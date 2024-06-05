Смотровые площадки Пятигорска

1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Со смотровой площадки на вершине перевала оценим виды на Кавказский хребет и его главное украшение — двуглавый Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«📍 Природные смотровые площадки на Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
«Я составил несложный маршрут: по пути будем останавливаться на смотровых площадках, делать привалы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
«Полюбуетесь живописными видами со смотровой площадки Китайской беседки, увидите знаменитую скульптуру Орел и понаблюдаете, как в наши дни люди принимают сероводородные ванны»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
«А после полюбуемся Пятигорском с высоты смотровых площадок горы Машук»
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«на караванном Шелковом пути и подниму вас на смотровую площадку горы Шоана, где можно посетить один из древнейших действующих храмов Кавказа и России»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
«Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Вы убедитесь, что не зря его называют музеем природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Душевная фото-экскурсия по живописному Пятигорску: истории и кадры
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу Пятигорска, узнать его тайны и запечатлеть лучшие моменты на профессиональную камеру
Начало: У входа в парк Цветник
«Со смотровых площадок (Китайская беседка и ротонда Эолова арфа) полюбуетесь видами на Бештау, Эльбрус и Кавказский хребет в ясную погоду»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«Но это еще не все: смотровые площадки, на которых вы побываете, интересны и сами по себе своими выразительными формами, за которые место сравнивают с Гранд-Каньоном»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«И со смотровых площадок рассмотрите во всём великолепии команду горных великанов, включая Алибекский ледник и самую высокую гору Западного Кавказа — Домбай-Ульген»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Вы оцените виды на величественную красоту кавказской природы со смотровой площадки в ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
«Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«По пути остановимся на двух смотровых площадках»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
«По пути остановимся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
«Перепады рельефа, обзорные площадки, старые курортные дома, малые архитектурные формы и буйство зелени — вот наш фон и наши декорации»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
«Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезем вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем все, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
«Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гум-Баши»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Начало: У озера Провал
«У воздушной ротонды бога ветра Эола выйдем на смотровую площадку и полюбуемся впечатляющими пейзажами города»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
31502 678₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Прогуляетесь к небольшому живописному озеру в Атажукинском парке и подниметесь по канатной дороге к смотровой площадке с шикарными видами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Его называют дорогой смотровых площадок — вы убедитесь, что название вполне заслуженно, и уедете отсюда с сотней фотографий»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
«По дороге мы заедем на смотровую, где вам откроются необыкновенные пейзажи местных красот над ущельем Березовой реки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
«Если будет открыта смотровая площадка на одном из них, мы поднимемся на высоту 31-го этажа и увидим весь город как на ладони, поговорим о его современной жизни»
19 июня в 06:00
22 июня в 06:00
24 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«По пути будем останавливаться на смотровых площадках, где вы проникнитесь красотой гор»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим смотровую площадку, названную в честь похожего места в Норвегии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Первая остановка — смотровая площадка с качелями над Аликоновским ущельем»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
«Машук — символ Пятигорска, его лучшая смотровая и самая высокая точка в окрестностях города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
«А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
46253 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
- ДДмитрий5 июня 2024Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
- ИИван5 июня 2024Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
- ААнастасия5 июня 2024Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
- ААлина5 июня 2024Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
- ДДмитрий5 июня 2024Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ВВладимир4 июня 2024Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
- ЕЕвгений4 июня 2024Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
- ВВероника3 июня 2024Экскурсовод Кирилл просто невероятно показал Кавказ и рассказал много интересного! Информацию Кирилл сочетал с историями про традиции, легенды. Было очень интересно! Ну а красивые места - нечто. Влюбилась в Кавказ
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Смотровые площадки»
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