Умар — ваша команда гидов в Пятигорске

Провели экскурсии для 34 туристов

Давайте знакомиться, меня зовут Умар. Я ваш проводник по КМВ, но прежде всего я — человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки моего края. Это удивительный регион, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура. Здесь никогда не бывает скучно! Работаю с командой гидов, наш подход — оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность.