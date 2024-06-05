Озеро Провал – экскурсии в Пятигорске

Найдено 29 экскурсий в категории «Озеро Провал» в Пятигорске, цены от 1 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
127 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000 за человека
Старинный Пятигорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
191 отзыв
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165 за всё до 3 чел.
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
32 отзыва
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
По лермонтовским местам Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850 за всё до 2 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
66806 012 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
133 отзыва
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
33 отзыва
Душевная фото-экскурсия по живописному Пятигорску: истории и кадры
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу Пятигорска, узнать его тайны и запечатлеть лучшие моменты на профессиональную камеру
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 670 за всё до 4 чел.
Литературный флёр Пятигорска: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
21 отзыв
Исторические прогулки по Пятигорску: следы великих писателей
Пятигорск вдохновлял Пушкина, Лермонтова и Толстого. Прогуляйтесь по историческим местам и узнайте, как город повлиял на великих писателей
Начало: В районе озера Провал
Расписание: во вторник в 15:00, в субботу в 11:00
18 июня в 15:00
22 июня в 11:00
1 500 за человека
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700 за человека
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000 за всё до 7 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Курортные истории Пятигорска
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Курорты Кавказских Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день
Начало: В Пятигорске, Ессентуках или Железноводске
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 000 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по старинному Пятигорску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по историческому Пятигорску с личным фотографом
Откройте для себя красоту Пятигорска и сохраните воспоминания с профессиональными фото и видео
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
81117 300 за всё до 4 чел.
Старинный Пятигорск с нового ракурса
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Начало: У озера Провал
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
31502 678 за человека
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Фотопрогулка по Пятигорску
Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за всё до 4 чел.
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Великолепная четвёрка КавМинВод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Великолепная четвёрка КавМинВод
За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск
Начало: из вашего отеля в городах КМВ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 22 000 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за всё до 6 чел.
История и керамика Пятигорска
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
История и керамика Пятигорска
Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Начало: У озера Провал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59405 346 за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: историческое путешествие в Пятигорске
Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
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    кто гид. Нам приходилось подходить к каждому автобусу, который подъезжал к Цветник. Спасибо гиду Андрею и водителю Сергею за то, что созвонились с другим организатором и взяли нас с собой на экскурсию. Гид провел очень интересную экскурсию, редко сейчас встретишь такого гида с богатым словарным запасом

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
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    мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!!

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
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    но экскурсовод легко поднимал настроение шутками и веселыми историями по теме. С удовольствием поехали бы с ним на другие экскурсии. Отдельное спасибо водителю Сергею. Всё было на высоте.

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Литературный флёр Пятигорска: прогулка в мини-группе
    То что надо: обзорно, интересные исторические подробности, маршрут лёгкий.
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
    Всем советую такой тур! Очень удобно," прочувствовать" каждый город по чуть-чуть и понять, какое место притягивает больше,и хочется вернуться за дополнительными
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    эмоциями уже самостоятельно. Либо, удовлетвориться однократным посещением. Нашим гидом был Аркадий (сын Карена) молодой,приятный в общении,обходительный человек. Рассказывал обстоятельно,исторически познавательно. Переплетал со случаями из своей жизни. Охотно давал дельные советы по другим направлениям и ситуациям. Нас было двое. Ездили с комфортом. Нисколько не пожалели,что выбрали такое индивидуальное путешествие. Не шаблонно,а как-будто друзья покатали по городам)).. Аркадий, наша Вам благодарность! И удачи!

  • A
    Anna
    31 мая 2024
    Старинный Пятигорск
    Большое спасибо за прекрасную прогулку. Мы опаздали, но гид поняла нашу ситуацию и дождалась нас. Много новой информации. И очень удобно, что на машинке. Привезли и увезли))))) обязательно вернусь в ваш город!!! Спасибо Вам большое. И ждем фото)))Удачи!!!!
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Озеро Провал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
  2. Старинный Пятигорск
  3. 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
  4. По лермонтовским местам Пятигорска
  5. Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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