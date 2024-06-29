Экскурсии от вашего отеля в Пятигорске

Найдено 43 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
212 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 900 за человека
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
101 отзыв
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
3 700 за человека
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
270 отзывов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
38 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 500 за человека
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Мини-группа
13 часов
24 отзыва
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
75003 750 за человека
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
14 отзывов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
16 отзывов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000 за человека
Христианские святыни Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Христианские святыни Кавказа
Большое путешествие по самым важным и интересным православным обителям Кавказских Минеральных Вод
Начало: От Вашего отеля в Пятигорске, Ессентуках и Минерал...
12 июля в 09:00
13 июля в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Из Пятигорска - в долину Уштулу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в долину Уштулу
Сказочно красивое путешествие для любителей дикой природы и горных панорам
Начало: У вашего отеля
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Полюбоваться бирюзовыми карстовыми озерами и подняться на плато с фантастическим горными видами
Начало: У вашего отеля
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
6 июля в 07:30
7 июля в 07:30
15 000 за всё до 4 чел.
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
520 отзывов
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Пятигорска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
55555 000 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
281 отзыв
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
3 700 за человека
Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
164 отзыва
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 01:30
от 3 700 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
157 отзывов
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
3 700 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
51 отзыв
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500 за человека
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
16 000 за всё до 4 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
190 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Сказочный Архыз из Пятигорска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Сказочный Архыз из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6:45, 7:00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200 за человека
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900 за человека
Великолепная четвёрка КавМинВод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Великолепная четвёрка КавМинВод
За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск
Начало: Из вашего отеля в городах КМВ
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от 22 000 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Тур с посещением Гришкиной балки
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 22 200 за всё до 6 чел.
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 30 000 за всё до 6 чел.
Открывая Кавказ: на внедорожнике по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
На внедорожнике по Северной Осетии: от Аланского монастыря до Кармадона
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив уникальные места Северной Осетии на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 22 200 за всё до 6 чел.
Из Пятигорска - в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
8 июля в 09:30
9 июля в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск: в гости к казакам-некрасовцам
Посетить казачье подворье, научиться заваривать восточный чай и попробовать аутентичные угощения
Начало: У вашего отеля
3 июля в 18:00
10 июля в 18:00
9 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
4 июля в 07:00
6 июля в 07:00
60005 400 за человека
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500 за всё до 4 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии (из Пятигорска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
63005 040 за человека
Архыз: обзорная экскурсия
Мини-группа
12 часов
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200 за человека
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
Посетить урочище Джилы-Су, увидеть водопад Султан и подняться к озеру с бирюзовой водой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василиса
    29 июня 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Эта поездка действительно влюбит Вас в Северную осетию! Зелёные склоны, национальная еда и интереснейшие места! Организация на высоте, всё заранее
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    было оговорено и спланировано. Гид Фарид уделял каждому из гостей столько внимания, сколько нужно. Конечно, очень много рассказывал и держал группу в прекрасном настроении всю дорогу! Хочу вернуться ещё раз) Спасибо команде за непередаваемые, прекрасные впечатления!

    Эта поездка действительно влюбит Вас в Северную осетию! Зелёные склоны, национальная еда и интереснейшие места! ОрганизацияЭта поездка действительно влюбит Вас в Северную осетию! Зелёные склоны, национальная еда и интереснейшие места! ОрганизацияЭта поездка действительно влюбит Вас в Северную осетию! Зелёные склоны, национальная еда и интереснейшие места! ОрганизацияЭта поездка действительно влюбит Вас в Северную осетию! Зелёные склоны, национальная еда и интереснейшие места! ОрганизацияЭта поездка действительно влюбит Вас в Северную осетию! Зелёные склоны, национальная еда и интереснейшие места! Организация
  • А
    Андрей
    28 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Домбай всю красоту, к сожалению, оставил на следующую поездку, из-за погоды … так бывает. Но все равно эмоции только положительные! Гиду Дмитрию отдельный респект за поездку и лайфхаки 🤘
    Домбай всю красоту, к сожалению, оставил на следующую поездку, из-за погоды … так бываетДомбай всю красоту, к сожалению, оставил на следующую поездку, из-за погоды … так бываетДомбай всю красоту, к сожалению, оставил на следующую поездку, из-за погоды … так бываетДомбай всю красоту, к сожалению, оставил на следующую поездку, из-за погоды … так бываетДомбай всю красоту, к сожалению, оставил на следующую поездку, из-за погоды … так бываетДомбай всю красоту, к сожалению, оставил на следующую поездку, из-за погоды … так бывает
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Ездили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знанием рассказывал какие народности проживают
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    на этих территориях, историю края. Всё очень грамотно, доходчиво объяснял и отвечал на множество вопросов. По дороге посетили перевал Гумбаши, который поразил масштабом панорамы на Кавказский хребет и видом на главную вершину Кавказа- Эльбрус. Проезжали деревню верхняя Марá, которая находится в живописнейшем месте: овраги, горы, луга-всё это потрясает взгляд. Дальше по маршруту был Шаонинский храм построенный Аланами в X-XI в. на горе Шоона в г. Карачаевск откуда открывается вид на город и реку Кубань, которая берёт исток с самого Эльбруса. Обедали в кафе с домашней национальной кухней, вкуснейшие балкарские хычины, приготовленные на сухой сковороде и суп куриный на сливках. И поехали до следующей локации - Домбай, туда ведёт самая красивая дорога, что я видела с прекрасными видами на горы, сосны великаны на протяжении части пути нас сопровождала горная река Тиберда до самого Домбая. Вообще мне очень сложно выразить в словах те ощущения и чувства при виде такой величественной природы, советую приехать и своими глазами увидеть красоты Кавказа.

