Эта поездка предлагает насыщенный маршрут по Приэльбрусью, охватывающий места, которые обычно требуют двух дней. Ущелья, водопады, горные хребты и нарзан - всё это ждёт вас в одном путешествии. Вы посетите

Поляну Эммануэля, где попробуете природный нарзан, и отправитесь к водопаду Султан. Далее вас ждёт водопад Каракая-Су и плато Бермамыт с видами на местный Гранд-Каньон. Закат на скалах Два монаха с чашечкой кофе станет ярким завершением дня

Описание экскурсии

Поляна Эммануэля. Мы посетим место, с которого совершили первое официальное восхождение на Эльбрус в 1829 г. Здесь вы отведаете настоящий природный нарзан, ради которого сюда приезжают со всего региона. И оцените панорамные виды окрестностей.

Урочище Джилы-Су. Совершим пеший поход к водопаду Султан (высота 40 метров). А неподалёку желающие смогут принять нарзанную ванну (температура 23 градуса).

Водопад Каракая-Су. Затем отправимся в Малкинское ущелье, где вы увидите впечатляющий своей мощью водопад и полюбуетесь горными пейзажами.

На этом наше путешествие не закончится! Насладившись чарующими пейзажами и зарядившись энергией, отправляемся дальше по следам древних караванов.

Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт , где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона.

Посетим капитанский мостик над пропастью с лучшим видом на Эльбрус.

После вы прогуляетесь до Амфитеатра .

. И в заключение побываете в ещё одной красивой локации. На скалах Два монаха вы встретите закат с чашечкой свежесваренного кофе и горного чая.

Организационные детали