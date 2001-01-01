Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Одно кладбище — множество историй За 1, 5-2 часа прогулки по старинному некрополю у подножия горы ⛰️ Машук мы вспомним выдающихся деятелей 18-20 вв. Я расскажу о судьбе генерала Карла фон Сталя, основателя кладбища, и о связанной с ним легенде. О талантливых братьях Бернардацци, архитекторах Пятигорска. У места первого захоронения Лермонтова вы раскроете, как его нашли и как перевезли останки поэта. Кроме того, мы поговорим о Лазаревской церкви, которая никогда не закрывалась, и не раз обратим внимание на могилы различных конфессий.
В итоге наша экскурсия ⛳ погрузит вас в историю 📖 создания и развития Пятигорска, познакомит с незаурядными личностями и поможет понять некоторые смыслы жизни.
Начало и место завершения
🚩 у входа в Пятигорский некрополь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я житель города Пятигорск. Занимаюсь реставрацией старинных зданий и помещений, увлекаюсь историей, литературой, туризмом, джиппингом и подводной охотой, а также провожу увлекательные экскурсии, как пешие, так и на автомобиле. Благодаря техническому, гуманитарному и психологическому образованию провожу их увлекательно. Обожаю интересное общение.