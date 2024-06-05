1 чел.
По популярности
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
66806 012₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Душевная фото-экскурсия по живописному Пятигорску: истории и кадры
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу Пятигорска, узнать его тайны и запечатлеть лучшие моменты на профессиональную камеру
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторические прогулки по Пятигорску: следы великих писателей
Пятигорск вдохновлял Пушкина, Лермонтова и Толстого. Прогуляйтесь по историческим местам и узнайте, как город повлиял на великих писателей
Начало: В районе озера Провал
Расписание: во вторник в 15:00, в субботу в 11:00
18 июня в 15:00
22 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день
Начало: В Пятигорске, Ессентуках или Железноводске
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по историческому Пятигорску с личным фотографом
Откройте для себя красоту Пятигорска и сохраните воспоминания с профессиональными фото и видео
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
81117 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Начало: У озера Провал
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
31502 678₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Пятигорску
Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепная четвёрка КавМинВод
За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск
Начало: из вашего отеля в городах КМВ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 22 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
История и керамика Пятигорска
Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Начало: У озера Провал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59405 346₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: историческое путешествие в Пятигорске
Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
- ННадежда4 июня 2024Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
- ГГалина3 июня 2024Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
- ССветлана2 июня 2024Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
- ААнна1 июня 2024То что надо: обзорно, интересные исторические подробности, маршрут лёгкий.
- ИИлья1 июня 2024Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
- ЕЕлена31 мая 2024Всем советую такой тур! Очень удобно," прочувствовать" каждый город по чуть-чуть и понять, какое место притягивает больше,и хочется вернуться за дополнительными
- AAnna31 мая 2024Большое спасибо за прекрасную прогулку. Мы опаздали, но гид поняла нашу ситуацию и дождалась нас. Много новой информации. И очень удобно, что на машинке. Привезли и увезли))))) обязательно вернусь в ваш город!!! Спасибо Вам большое. И ждем фото)))Удачи!!!!
- ООксана31 мая 2024Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Озеро Провал»
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