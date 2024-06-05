О Ольга Пятигорск: дома и судьбы Всё было прекрасно! Благодарю 🌺

Я Яна Рассвет на горе Бештау Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!

Е Елизавета Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!

Д Дарья Сердце города: тайны Пятигорского некрополя Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!

Е Евгений Пятигорск известный и неизведанный Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.

О Ольга Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук читать дальше турке на горелке, мальчишек Александр угостил лимонадом, и всё это дело заедали восточными, местными сладостями😋 На обратном пути посетили место дуэли Лермонтова. Огромное спасибо, нашему гиду👏Он смог заинтересовать не только меня интересными легендами и познавательными фактами, но и моих мальчишек!!!))) Все мы были в восторге от проведенного вечера🎉Сыновья задавали много вопросов по теме и без, и на все получили ответы🙌 Дома всë в красках пересказывали бабушке, сказали что дядя был очень классный и у них было впечатление, что они его давно знают🤩 Кто решит интересно провести время- советую!!! Будем следующий раз в Пятегорске - обязательно воспользуюсь услугами Александра в других экскурсиях🙌 Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰 пили свежесваренный кофе в

Г Галина По лермонтовским местам Пятигорска читать дальше мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!! Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что

О Оксана Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!

С Светлана Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!