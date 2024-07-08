Смотровая площадка – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Смотровая площадка» в Пятигорске, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней 20 часов
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
Расписание: по понедельникам в 13:00
8 июля в 13:00
22 июля в 13:00
56 300 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.
Архыз - двухдневная перезагрузка
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Смотровая площадка»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
  2. Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
  3. Архыз - двухдневная перезагрузка
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Смотровая площадка" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 56 300.
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