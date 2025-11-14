Мы отправляемся в урочище Джилы-Су — «место силы» у подножия Эльбруса! Вас ждут захватывающие панорамы, три величественных водопада, загадочные скалы-аватары и целебные нарзанные источники.
Мы пройдем по живописным ущельям, сделаем впечатляющие фотографии гиганта-Эльбруса и узнаем историю этого уникального уголка природы.
Описание экскурсииПредлагаем отправиться в нескучное путешествие в «место силы», захватывающих видов и классных фото! По соседству с северным склоном двуглавого Эльбруса расположился уголок первозданной природы — живописнейшее урочище Джилы-Су. В рамках нашего насыщенного локациями приключения вы узнаете, каким образом возникло это необычное место, перед вами предстанут фотогеничные скалы-аватары и минеральные ключи. Название урочища означает «Тёплая вода». Здесь находятся тёплые нарзанные источники, благодаря которым и появилось название. Минеральные источники имеют разный состав воды (кремнистая, углекислая, термальная) и температуру (около 22–24 градусов в среднем). Вас ожидает настоящая кавказская экзотика: - вдохновитесь очарованием сразу трех горных водопадов -отведаете блюда карачаевской кухни - выясните, где именно можно попробовать «глазной нарзан». Горы, ущелья и водопады станут нашими спутниками на маршруте. Наш путь пройдет по одной из красивейших магистралей России, будем делать фотопаузы на панорамных смотровых, чтобы от души насладиться гигантом Эльбрусом с разных ракурсов. Заглянем в таинственные ущелья и увидим величественные водопады — Эмир, Султан и Каракая-Су. Не обойдем вниманием и Долину нарзанов, которая по числу разных по составу и свойствам нарзанных и серебряных источников не имеет аналогов в мире! И всё это богатство в одном месте! В экопарке изумительной красоты пейзажи и целебный климат. Горные реки, субальпийские луга и лесные массивы оставят неизгладимые впечатления! Важная информация: Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей. Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду. В горах погода непредсказуемая, возьмите тёплые вещи. На маршруте практически отсутствуют банкоматы, подготовьте наличные.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шаджатмаз
- Площадка менгиров
- Скалы Аватары
- Водопады Шейх, Султан и Каракая
- Урочище Джилы-Су
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Питание в кафе: 700-800 руб. средний чек (по желанию)
- Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.
- Другие сборы по отдельным локациям (50-200 руб.)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
- В горах погода непредсказуемая, возьмите тёплые вещи
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы, подготовьте наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
14 ноя 2025
Замечательные виды, комфортная поездка, горы завораживают.
А
Алёна
14 ноя 2025
Поездка на Джилы-Су получилась отличной благодаря гиду Михаилу. За небольшое путешествие мы узнали море информации о истории и традициях этого замечательного края, побывали на самых впечатляющих локациях. Огромное спасибо ему за позитив и увлекательную поездку! Отдельная благодарность оператору Оксане за оперативную организацию поездки.
Е
Елена
3 ноя 2025
Мы увидели снежные горы, экскурсия очень понравилась нашей семье.
А
Анна
29 окт 2025
Поездка удалась! Изначально планировали на своей машине поехать на Джилы Су, но решили глянуть туры, выбрали один из них и не прогадали! Показали все, что можно было. На всех локациях
А
Артур
28 окт 2025
Потрясающая экскурсия по Приэльбрусью! Невероятной красоты горы, долины, водопады (особенно впечатлил 2й водопад из-за возможности подойти к нему вплотную), которые покоряют с первого взгляда. Отдельная благодарность гиду Исламу за его профессионализм. Он не только прекрасно знает маршруты и историю края, но и с истинной любовью показывает эти места. С ним было комфортно, интересно и безопасно. Однозначно рекомендую!
Т
Татьяна
16 окт 2025
Все прошло отлично, немного не повезло с погодой и был сильный туман, но тоже необычно)) Водопады просто загляденье
Ю
Юрий
15 окт 2025
Эльбрус, водопады, сумасшедшые виды Всё прошло супер
С
Светлана
13 окт 2025
Всё прошло отлично! Забрали нас с места проживания. Было нас 6 чел. Машина УАЗ Патриот. Водитель-гид Ислам очень вежливый, внимательный, видно что человек знает и любит дело, которым занимается! По
В
Валентина
10 окт 2025
Незабываемая экскурсия в горы! Виды были просто захватывающими. Мы получили море впечатлений и прекрасные фотографии. Отдельное спасибо нашему гиду, Исламу, который с любовью рассказывал о каждом уголке этих мест. Его профессионализм впечатляет. Очень рекомендую!
Ю
Юля
9 окт 2025
Прекрасная поездка состоялась! Много красивых мест увидели. Хороший гид и водитель Айвар. Порекомендую друзьям
И
Ида
8 окт 2025
Это было очень круто. Таксист прикольный и истории рассказывает,и многое другое
А
Алексей
7 окт 2025
От поездки получили огромный заряд энергии и впечатлений. Нам очень повезло с гидом, зовут его Ислам. Несмотря на юный возраст парень профессионал своего дела, хорошо знает историю, культуру и традиции народов Кавказа.
А
Артур
7 окт 2025
Все супер. Экскурсия стоит того. Гида бы только с более аккуратным вождением
М
Мария
5 окт 2025
Все прошло отлично! Спасибо нашему гиду и водителю Исламу за впечатления и экстрим!)))
М
Марат
3 окт 2025
Добрый день. Понравилось, что нас подхватили за 10 часов до экскурсии. Спасибо. В целом все понравилось, очень много красивых мест. Всем советую! На будущее знаем куда обращаться.
