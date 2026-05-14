Пятигорск очаровывает с первого взгляда — это город, где переплелись судьбы великих поэтов и видных деятелей.
Во время экскурсии вы увидите его главные символы, прикоснётесь к страницам прошлого и узнаете, как Пушкин и Лермонтов были связаны с этими местами. Вас ждут истории о богатом наследии и современной жизни города.
Вы прогуляетесь по старейшему парку города — Николаевскому (ныне Цветник) — и узнаете, как он менялся вместе с развитием Пятигорска. Рассказы перенесут вас во времена, когда здесь гулял Пушкин, а некоторые места напомнят о романе Ильфа и Петрова. На улице Царской вы пройдете дорожкам «Водяного общества» и послушаете истории о том, как здесь любили отдыхать и развлекаться представители местного и столичного дворянства. И, конечно, отдельно поговорим о том, какую роль в судьбе и творчестве Лермонтова сыграл Пятигорск. На склоне горы Машука я покажу легендарное место его дуэли.
Символы города горячих вод
Вы увидите знаменитую скульптуру орла, побеждающего змею. Подойдете к Китайской беседке, построенной в виде воздушной пагоды. С еще одного старинного памятника — Эоловой Арфы — вам откроется впечатляющая панорама города, окрестностей и Кавказского хребта. А необыкновенное озеро Провал станет поводом вспомнить сразу несколько литературных и исторических сюжетов. Кроме того, я покажу самую необычную достопримечательность Пятигорска — «Бесстыжие ванны», представляющие собой каскад естественных каменных бассейнов с голубой минеральной водой на фоне вдохновляющих горных пейзажей.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): кофе и выпечка 100-250 ₽
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место дуэли М. Ю Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2111 туристов
Создаём уникальные маршруты, учитывая ваши интересы и предпочтения, чтобы каждая экскурсия с гидом стала незабываемым приключением.
Мы — опытные гиды, увлечённые своим делом. Не просто рассказываем факты, а погружаем в атмосферу города, делимся интересными историями и легендами, открываем секреты и малоизвестные места.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 293 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
287
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5
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2
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1
W
Wim
👌🏼👌🏼👌🏼
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Ж
Жанна
Настоятельно рекомендую увлеченную своей работой Оксану для посещения экскурсий! Для нас это было абсолютное погружение в тему экскурсии и атмосферу города. Оксана профессионально выстраивает диалог с туристами, неформально отвечает на читать дальшеуменьшить
поставленные вопросы, проявляет искреннюю заинтересованность в раскрытии интересующихся нас тем. Ну, и безусловно - образованность, эрудированность и личная харизма экскурсовода делают эту экскурсию незабываемой. Мы рады, что выбрали именно эту экскурсию!
Оксана
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, стараемся для вас 🙌🏻
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Ч
Чирикова
Замечательная экскурсия. Не перегруженная датами и событиями, изматывающими прогулками или сторонней информацией. Гид Оксана досконально знает материал, который преподносит в легкой, доступной форме. Под воздействием ее неторопливого рассказа об истории читать дальшеуменьшить
Пятигорска город оживает, и гуляя по парку или центральной аллеи словно переносишься в те времена, когда вместе с вами тут прогуливались столичные офицеры, волею судеб заброшенные на Кавказ, а молодой Лермонтов ввязывался в опасные игры, которые и привели его к печальному финалу. мы посетили самые живописные места города, откуда открываются завораживающие виды на кавказские горы, и хотя погода не располагала к прогулкам (накануне как раз выпал снег), получили огромное удовольствие. Обязательно вернемся сюда летом, чтобы погулять вокруг горы Машук, посидеть у фонтана иипосетить дом-музей Лермонтова, на который просто не хаатило времени у нас. Спасибо Оксане за такую искреннюю любовь к саоему краю. И к нам - туристам!
Оксана
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв 🤗
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О
Олег
Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Было интересно, нескучно и очень приятно. Для знакомства с новым городом лучше вариант не найти. Однозначно рекомендую!
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М
Марина
Чудесная Оксана, увлеченная и интересующаяся, очень легкая в общении. Прекрасно провели время, насладились дивным Пятигорском, много что вспомнили, увидели и узнали. 3,5 часа пролетели как миг. Рекомендую однозначно❤️
Оксана
Ответ организатора:
Спасибо Марина!
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Р
Регина
Нам все понравилось, много интересного узнали о судьбе Лермонтова, очень удобно передвигаться на автомобиле