    Ездили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знаниемЕздили на экскурсию 23 июня с Рустамом на Домбай, на протяжении всей поездки он со знанием
  • Е
    Елизавета
    28 июня 2024
    Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
    Потрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себе. Вся поездка прошла легко
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    и весело, группа собралась бомбическая. Очень удобно, когда группа всего 7 человек. Виды захватывают дух. Обед был в домашнем кафе, где хычины были просто шикарные. Однозначно рекомендую Домбай к посещению и Дениса, как организатора экскурсий.

    Потрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Евгений. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себе
  • Е
    Елизавета
    28 июня 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Потрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себе. Вся поездка прошла легко
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    и весело. Очень удобно, когда группа всего 6 человек. Виды захватывают дух. Правда на "Лавочке счастья" нашей группе чуть-чуть не повезло с погодой и шикарного вида мы не увидели, но получили возможность погуляли среди облаков. Обед был в красивом ресторане с панорамным видом и приемлемыми ценами. Кроме всего Артур посоветовал, что и где стоит покупать в подарок родным (и все это съели и выпили в первую очередь). Однозначно рекомендую данное направление и Екатерину, как организатора экскурсий.

    Потрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себеПотрясающая поездка. Нашу группу сопровождал экскурсовод Артур. Замечательный, отзывчивый гид, который максимально всех расположил к себе
  • Н
    Наталия
    27 июня 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Интересный маршрут с восхитительными видами гор, ущелий Северной Осетии. Много увидели, даже больше, чем по программе. Дождь был не помеха. Особая благодарность водителю-гиду Сергею и за знания всех объектов экскурсии и профессиональное вождение.
  • К
    Константин
    25 июня 2024
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
    Были в Осетии с Александром. Все безумно понравилось. Александр оказался терпеливым и тактичным Гидом. Учитывал все наши пожелания и интересы.
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    По дороге туда и обратно не напрягал разговорами, дал поспать. Маршрут очень интересный. А еще очень повезло с погодой. Считаем эту экскурсию обязательной к посещению для гостей Кавказа.

  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Это мой любимый маршрут, на который я поехала уже второй раз. Он меня восхитил снова и подарил незабываемые эмоции. Гид Фарух один
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    из лучших гидов и интересных рассказчиков. У него есть ответы на интересующие вас вопросы. Сам маршрут комфортен и богат на живописные локации и пейзажи. Экскурсию очень рекомендую к посещению

  • О
    Ольга
    23 июня 2024
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
    В прошлую поездку в Пятигорск не успели посетить Северную Осетию, поэтому данную экскурсию планировала заранее и искала, ориентируясь на отзывы.
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    Честно скажу - не пожалела ни минуты. Заранее связались с организатором, описали наши проблемы с передвижением и пожелания. Всё было учтено, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы даже смогли попасть в монастырь (открыт не всегда) и побеседовать со священником. Чистота, безумно красивые пейзажи и пьянящий воздух Северной Осетии - описать не возможно, это нужно видетьвидеть, там нужно побывать. Гид-водитель Денис в течение всей поездки давал массу интересной информации, машину вёл мастерски и крайне аккуратно, что особенно впечатлило, когда в Кармадонском ущелье мы попали в жуткий ливень и град. Однозначно рекомендую!

    В прошлую поездку в Пятигорск не успели посетить Северную Осетию, поэтому данную экскурсию планировала заранее иВ прошлую поездку в Пятигорск не успели посетить Северную Осетию, поэтому данную экскурсию планировала заранее иВ прошлую поездку в Пятигорск не успели посетить Северную Осетию, поэтому данную экскурсию планировала заранее иВ прошлую поездку в Пятигорск не успели посетить Северную Осетию, поэтому данную экскурсию планировала заранее и
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
    С нашим гидом Адамом получилась великолепная поездка. Компания собралась очень душевная. Особо отмечу еще раз Адама, спасибо ему за помощь, поддержку и прекрасные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «От вашего отеля»

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