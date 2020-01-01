Душевная прогулка по знаковым местам города с легким погружением в историю

Вы познакомитесь с классикой уютного и обаятельного Пятигорска.

Посетите старейший парк Цветник, Китайскую беседку, Эолову Арфу и озеро Провал.

Узнаете о курортных традициях 19 века и пройдете по стопам «Водяного общества».

Поговорим о пятигорских страницах в жизни и творчестве Лермонтова.

А у некоторых памятников вспомним эталон сатирической прозы — роман «12 стульев».
Старинный Пятигорск
Старинный Пятигорск
Старинный Пятигорск

Что вас ожидает

Путешествие в Царский Пятигорск

Вы прогуляетесь по старейшему парку города — Николаевскому (ныне Цветник) — и узнаете, как он менялся вместе с развитием Пятигорска. Рассказы перенесут вас во времена, когда здесь гулял Пушкин, а некоторые места напомнят о романе Ильфа и Петрова. На улице Царской вы пройдете дорожкам «Водяного общества» и послушаете истории о том, как здесь любили отдыхать и развлекаться представители местного и столичного дворянства. И, конечно, отдельно поговорим о том, какую роль в судьбе и творчестве Лермонтова сыграл Пятигорск. На склоне горы Машука я покажу легендарное место его дуэли.

Символы города горячих вод

Вы увидите знаменитую скульптуру орла, побеждающего змею. Подойдете к Китайской беседке, построенной в виде воздушной пагоды. С еще одного старинного памятника — Эоловой Арфы — вам откроется впечатляющая панорама города, окрестностей и Кавказского хребта. А необыкновенное озеро Провал станет поводом вспомнить сразу несколько литературных и исторических сюжетов. Кроме того, я покажу самую необычную и инстаграмную достопримечательность Пятигорска — «Бесстыжие ванны», представляющие собой каскад естественных каменных бассейнов с голубой минеральной водой на фоне вдохновляющих горных пейзажей.

Организационные детали

Дополнительные расходы опциональны: кофе-выпечка 100-250 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Здравствуйте, меня зовут Оксана. Живу в Пятигорске более 40 лет, более семи лет занималась туризмом по России, работала по направлению подбора для туристов номеров в горах Северного Кавказа, санаториях черноморского побережья. В 2020 прошла переподготовку по направлению экскурсоведение. Влюблена в Кавказ, с удовольствием поделюсь с вами моими знаниями. Вы увидите, что КМВ — необыкновенно богатый историей и пейзажами край и, надеюсь, захотите сюда вернуться еще не раз.
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