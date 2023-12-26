Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
В небольшой группе мы полюбуемся природой Северной Осетии и осмотрим её знаковые достопримечательности, проедем через Главный Кавказский хребет. В Южной Осетии посетим колоритный город Цхинвал и побродим по его спокойным улочкам. Увидим живописный мост, пещерный мужской монастырь и озеро Эрцо.
Даже сможем поджечь воду! Вас удивит, как много здесь интересного, но поездки сюда пока не стали мейнстримом.
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Необходимо наличие российского паспорта для таможни на границе. Для детей — свидетельство о рождении при сопровождении двух родителей. При сопровождении одним родителем или другими родственниками – нотариальное согласие на выезд за границу от родителей.
Проживание. Гостиница «Виктория» 4*, 2-3-местные номера.
Питание. Завтрак в гостинице, остальные приёмы пищи на выбор туристов: от осетинских пирогов до ресторанов в центре Цхинвала.
Программа тура по дням
Через Северную Осетию в Южную
Выезжаем в 6:00. Наш путь пройдёт по территории Северной Осетии. В 9:30 остановимся на завтрак в живописном Алагирском ущелье, по дну которого бежит бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта. Проедем по Транскавказской магистрали (ранее — Военно-Осетинская дорога) — единственной дороге, связывающей Россию с Южной Осетией. Увидим памятник Уастырджи — конную статую в скале, которая словно парит в воздухе, несмотря на вес около 30 тонн. Минуем 7 горных тоннелей, Зарамагские ГЭС — гидроэнергетический комплекс на реке Ардон. В родовом селении посмотрим на памятник К. Хетагурову — поэту, основоположнику осетинской литературы.
Рокский тоннель протяжённостью около 4 км приведёт нас в Южную Осетию. Остановимся полюбоваться видом извилистых серпантинов магистрали, после чего начнём знакомство с достопримечательностями этого региона.
Посетим святилища Челиадского ущелья, нарзан Баграта — бурлящий вулкан с вкусной водой. Посмотрим на Гуфтинский арочный мост над рекой Паца, символ Южной Осетии, который органично вписывается в окружающий пейзаж. Сейчас мост не функционирует, но до сих пор его любят фотографы и художники.
Побываем на Эрцо — горном озере, которое раз в 4-5 лет исчезает, постепенно уходя в землю, за что его также называют озером-призраком. Насладимся видом озера Кведи (Коз): вы услышите легенду, связанную с ним. Посмотрим на небольшой Тирский монастырь и на старую крепость 4-8 веков по дороге к нему.
Вечером приедем в Цхинвал, разместимся в гостинице, поужинаем и прогуляемся до местного восточного базара, где окунёмся в колорит и атмосферу южного селения.
Цхинвал и окрестности
Сегодня будем исследовать Цхинвал. Прогуляемся по старой части города, пройдём его аутентичными переулками. Заглянем в уютные дворики соседних южно-осетинских поселений и осмотрим старинные грузинские церкви. Попробуем разгадать тайну минерального источника недалеко от Цхинвала, воду которого можно поджечь. Проедем по печально известной Зарской дороге, соединяющей Южную и Северную Осетии. Пообедаем традиционными пирогами и отправимся обратно в Пятигорск.
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Что включено
- Трансфер по программе (УАЗ патриот и Хендай Старекс 4ВД)
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Завтрак
Что не входит в цену
- Проезд до Пятигорска и обратно
- Обеды и ужин