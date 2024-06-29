🚗 На машине 🛣 Джиппинг Мини-группа 12 часов 212 отзывов Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 101 отзыв Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании Начало: У вашего отеля в пределах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 4 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 18 отзывов Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 13 часов 270 отзывов Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края Начало: У вашего отеля в пределах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 38 отзывов Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 5000 4 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля в КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска) Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь Начало: С вашего отеля 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 50% скидка Мини-группа 13 часов 24 отзыва Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 7500 3 750 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус Начало: У вашего отеля 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 10 часов 14 отзывов Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 4 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов 16 отзывов Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению? Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00 5000 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Христианские святыни Кавказа Большое путешествие по самым важным и интересным православным обителям Кавказских Минеральных Вод Начало: От Вашего отеля в Пятигорске, Ессентуках и Минерал... 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 3 отзыва На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов Начало: У вашего отеля от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Пятигорска - в долину Уштулу Сказочно красивое путешествие для любителей дикой природы и горных панорам Начало: У вашего отеля 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день Полюбоваться бирюзовыми карстовыми озерами и подняться на плато с фантастическим горными видами Начало: У вашего отеля 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 6 отзывов Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце Начало: У вашего отеля 21 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день Начало: У вашего отеля 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 5 отзывов Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму Начало: У вашего отеля 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Групповая 12 часов 520 отзывов Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду) Расписание: Ежедневно 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 13 часов 2 отзыва Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 5555 5 000 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 281 отзыв Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду) Расписание: Ежедневно 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Групповая 7 часов 164 отзыва Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду) Расписание: Ежедневно от 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 157 отзывов Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 51 отзыв Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе) Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15 4 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками Начало: У вашего отеля 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 190 отзывов Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Мини-группа 12 часов 4 отзыва Сказочный Архыз из Пятигорска Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно 6:45, 7:00, 7.15 4 200 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 25% скидка Мини-группа 7 часов 3 отзыва Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска) Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30 5200 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Великолепная четвёрка КавМинВод За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск Начало: Из вашего отеля в городах КМВ от 22 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) Расписание: Ежедневно: в 8:00 от 22 200 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 7 отзывов Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00 от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв На внедорожнике по Северной Осетии: от Аланского монастыря до Кармадона Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив уникальные места Северной Осетии на комфортабельном внедорожнике Начало: У вашего отеля 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 8 отзывов В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00 от 22 200 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Из Пятигорска - в Северную Осетию Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день Начало: У вашего отеля в Пятигорске 24 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 5% скидка Индивидуальная 8 часов Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су Начало: У вашего отеля 16050 15 248 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа Начало: У вашего отеля 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам Посетить казачье подворье, научиться заваривать восточный чай и попробовать аутентичные угощения Начало: У вашего отеля 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника Начало: У вашего отеля Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00 6000 5 400 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами Начало: У вашего отеля 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 13 часов Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска) Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 6300 5 040 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов Архыз: обзорная экскурсия Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15 4 200 ₽ за человека