Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия

Взлететь на качелях над пропастью, попить целебного нарзана и сфотографироваться на фоне Эльбруса
Джилы-су — одно из самых популярных направлений в окрестностях Кавказских Минеральных Вод.

Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.

А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились рассказами об этих местах.
5
1 отзыв
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Единение с природой

Джилы-Су располагается в Приэльбрусье на высоте 2500 метров. Кажется, что здесь природа сделала невозможное, чтобы удивить путешественников. Отправляемся к самым популярным природным достопримечательностям — а также в несколько малоизвестных мест. Возможно, именно они станут изюминкой вашего путешествия!

Вы увидите:

  • Холмы и возвышенности с красивейшими видами на окрестности, Эльбрус и Главный Кавказский хребет
  • Гору Баран — местный лыжный курорт
  • Небесные качели у пропасти
  • Смотровую площадку рядом с солнечной обсерваторией и «городом звёзд»
  • Родник Девичьи косы
  • Скалы-бандиты (Абреки)
  • Парящие скалы-аватары
  • Образования из застывшей лавы
  • Три горных водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
  • Главную достопримечательность Джилы-Су — Долину нарзанов

Я расскажу:

  • Кем и когда были захвачены эти земли и как на это повлияла Османская империя
  • Как немцы захватили Эльбрус и аэродром
  • Как осваивали этот горный район
  • Почему от Кисловодска до Джилы-Су всего два поселения
  • Где попробовать лечебные минеральные воды и искупаться в тёплом нарзанном бассейне
  • Почему Эльбрус и его ледники всегда притягивают людей
  • И много других интересных фактов о местной жизни и обычаях!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных иномарках (Toyota Land Cruiser и др.) или УАЗ Патриот. Есть детские кресла

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор 100 ₽ с человека
  • Билеты в парк «Приэльбрусье» 200 ₽ с человека
  • Вход в Долину нарзанов 200 ₽ с человека
  • Вход на смотровую площадку возле скал-аватаров 50 ₽ с человека
  • Еда и напитки в кафе

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
А
23 ноя 2024
Все очень понравилось, гид очень образованный и все интересно рассказывал
Все очень понравилось, гид очень образованный и все интересно рассказывал

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