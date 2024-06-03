Фотосессии в Пятигорске с личным фотографом

Найдено 11 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
26 отзывов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
«Фототур проводится круглый год и в любое время суток»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
33 отзыва
Душевная фото-экскурсия по живописному Пятигорску: истории и кадры
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу Пятигорска, узнать его тайны и запечатлеть лучшие моменты на профессиональную камеру
Начало: У входа в парк Цветник
«Это пешеходная фотоэкскурсия без дополнительных расходов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 670 за всё до 4 чел.
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
«📷 После фотопрогулки я пришлю вам в течение трёх дней 20–30 снимков в цветокоррекции и высоком разрешении — этой лучший сувенир из поездки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по старинному Пятигорску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по историческому Пятигорску с личным фотографом
Откройте для себя красоту Пятигорска и сохраните воспоминания с профессиональными фото и видео
«Вас ждёт комбо из экскурсии, фотосессии и приятной компании»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
81117 300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Фотопрогулка по Пятигорску
Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки
Начало: У входа в парк Цветник
«По желанию я могу организовать фотопутешествие на машине с детским креслом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Место отлично подходит для фотосессий, т»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Начало: В районе Белая Ромашка
«Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полёта, но и сохранить их на фотографиях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70005 950 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
«Каждое растение здесь становится источником вдохновения для множества живописных фотографий»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за всё до 6 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Вы сделаете здесь очень красивые фотографии и получите заряд положительных эмоций»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Фотопутешествие по Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие по Кабардино-Балкарии
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, пикник на живописном берегу - и классные снимки на память
«Сделаем несколько кадров в процессе, а затем настроимся на фотосессию»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
    Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!
  • Л
    Лида
    27 мая 2024
    Фотопрогулка по старинному Пятигорску
    Получилась легкая непринужденная прогулка. Ирина нас фотографировала, показывала интересные места и попутно рассказывала о них. Нам очень понравилось! Спасибо Ирине!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
    Ксюша-это просто любовь с первого взгляда. Это была самая крута экскурсия. Это было очень интересно, и часы прогулки по Пятигорску
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    пролетели как 5 минут. даже было жалко прощаться. Фото получили на следующий день, и это опять в самое сердечко) Ксюша спасибо за этот потрясающий день!

  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
    Ксения сделала мой день сегодня, спасибо ей большое! Все основное, что можно было взять для просмотра из этого города, я
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    увидела. Очень приятная в общении девушка, все по маршруту пояснила, рассказала, при этом делались фотографии, которые я очень жду🙏 Пока у меня только общая фотография, сделали на телефон☺️

    Ксения сделала мой день сегодня, спасибо ей большое! Все основное, что можно было взять для просмотра
  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Восхождение на гору Машук и фотосессия
    Александр подготовленный, общительный человек. Поднялись с ним не спеша на Машук, по пути делали фотографии с разных ракурсов и высот,
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    Александр прислушивался к пожеланиям, поэтому фотографии вышли качественные и уже на следующее же утро! К сожалению, в тот вечер застать закат нам не удалось, погода не от кого из нас не зависит, мы благополучно не спеша спустились👍🏻

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Фотопрогулка по старинному Пятигорску
    Несмотря на ужасный ливень, у Ирины получилось объединить пешеходную экскурсию с автомобильной, посмотрели основные достопримечательности Пятигорска, узнали об истории города, получили красивые фото и видео на память. Спасибо!
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
    Потрясающее путешествие, удовольствие и качественный результат, рекомендую Александра для чудесной прогулки! 🤍✨
    Потрясающее путешествие, удовольствие и качественный результат, рекомендую Александра для чудесной прогулки! 🤍✨Потрясающее путешествие, удовольствие и качественный результат, рекомендую Александра для чудесной прогулки! 🤍✨Потрясающее путешествие, удовольствие и качественный результат, рекомендую Александра для чудесной прогулки! 🤍✨Потрясающее путешествие, удовольствие и качественный результат, рекомендую Александра для чудесной прогулки! 🤍✨
  • Л
    Лариса
    7 мая 2024
    Фотопрогулка по старинному Пятигорску
    Отличная прогулка, интересный непринуждённый рассказ о достопримечательностях. Спасибо за фото и ролик. Нам все понравилось.
    Отличная прогулка, интересный непринуждённый рассказ о достопримечательностях. Спасибо за фото и ролик. Нам все понравилосьОтличная прогулка, интересный непринуждённый рассказ о достопримечательностях. Спасибо за фото и ролик. Нам все понравилось
  • D
    Daria
    3 мая 2024
    Восхождение на гору Машук и фотосессия
    Отличная экскурсия. Александр много рассказывает во время восхождения. Подъем имеет исключительные виды, очень рекомендуем. Отдельная благодарность за фото. Это нечто!
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
    С Александром получилась замечательнейшая прогулка, результат радовал как во время нее, так и будет вдохновлять по возвращении из отпуска, т.
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    к. Александр знает самые красивые уголки и выгодные ракурсы этих мест и фотографии получились чудесные. Очень доброжелательный, позитивный и внимательный, отличный собеседник. Огромное спасибо за прекрасно проведённое время и запечатленные моменты!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
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  4. Фотопрогулка по старинному Пятигорску
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Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 700 до 25 340 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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