигорск, часто
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А
Экскурсия прошла отлично- живо, интересно и без спешки. Александр увлечён своим делом, это подкупает с первых минут. Всё было чётко, содержательно и с комфортным темпом. На все вопросы получили развёрнутые ответы, а вдобавок отличные советы для самостоятельных прогулок. Большое спасибо!
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М
Посетили экскурсию "Сердце города: тайны Пятигорского некрополя". Гид Александр потрясающий рассказчик. Очень увлекательная экскурсия, столько интересного и удивительного открылось для нас! 2 часа пролетели незаметно. Рекомендую, кто будет в Пятигорске обязательно обращайтесь к Александру!
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