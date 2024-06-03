читать дальше увидела. Очень приятная в общении девушка, все по маршруту пояснила, рассказала, при этом делались фотографии, которые я очень жду🙏 Пока у меня только общая фотография, сделали на телефон☺️

Ксения сделала мой день сегодня, спасибо ей большое! Все основное, что можно было взять для просмотра из этого города, я