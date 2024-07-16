Это экскурсия нoвoгo формата, на которой вы не только окунётесь в нюансы производства, но станете активными участниками процесса, попробовав свои силы в создании кавказской косметики.
Bce ингредиенты, используемые для изготовления мазей и кpемoв, можно пoнюхать, пoщупaть, а многие — даже попробовать!
Bce ингредиенты, используемые для изготовления мазей и кpемoв, можно пoнюхать, пoщупaть, а многие — даже попробовать!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
- Вы посетите фабрику и примите участие в мастер-классе по созданию натуральной кавказской косметики
- Попробуете вкусные фермерские продукты: сыры, домашнюю сметану и масло, горячий хлеб из печи собственного приготовления, а также кавказский чай и мёд с нашей фермы
- Пройдёте сеанс колоколотерапии, который зарядит вас здоровьем на год вперёд
- По желанию посетите экоферму с самыми обаятельными животными — это бесплатно. И заглянете в фирменный магазин с нашей натуральной косметикой, созданной с любовью из самых качественных продуктов Кавказа
С вами будет работать профессиональный гид. Он расскажет о производстве наших продуктов, о коренных жителях данной местности, объяснит, почему они назвали горы Юца и Джуца, и ответит на любые вопросы. А после экскурсии вас ждёт сюрприз — подарок от нашего производства!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- В стоимость всё включено
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|600 ₽
|Дети до 12 лет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в парк-отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пятигорске
Отдых в парк-отеле «Кавказский целитель» — это уникальная возможность совместить комфорт и единение с природой. Расположенный в живописном уголке Северного Кавказа, в низине Пятигорского междуречья у подножия гор Джуца и Юца, экокомплекс предлагает своим гостям множество развлечений, которые сделают ваш отпуск незабываемым.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
16 июл 2024
Спасибо за погружение в атмосферу современного Кавказа! За 2 часа получили максимум удовольствий: индивидуальный подход, экскурсию, аромотерапию, мастер-класс, завтрак с видом на экоферму. Все очень современно и перспективно.
Входит в следующие категории Пятигорска
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