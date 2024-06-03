1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
5 часов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
«Фототур проводится круглый год и в любое время суток»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Душевная фото-экскурсия по живописному Пятигорску: истории и кадры
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу Пятигорска, узнать его тайны и запечатлеть лучшие моменты на профессиональную камеру
Начало: У входа в парк Цветник
«Это пешеходная фотоэкскурсия без дополнительных расходов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
«📷 После фотопрогулки я пришлю вам в течение трёх дней 20–30 снимков в цветокоррекции и высоком разрешении — этой лучший сувенир из поездки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по историческому Пятигорску с личным фотографом
Откройте для себя красоту Пятигорска и сохраните воспоминания с профессиональными фото и видео
«Вас ждёт комбо из экскурсии, фотосессии и приятной компании»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
81117 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Пятигорску
Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки
Начало: У входа в парк Цветник
«По желанию я могу организовать фотопутешествие на машине с детским креслом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Место отлично подходит для фотосессий, т»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Начало: В районе Белая Ромашка
«Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полёта, но и сохранить их на фотографиях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70005 950₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
«Каждое растение здесь становится источником вдохновения для множества живописных фотографий»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Вы сделаете здесь очень красивые фотографии и получите заряд положительных эмоций»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие по Кабардино-Балкарии
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, пикник на живописном берегу - и классные снимки на память
«Сделаем несколько кадров в процессе, а затем настроимся на фотосессию»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!
- ЛЛида27 мая 2024Получилась легкая непринужденная прогулка. Ирина нас фотографировала, показывала интересные места и попутно рассказывала о них. Нам очень понравилось! Спасибо Ирине!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Ксюша-это просто любовь с первого взгляда. Это была самая крута экскурсия. Это было очень интересно, и часы прогулки по Пятигорску
- ИИрина15 мая 2024Ксения сделала мой день сегодня, спасибо ей большое! Все основное, что можно было взять для просмотра из этого города, я
- ККирилл14 мая 2024Александр подготовленный, общительный человек. Поднялись с ним не спеша на Машук, по пути делали фотографии с разных ракурсов и высот,
- ССергей11 мая 2024Несмотря на ужасный ливень, у Ирины получилось объединить пешеходную экскурсию с автомобильной, посмотрели основные достопримечательности Пятигорска, узнали об истории города, получили красивые фото и видео на память. Спасибо!
- ММария8 мая 2024Потрясающее путешествие, удовольствие и качественный результат, рекомендую Александра для чудесной прогулки! 🤍✨
- ЛЛариса7 мая 2024Отличная прогулка, интересный непринуждённый рассказ о достопримечательностях. Спасибо за фото и ролик. Нам все понравилось.
- DDaria3 мая 2024Отличная экскурсия. Александр много рассказывает во время восхождения. Подъем имеет исключительные виды, очень рекомендуем. Отдельная благодарность за фото. Это нечто!
- ЕЕлена1 мая 2024С Александром получилась замечательнейшая прогулка, результат радовал как во время нее, так и будет вдохновлять по возвращении из отпуска, т.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 700 до 25 340 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Пятигорска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024