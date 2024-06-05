Парк Цветник – экскурсии в Пятигорске

Найдено 37 экскурсий в категории «Парк Цветник» в Пятигорске, цены от 1 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
127 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000 за человека
Старинный Пятигорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
191 отзыв
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165 за всё до 3 чел.
Пятигорск: дома и судьбы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
32 отзыва
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
По лермонтовским местам Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Пятигорск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Знакомьтесь, Пятигорск: история, культура и нарзанные источники
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: от исторических улиц до живописных парков и легендарных нарзанных источников
Начало: В сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
80007 200 за всё до 4 чел.
Прогулка по Пятигорску: обзорная и гастрономическая
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850 за всё до 2 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
66806 012 за всё до 4 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
131 отзыв
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
133 отзыва
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
33 отзыва
Душевная фото-экскурсия по живописному Пятигорску: истории и кадры
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу Пятигорска, узнать его тайны и запечатлеть лучшие моменты на профессиональную камеру
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 670 за всё до 4 чел.
Литературный флёр Пятигорска: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
21 отзыв
Исторические прогулки по Пятигорску: следы великих писателей
Пятигорск вдохновлял Пушкина, Лермонтова и Толстого. Прогуляйтесь по историческим местам и узнайте, как город повлиял на великих писателей
Начало: В районе озера Провал
Расписание: во вторник в 15:00, в субботу в 11:00
18 июня в 15:00
22 июня в 11:00
1 500 за человека
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000 за всё до 7 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по старинному Пятигорску
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
9 отзывов
Фотопрогулка по историческому Пятигорску с личным фотографом
Откройте для себя красоту Пятигорска и сохраните воспоминания с профессиональными фото и видео
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
81117 300 за всё до 4 чел.
Старинный Пятигорск с нового ракурса
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Начало: У озера Провал
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
31502 678 за человека
Грозный - Шали - Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
371 отзыв
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500 за человека
Экскурсия в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
832 отзыва
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500 за человека
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
311 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Великолепная четвёрка КавМинВод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Великолепная четвёрка КавМинВод
За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск
Начало: из вашего отеля в городах КМВ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 22 000 за всё до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за всё до 6 чел.
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Архитектурные сюжеты Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Незабываемый Пятигорск
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165 за всё до 3 чел.
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: историческое путешествие в Пятигорске
Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Всё было прекрасно! Благодарю 🌺
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
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    кто гид. Нам приходилось подходить к каждому автобусу, который подъезжал к Цветник. Спасибо гиду Андрею и водителю Сергею за то, что созвонились с другим организатором и взяли нас с собой на экскурсию. Гид провел очень интересную экскурсию, редко сейчас встретишь такого гида с богатым словарным запасом

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
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    мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!!

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
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    но экскурсовод легко поднимал настроение шутками и веселыми историями по теме. С удовольствием поехали бы с ним на другие экскурсии. Отдельное спасибо водителю Сергею. Всё было на высоте.

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Литературный флёр Пятигорска: прогулка в мини-группе
    То что надо: обзорно, интересные исторические подробности, маршрут лёгкий.
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Были в Пятигорске 30 мая. Замечательная экскурсия! Гид Ирина подробно и доступным языком, поведала нам историю Пятигорска. Посетили все основные
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    локации,увидели много красивых особняков и узнали интересные факты из жизни их владельцев,получили ответы на все вопросы. Очень повезло с погодой,но и конечно, с гидом,без которой это была бы просто прогулка рядом с красивыми домиками и клумбами парка Цветник. Большое спасибо Ирине,человеку,который не только легко и грамотно доносит информацию,но и безмерно любит свой город! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Парк Цветник»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
  2. Старинный Пятигорск
  3. Пятигорск: дома и судьбы
  4. 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
  5. По лермонтовским местам Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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