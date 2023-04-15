Путешествие через главный Кавказский хребет: тур в Южную Осетию из Пятигорска
Южная Осетия — это удивительный регион, где смешиваются культуры Кавказа и Грузии.
Здесь можно увидеть остатки средневековых крепостей и церквей, познакомиться с уникальной осетинской кухней и мастерством национальных ремесленников.
Мы проедем через Рокский тоннель, пересечем Главный Кавказский хребет и посетим город Цхинвал, пещерный монастырь Тирского, горящий источник, озеро Эрцо и многое другое.
Здесь можно увидеть остатки средневековых крепостей и церквей, познакомиться с уникальной осетинской кухней и мастерством национальных ремесленников.
Мы проедем через Рокский тоннель, пересечем Главный Кавказский хребет и посетим город Цхинвал, пещерный монастырь Тирского, горящий источник, озеро Эрцо и многое другое.
Ближайшие даты:
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Горная Северная Осетия (Алагирское ущелье, Транскавказская магистраль, святилище Уастырджи, 7 горных тоннелей, Зарамакское ГЭС, памятник К. Хетагурову)
- Рокский тоннель (3800 м.) через Главный Кавказский хребет
- Святилища Челиатского ущелья
- Нарзан Багиата
- Гуфтинский арочный мост
- Озера Эрцо, Коз
- Тирский храм IV-VIII в. в., старинная крепость
- Местный восточный базар
- Обзорная по Цхинвалу
- Грузинские церкви XVIII в.
- Горящий источник
- Зарский высокогорный перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Через Северную Осетию в Южную.
- Мы отправляемся в 06:00 и пройдем по территории Северной Осетии. В 9:30 мы остановимся на завтрак в живописном Алагирском ущелье, которое пересекает бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта. Мы проедем по Транскавказской магистрали (ранее известной как Военно-Осетинская дорога) — единственной дороге, соединяющей Россию с Южной Осетией. Мы также увидим памятник Уастырджи, который представляет собой конную статую, весом около 30 тонн, кажущуюся парящей в воздухе. В пути мы проедем через 7 горных тоннелей, а также увидим Зарамагские ГЭС — гидроэнергетический комплекс на реке Ардон. В родовом селе мы посетим памятник К. Хетагурову — поэту, основоположнику осетинской литературы.
- Проезжая через протяженный 4-километровый Рокский тоннель, мы войдем в мир Южной Осетии. Вдыхая свежий горный воздух, мы насладимся живописными видами извилистых серпантинов магистрали, а затем начнем наше увлекательное путешествие по этому региону. Посетим уникальные святилища Челиадского ущелья, ощутим силу природы, испробовав нарзан Баграта — вулкан, который бурлит и притягивает своей вкусной водой. Увидим символ Южной Осетии — Гуфтинский арочный мост, который гармонично сочетается с окружающим пейзажем и продолжает восхищать фотографов и художников, несмотря на то, что он уже не функционирует.
- Мы отправимся на Эрцо — удивительное горное озеро, которое раз в несколько лет исчезает, уходя глубоко под землю, из-за чего оно получило прозвище «призрачное озеро». Мы насладимся прекрасным видом на озеро Кведи (Коз) и услышим легенду, связанную с ним. По дороге к небольшому Тирскому монастырю мы также посетим древнюю крепость 4-8 веков. Вечером мы прибудем в Цхинвал, заселимся в гостинице, поужинаем и отправимся на прогулку к местному восточному базару, чтобы окунуться в колорит и атмосферу южного селения.
- День 2: Цхинвал и окрестности.
- Сегодня наша экспедиция приведет нас в Цхинвал, где мы погрузимся в атмосферу старого города, пройдясь по его уютным и аутентичным переулкам. Мы остановимся, чтобы заглянуть в уютные дворики соседних южно-осетинских поселений и осмотрим старинные грузинские церкви. Также мы постараемся разгадать тайну минерального источника, расположенного недалеко от Цхинвала, воду которого можно поджечь. После этого мы отправимся на печально известную Зарскую дорогу, которая соединяет Южную и Северную Осетии, и посмотрим на невероятные пейзажи. Пообедаем традиционными пирогами и отправимся обратно в Пятигорск, полными впечатлений от нашего уникального путешествия.
Важная информация:С собой иметь паспорт. Детям свидетельство о рождении детей для прохождения таможни. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Проживание
- Завтрак
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- города КМВ (ж/д вокзалы, аэропорты, адреса)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 1 дня 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- С собой иметь паспорт. Детям свидетельство о рождении детей для прохождения таможни. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Индивидуальные
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Экскурсии по Кавказу
Многодневные туры
Похожие туры из Пятигорска
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Пятигорск
30 мая
27 июня
11 июля
25 июля
43 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются туристы
Пятигорск или другие города КМВ по договоренности ...
6 мая
8 мая
1400011 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
10 июня
1 июля
29 июля
2 сен
26 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании