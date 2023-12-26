Неизведанная Южная Осетия
Авторский тур в Пятигорске

Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники

5
2 отзыва
Осталось не так много мест, где можно почувствовать себя первооткрывателем и насладиться аутентичной культурой один на один.

В небольшой группе мы полюбуемся природой Северной Осетии и осмотрим её знаковые достопримечательности, проедем через Главный Кавказский хребет. В Южной Осетии посетим колоритный город Цхинвал и побродим по его спокойным улочкам. Увидим живописный мост, пещерный мужской монастырь и озеро Эрцо.

Даже сможем поджечь воду! Вас удивит, как много здесь интересного, но поездки сюда пока не стали мейнстримом.
Неизведанная Южная Осетия
Неизведанная Южная Осетия
Неизведанная Южная Осетия
Ближайшие даты:
4
мая
6
мая
8
мая
12
мая
14
мая
16
мая
20
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Необходимо наличие российского паспорта для таможни на границе. Для детей — свидетельство о рождении при сопровождении двух родителей. При сопровождении одним родителем или другими родственниками – нотариальное согласие на выезд за границу от родителей.

Проживание. Гостиница «Виктория» 4*, 2-3-местные номера.

Питание. Завтрак в гостинице, остальные приёмы пищи на выбор туристов: от осетинских пирогов до ресторанов в центре Цхинвала.

Программа тура по дням

1 день

Через Северную Осетию в Южную

Выезжаем в 6:00. Наш путь пройдёт по территории Северной Осетии. В 9:30 остановимся на завтрак в живописном Алагирском ущелье, по дну которого бежит бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта. Проедем по Транскавказской магистрали (ранее — Военно-Осетинская дорога) — единственной дороге, связывающей Россию с Южной Осетией. Увидим памятник Уастырджи — конную статую в скале, которая словно парит в воздухе, несмотря на вес около 30 тонн. Минуем 7 горных тоннелей, Зарамагские ГЭС — гидроэнергетический комплекс на реке Ардон. В родовом селении посмотрим на памятник К. Хетагурову — поэту, основоположнику осетинской литературы.

Рокский тоннель протяжённостью около 4 км приведёт нас в Южную Осетию. Остановимся полюбоваться видом извилистых серпантинов магистрали, после чего начнём знакомство с достопримечательностями этого региона.

Посетим святилища Челиадского ущелья, нарзан Баграта — бурлящий вулкан с вкусной водой. Посмотрим на Гуфтинский арочный мост над рекой Паца, символ Южной Осетии, который органично вписывается в окружающий пейзаж. Сейчас мост не функционирует, но до сих пор его любят фотографы и художники.

Побываем на Эрцо — горном озере, которое раз в 4-5 лет исчезает, постепенно уходя в землю, за что его также называют озером-призраком. Насладимся видом озера Кведи (Коз): вы услышите легенду, связанную с ним. Посмотрим на небольшой Тирский монастырь и на старую крепость 4-8 веков по дороге к нему.

Вечером приедем в Цхинвал, разместимся в гостинице, поужинаем и прогуляемся до местного восточного базара, где окунёмся в колорит и атмосферу южного селения.

Через Северную Осетию в ЮжнуюЧерез Северную Осетию в ЮжнуюЧерез Северную Осетию в ЮжнуюЧерез Северную Осетию в ЮжнуюЧерез Северную Осетию в Южную
2 день

Цхинвал и окрестности

Сегодня будем исследовать Цхинвал. Прогуляемся по старой части города, пройдём его аутентичными переулками. Заглянем в уютные дворики соседних южно-осетинских поселений и осмотрим старинные грузинские церкви. Попробуем разгадать тайну минерального источника недалеко от Цхинвала, воду которого можно поджечь. Проедем по печально известной Зарской дороге, соединяющей Южную и Северную Осетии. Пообедаем традиционными пирогами и отправимся обратно в Пятигорск.

Цхинвал и окрестностиЦхинвал и окрестностиЦхинвал и окрестностиЦхинвал и окрестностиЦхинвал и окрестности

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе (УАЗ патриот и Хендай Старекс 4ВД)
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Проезд до Пятигорска и обратно
  • Обеды и ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости с гидом
Завершение: Пятигорск или другие города КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
26 дек 2023
Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
Анна
20 сен 2022
Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)
Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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