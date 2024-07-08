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Авторский тур
6 дней 20 часов
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
Расписание: по понедельникам в 13:00
8 июля в 13:00
22 июля в 13:00
56 300₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
41 999₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Смотровая площадка»
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