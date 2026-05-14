Пятигорск очаровывает с первого взгляда — это город, где переплелись судьбы великих поэтов и видных деятелей. Во время экскурсии вы увидите его главные символы, прикоснётесь к страницам прошлого и узнаете, как Пушкин и Лермонтов были связаны с этими местами. Вас ждут истории о богатом наследии и современной жизни города.

Описание экскурсии

Путешествие в Царский Пятигорск

Вы прогуляетесь по старейшему парку города — Николаевскому (ныне Цветник) — и узнаете, как он менялся вместе с развитием Пятигорска. Рассказы перенесут вас во времена, когда здесь гулял Пушкин, а некоторые места напомнят о романе Ильфа и Петрова. На улице Царской вы пройдете дорожкам «Водяного общества» и послушаете истории о том, как здесь любили отдыхать и развлекаться представители местного и столичного дворянства. И, конечно, отдельно поговорим о том, какую роль в судьбе и творчестве Лермонтова сыграл Пятигорск. На склоне горы Машука я покажу легендарное место его дуэли.

Символы города горячих вод

Вы увидите знаменитую скульптуру орла, побеждающего змею. Подойдете к Китайской беседке, построенной в виде воздушной пагоды. С еще одного старинного памятника — Эоловой Арфы — вам откроется впечатляющая панорама города, окрестностей и Кавказского хребта. А необыкновенное озеро Провал станет поводом вспомнить сразу несколько литературных и исторических сюжетов. Кроме того, я покажу самую необычную достопримечательность Пятигорска — «Бесстыжие ванны», представляющие собой каскад естественных каменных бассейнов с голубой минеральной водой на фоне вдохновляющих горных пейзажей.

Организационные детали