Смотровые площадки Пятигорска

Найдено 67 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Пятигорске, цены от 2 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
197 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Со смотровой площадки на вершине перевала оценим виды на Кавказский хребет и его главное украшение — двуглавый Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«📍 Природные смотровые площадки на Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000 за человека
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
26 отзывов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
«Я составил несложный маршрут: по пути будем останавливаться на смотровых площадках, делать привалы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
131 отзыв
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
«Полюбуетесь живописными видами со смотровой площадки Китайской беседки, увидите знаменитую скульптуру Орел и понаблюдаете, как в наши дни люди принимают сероводородные ванны»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
172 отзыва
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
«А после полюбуемся Пятигорском с высоты смотровых площадок горы Машук»
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200 за всё до 4 чел.
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«на караванном Шелковом пути и подниму вас на смотровую площадку горы Шоана, где можно посетить один из древнейших действующих храмов Кавказа и России»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
89 отзывов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
«Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000 за всё до 3 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Вы убедитесь, что не зря его называют музеем природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
33 отзыва
Душевная фото-экскурсия по живописному Пятигорску: истории и кадры
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу Пятигорска, узнать его тайны и запечатлеть лучшие моменты на профессиональную камеру
Начало: У входа в парк Цветник
«Со смотровых площадок (Китайская беседка и ротонда Эолова арфа) полюбуетесь видами на Бештау, Эльбрус и Кавказский хребет в ясную погоду»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 670 за всё до 4 чел.
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«Но это еще не все: смотровые площадки, на которых вы побываете, интересны и сами по себе своими выразительными формами, за которые место сравнивают с Гранд-Каньоном»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«И со смотровых площадок рассмотрите во всём великолепии команду горных великанов, включая Алибекский ледник и самую высокую гору Западного Кавказа — Домбай-Ульген»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Вы оцените виды на величественную красоту кавказской природы со смотровой площадки в ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
32 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
«Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«По пути остановимся на двух смотровых площадках»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
«По пути остановимся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
«Перепады рельефа, обзорные площадки, старые курортные дома, малые архитектурные формы и буйство зелени — вот наш фон и наши декорации»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
«Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезем вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем все, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
«Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гум-Баши»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200 за человека
Старинный Пятигорск с нового ракурса
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Начало: У озера Провал
«У воздушной ротонды бога ветра Эола выйдем на смотровую площадку и полюбуемся впечатляющими пейзажами города»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
31502 678 за человека
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000 за всё до 6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 6 чел.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Прогуляетесь к небольшому живописному озеру в Атажукинском парке и подниметесь по канатной дороге к смотровой площадке с шикарными видами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Его называют дорогой смотровых площадок — вы убедитесь, что название вполне заслуженно, и уедете отсюда с сотней фотографий»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
«По дороге мы заедем на смотровую, где вам откроются необыкновенные пейзажи местных красот над ущельем Березовой реки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000 за всё до 4 чел.
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
«Если будет открыта смотровая площадка на одном из них, мы поднимемся на высоту 31-го этажа и увидим весь город как на ладони, поговорим о его современной жизни»
19 июня в 06:00
22 июня в 06:00
24 999 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«По пути будем останавливаться на смотровых площадках, где вы проникнитесь красотой гор»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
14 отзывов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим смотровую площадку, названную в честь похожего места в Норвегии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Первая остановка — смотровая площадка с качелями над Аликоновским ущельем»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
«Машук — символ Пятигорска, его лучшая смотровая и самая высокая точка в окрестностях города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
«А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
46253 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
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    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
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    нас горы, хребты и возвышенности, про их происхождение и состав пород. Отлично помнит десятки дат и высот. Сделал все от него зависящее, чтобы мы смогли увидеть безоблачный Эльбрус. Во время поездки мы посетили несколько обзорных площадок с прекрасными видами. Так же хочется отметить огромное количество сусликов которые смело подходили к нашей группе и кормились прямо с рук. Очень впечатлил водопад Каракая-Су, к которому мы спускались.

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
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    надо видеть вживую. Алексей, наш гид, был профессионален и отлично справлялся и с заторами из баранов, и с развлечением нас, туристов. Рассказывал много интересных особенностей мест. Однозначно рекомендую и этот маршрут, и Алексея, тем, кто хочет провести незабываемый день, полный ярких впечатлений!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида ТахираСпасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
  • В
    Вероника
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Экскурсовод Кирилл просто невероятно показал Кавказ и рассказал много интересного! Информацию Кирилл сочетал с историями про традиции, легенды. Было очень интересно! Ну а красивые места - нечто. Влюбилась в Кавказ

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Смотровые площадки»

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  2. Самое главное
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