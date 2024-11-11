У северного склона могучего Эльбруса, в урочище Джилы-Су, туристы ищут необычные впечатления.
Здесь можно отдохнуть душой, полюбоваться удивительными пейзажами и окунуться в волшебную атмосферу Кавказских гор.
Нас ждет путешествие в страну гор, в царство субальпийских лугов, величественных хребтов, перевалов и глубоких ущелий с бурными водопадами — настоящее приключение с подъёмом на высоту 2600 метров над уровнем моря.
Здесь можно отдохнуть душой, полюбоваться удивительными пейзажами и окунуться в волшебную атмосферу Кавказских гор.
Нас ждет путешествие в страну гор, в царство субальпийских лугов, величественных хребтов, перевалов и глубоких ущелий с бурными водопадами — настоящее приключение с подъёмом на высоту 2600 метров над уровнем моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Самая красивая дорога на Северном Кавказе
Путь на Джилы-Су — тот самый случай, когда сама дорога ничуть не хуже финальной точки маршрута. Мы не просто отправляемся из пункта А в пункт Б, а от души наслаждаемся невероятными пейзажами! Эта дорога уникальна и отличается от всех других на Кавказе тем, что проложена по вершинам горных хребтов, а не по дну ущелий, благодаря чему на всём протяжении поездки нам будут открываться потрясающие виды и головокружительные панорамы.
Плато Шатджатмаз
Смотровая площадка с плато Шатджатмаз, где перед нами впервые предстаёт во всей красе Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Это самый масштабный вид на горы и одна из лучших смотровых площадок на высоте 2126 метров над уровнем моря. Многие путешественники считают именно этот вид лучшим за всю экскурсию. Справа видны телескопы обсерватории Шатджатмаз, а слева простирается величественное плато Канжол (3000 метров), которое будет нашим спутником почти всю дорогу на Джилы-Су. Ущелье реки Харбаз или «Скалы Аватары»«Скалы Аватары» — локация будто сошедшая с кадров одноимённого фильма. Со дна ущелья скалы здесь вырастают на сотни метров вверх и напоминают скорее пейзажи Карелии, нежели Кавказа. Когда-то здесь было плато, но в течение тысячелетий порода обрушалась, а бурная река промыла каньон, образовав удивительные скалы. Путь к ним ведёт через древний склеп, вырытый в земле, — при строительстве дороги здесь нашли аланские захоронения. Здесь же открывается живописный вид на «перекрёсток» двух ущелий, поросших еловым лесом.
Водопад Каракая-Су
Путь к водопаду Каракая-Су лежит сначала по участку бездорожья, а после — узкой тропой вдоль отвесной одноимённой скалы. Это самый мощный из трёх водопадов, и чтобы в полной мере ощутить его энергию, нужно перейти деревянный мостик над бурлящей рекой — тогда к нему можно будет подойти на расстояние 10 метров, и за это время вас изрядно намочит водяным ветром.
Водопад Султан
Удивительный по красоте памятник природы, расположенный в Кабардино-Балкарии. Считается одним из самых зрелищных водопадов Северного Приэльбрусья. Водопад находится в долине ручья Кызыл-Кол, всего в 3-4 км. ниже ледяных полей Эльбруса. В районе Султана эта река выходит из образованного лавовым потоком горного каньона и с шумом падает вниз с 40 м. скального уступа.
Водопад Кызыл-Су
Водопад Кызыл-Су — один из трёх самых эффектных водопадов у подножия Эльбруса. Название водопада переводится как «красная вода». Подойти очень близко к водопаду нет возможности, поскольку он словно зажат среди крутых горных склонов. Лучшее место для того, чтобы полюбоваться водопадом, — это обзорная площадка в самом конце мыса, на котором летом стоит палаточный лагерь. Отсюда видно, как горная река Кызыл-Кол буквально раздвинула горную породу и падает в красивый каньон с 20-ти метровой высоты!
Глянцевая фотолокация
Обязательно останавливаемся на одном из склонов плато, где дорога ныряет вниз и открывает самый умопомрачительный вид Джилы-Су. Здесь туристы застывают во всевозможных позах или убегают вдаль по белой разделительной полосе на фоне Эльбруса, чтобы сделать эффектные фотографии. Экопарк «Долина Нарзанов»Уникальная территория с минеральными родниками, не имеющими аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам, а сам парк расположен в одном из самых красивых мест Скалистого хребта. Долина нарзанов также порадует вас медитативной прогулкой по живописному ущелью вдоль горной реки Хасаут, вкусными хычинами, шашлыком из ягнёнка и запечённой местной форелью.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шатджатмаз
- Ущелье реки Харбаз или «Скалы Аватары»
- Водопад Каракая-Су
- Водопад Султан
- Водопад Кызыл-Су
- Экопарк «Долина Нарзанов»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
Что не входит в цену
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи, термальные комплексы и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Купальную одежду для посещения термальных источников
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
11 ноя 2024
Это была первая в жизни индивидуальная экскурсия. Это восторг. Мы объездили все места, которые хотели посетить. Очень рекомендуем гида Олега. Он рассказал огромное количество интересных историй, знал где лучше остановится для хороших фото, показал даже те места, которые мы не планировали посещать) Спасибо огромное.
А
Анастасия
20 авг 2024
Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления. Водопады после таяния ледников поражают своей красотой и мощью. По дороге к ним встретили милейших сусликов, которые обожают козинаки. Также нам повезло увидеть издалека Эльбрус, который не был скрыт облаками
За все эти эмоции, комфортную поездку и вкусный кофе отдельная благодарность гиду Артему)
За все эти эмоции, комфортную поездку и вкусный кофе отдельная благодарность гиду Артему)
М
Матюшин
24 июн 2024
Провели замечательный день с гидом Николаем в урочище Джилы-Су. Проехали по красивейшим местам Приэльбрусья и насладились великолепными видами водопадов. Успели покормить сусликов. По дороге Николай рассказал много интересных историй и
Входит в следующие категории Пятигорска
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