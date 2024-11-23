Джилы-су — одно из самых популярных направлений в окрестностях Кавказских Минеральных Вод.
Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.
А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились рассказами об этих местах.
Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.
А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились рассказами об этих местах.
Описание экскурсии
Единение с природой
Джилы-Су располагается в Приэльбрусье на высоте 2500 метров. Кажется, что здесь природа сделала невозможное, чтобы удивить путешественников. Отправляемся к самым популярным природным достопримечательностям — а также в несколько малоизвестных мест. Возможно, именно они станут изюминкой вашего путешествия!
Вы увидите:
- Холмы и возвышенности с красивейшими видами на окрестности, Эльбрус и Главный Кавказский хребет
- Гору Баран — местный лыжный курорт
- Небесные качели у пропасти
- Смотровую площадку рядом с солнечной обсерваторией и «городом звёзд»
- Родник Девичьи косы
- Скалы-бандиты (Абреки)
- Парящие скалы-аватары
- Образования из застывшей лавы
- Три горных водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
- Главную достопримечательность Джилы-Су — Долину нарзанов
Я расскажу:
- Кем и когда были захвачены эти земли и как на это повлияла Османская империя
- Как немцы захватили Эльбрус и аэродром
- Как осваивали этот горный район
- Почему от Кисловодска до Джилы-Су всего два поселения
- Где попробовать лечебные минеральные воды и искупаться в тёплом нарзанном бассейне
- Почему Эльбрус и его ледники всегда притягивают людей
- И много других интересных фактов о местной жизни и обычаях!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
- Поездка проходит на комфортабельных иномарках (Toyota Land Cruiser и др.) или УАЗ Патриот. Есть детские кресла
Дополнительные расходы
- Экологический сбор 100 ₽ с человека
- Билеты в парк «Приэльбрусье» 200 ₽ с человека
- Вход в Долину нарзанов 200 ₽ с человека
- Вход на смотровую площадку возле скал-аватаров 50 ₽ с человека
- Еда и напитки в кафе
ежедневно в 06:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умар — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 34 туристов
Давайте знакомиться, меня зовут Умар. Я ваш проводник по КМВ, но прежде всего я — человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки моего края. Это удивительный регион, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура. Здесь никогда не бывает скучно! Работаю с командой гидов, наш подход — оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
23 ноя 2024
Все очень понравилось, гид очень образованный и все интересно рассказывал
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