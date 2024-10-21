Эта поездка предлагает насыщенный маршрут по Приэльбрусью, охватывающий места, которые обычно требуют двух дней. Ущелья, водопады, горные хребты и нарзан - всё это ждёт вас в одном путешествии. Вы посетите
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Захватывающие виды на Эльбрус
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 💧 Природный нарзан и водопады
- 🌄 Уникальные горные маршруты
- ☕ Закат с кофе на скалах
Что можно увидеть
- Поляна Эммануэля
- Урочище Джилы-Су
- Водопад Каракая-Су
- Плато Бермамыт
- Скалы Два монаха
Описание экскурсии
Поляна Эммануэля. Мы посетим место, с которого совершили первое официальное восхождение на Эльбрус в 1829 г. Здесь вы отведаете настоящий природный нарзан, ради которого сюда приезжают со всего региона. И оцените панорамные виды окрестностей.
Урочище Джилы-Су. Совершим пеший поход к водопаду Султан (высота 40 метров). А неподалёку желающие смогут принять нарзанную ванну (температура 23 градуса).
Водопад Каракая-Су. Затем отправимся в Малкинское ущелье, где вы увидите впечатляющий своей мощью водопад и полюбуетесь горными пейзажами.
На этом наше путешествие не закончится! Насладившись чарующими пейзажами и зарядившись энергией, отправляемся дальше по следам древних караванов.
- Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона.
- Посетим капитанский мостик над пропастью с лучшим видом на Эльбрус.
- После вы прогуляетесь до Амфитеатра.
- И в заключение побываете в ещё одной красивой локации. На скалах Два монаха вы встретите закат с чашечкой свежесваренного кофе и горного чая.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном внедорожнике УАЗ Патриот
- С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
- Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно
- В стоимость экскурсии входит: транспорт и услуги гида
- Дополнительные расходы: обед в кафе (можно взять с собой перекус), экосбор — 250 руб. за чел., смотровой мостик — 100 руб. за чел.
- Можно брать детей старше 5 лет
- Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за погодных условий
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 2479 туристов
Мы сплочённая команда. Проводим индивидуальные и групповые поездки по Кавказу. Стараемся максимально интересно раскрыть поездку, чтобы каждый из вас остался доволен.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
21 окт 2024
В этом году мы приехали на Кавказ в пятый раз. Почти в каждый свой приезд мы брали какие-то экскурсии или туры, но ни разу не было настолько насыщенно, захватывающе и
